Saint Martin Reisen vom Spezialisten

Eine Insel, zwei Lebensarten

Der Charakter von St. Martin lebt vom Nebeneinander zweier Kulturen auf engstem Raum. Im französischen Norden geht es beschaulicher zu: Marigot, der Hauptort von Saint-Martin, empfängt Sie mit Markt, Hafenpromenade und kreolisch-französischer Küche, während das Fischerdorf Grand Case als kulinarische Hochburg der Karibik gilt. Der niederländische Süden um Philipsburg und die Simpson Bay ist lebhafter – hier reihen sich Marinas, Strandbars und Geschäfte aneinander. Dazwischen liegt das hügelige, grüne Inselinnere, über dem der Pic Paradis als höchste Erhebung aufragt.

Regionen und Küsten im Überblick

Rund drei Dutzend Strände verteilen sich auf eine erstaunlich kurze Küstenlinie. Die Ostküste liegt zum Atlantik hin und bekommt stetigen Passatwind ab – ideal für Wind- und Kitesurfer, etwa an der weitläufigen Baie Orientale. Die West- und Südwestküste ist der Karibischen See zugewandt; hier ist das Wasser ruhiger und fällt vielerorts flach ab. Rund um die Simpson Bay Lagoon, eine der grössten Lagunen der Karibik, konzentriert sich das Segelrevier der Insel. Und wer den berühmten Tiefflug der Jets erleben möchte, fährt an den Maho Beach im niederländischen Südwesten.

Beste Reisezeit für St. Martin

Die beste Reisezeit für St. Martin ist die Trockenzeit von Dezember bis April: Es ist angenehm warm bei Tageswerten um 25 bis 30 Grad, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer, und Regen fällt nur selten. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison – anders als die ABC-Inseln liegt St. Martin innerhalb des Hurrikangürtels, statistisch am aktivsten sind die Monate August bis Oktober. Wer in dieser Zeit reist, profitiert von ruhigeren Stränden, sollte aber flexibel planen. Baden können Sie das ganze Jahr, denn das Meer bleibt konstant warm.

Für wen passt die Insel?

St. Martin Ferien passen zu vielen Reisestilen. Familien schätzen die flach abfallenden, geschützten Strände der Karibikseite, Paare das französische Savoir-vivre und die Restaurantdichte von Grand Case. Taucher und Schnorchler finden an vorgelagerten Riffen und Felsinseln eine artenreiche Unterwasserwelt, Aktive wechseln zwischen Wanderwegen im Inselinneren, Segeltörns und Wassersport. Und wer gerne ausgeht, wird auf der niederländischen Seite mit Casinos und Nachtleben fündig.

St. Martin kombinieren: Inselhüpfen leicht gemacht

Kaum ein Ort der Region eignet sich besser als Ausgangspunkt fürs Inselhüpfen: Der internationale Flughafen zählt zu den wichtigsten Drehkreuzen der nördlichen Karibik. Per Fähre oder Kurzflug erreichen Sie Nachbarinseln wie Anguilla oder St. Barthélemy in weniger als einer Stunde, auch Saba und St. Eustatius liegen in Sichtweite. So lässt sich ein Badeaufenthalt auf St. Martin unkompliziert mit einem Abstecher auf eine zweite oder dritte Insel verbinden – unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination zusammen.