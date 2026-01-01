Saint Martin Reisen vom Spezialisten
Saint Martin oder St. Maarten? Lassen Sie sich überraschen
Eine Insel, zwei Lebensarten
Der Charakter von St. Martin lebt vom Nebeneinander zweier Kulturen auf engstem Raum. Im französischen Norden geht es beschaulicher zu: Marigot, der Hauptort von Saint-Martin, empfängt Sie mit Markt, Hafenpromenade und kreolisch-französischer Küche, während das Fischerdorf Grand Case als kulinarische Hochburg der Karibik gilt. Der niederländische Süden um Philipsburg und die Simpson Bay ist lebhafter – hier reihen sich Marinas, Strandbars und Geschäfte aneinander. Dazwischen liegt das hügelige, grüne Inselinnere, über dem der Pic Paradis als höchste Erhebung aufragt.
Regionen und Küsten im Überblick
Rund drei Dutzend Strände verteilen sich auf eine erstaunlich kurze Küstenlinie. Die Ostküste liegt zum Atlantik hin und bekommt stetigen Passatwind ab – ideal für Wind- und Kitesurfer, etwa an der weitläufigen Baie Orientale. Die West- und Südwestküste ist der Karibischen See zugewandt; hier ist das Wasser ruhiger und fällt vielerorts flach ab. Rund um die Simpson Bay Lagoon, eine der grössten Lagunen der Karibik, konzentriert sich das Segelrevier der Insel. Und wer den berühmten Tiefflug der Jets erleben möchte, fährt an den Maho Beach im niederländischen Südwesten.
Beste Reisezeit für St. Martin
Die beste Reisezeit für St. Martin ist die Trockenzeit von Dezember bis April: Es ist angenehm warm bei Tageswerten um 25 bis 30 Grad, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer, und Regen fällt nur selten. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison – anders als die ABC-Inseln liegt St. Martin innerhalb des Hurrikangürtels, statistisch am aktivsten sind die Monate August bis Oktober. Wer in dieser Zeit reist, profitiert von ruhigeren Stränden, sollte aber flexibel planen. Baden können Sie das ganze Jahr, denn das Meer bleibt konstant warm.
Für wen passt die Insel?
St. Martin Ferien passen zu vielen Reisestilen. Familien schätzen die flach abfallenden, geschützten Strände der Karibikseite, Paare das französische Savoir-vivre und die Restaurantdichte von Grand Case. Taucher und Schnorchler finden an vorgelagerten Riffen und Felsinseln eine artenreiche Unterwasserwelt, Aktive wechseln zwischen Wanderwegen im Inselinneren, Segeltörns und Wassersport. Und wer gerne ausgeht, wird auf der niederländischen Seite mit Casinos und Nachtleben fündig.
St. Martin kombinieren: Inselhüpfen leicht gemacht
Kaum ein Ort der Region eignet sich besser als Ausgangspunkt fürs Inselhüpfen: Der internationale Flughafen zählt zu den wichtigsten Drehkreuzen der nördlichen Karibik. Per Fähre oder Kurzflug erreichen Sie Nachbarinseln wie Anguilla oder St. Barthélemy in weniger als einer Stunde, auch Saba und St. Eustatius liegen in Sichtweite. So lässt sich ein Badeaufenthalt auf St. Martin unkompliziert mit einem Abstecher auf eine zweite oder dritte Insel verbinden – unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination zusammen.
St. Martin - von Traumstränden bis Regenwald
Lust auf Geschichte? Anno 1648…
Warum ist diese kleine Karibikinsel geteilt? Eigenartig ist das ja schon… Nutzen Sie Ihre St. Martin Badeferien doch einfach, um Ihre Geschichtskenntnisse aufzufrischen! Auf St. Martin fand eine Revolte statt, als in Europa der Dreissigjährige Krieg gerade zu Ende ging. Die von den Niederlanden und Frankreich auf die Insel verbannten Strafgefangenen konnten ihre spanischen Aufseher überrumpeln und übernahmen die Insel. Der Legende nach einigte sich die Meute, dass ein Niederländer und ein Franzose jeweils in entgegengesetzter Richtung die Insel umrunden sollten, um das jeweilige Territorium der Niederlande und Frankreichs festzulegen.
Erklärt das den heutigen Grenzverlauf zufriedenstellend? Historiker sind sich nicht einig. Vermutlich ist das doch nur eine romantische Legende, die die Karibik als verruchtes Piratennest und abenteuerliches Aussteigerparadies erscheinen lässt. Für Segler, Surfer, Taucher und Schnorcheln warten hier jedenfalls Abenteuer.
Multikulti in Philipsburg
In der niederländischen Hauptstadt von St. Maarten erwartet Sie ein herrlicher Hafen, in dem die grossen Kreuzfahrtschiffe der Welt anlegen. Die Stadt ist auf einer Sandbank errichtet worden und bietet ein wahres Shopping-Paradies – so günstige Preise werden Sie staunen lassen! Das echte, wahre Karibik-Feeling bietet Ihnen der niederländische Teil der Insel. Sie können in dieser multikulturell geprägten Region der Insel übrigens mit Euro bezahlen, während der französische Teil der Insel nur Karibische Gulden akzeptiert.
Karibik zum Wandern? Na klar!
Bei St. Martin Familienferien denken Sie natürlich zuerst an traumhafte Strände, vielleicht noch an Regenwald. Und letzteren finden Sie im Inselinneren auf jeden Fall! Die schattigen Wanderwege führen Sie von Ihren herrlich komfortablen St. Martin Hotels direkt in den immergrünen Wald, der das hügelige Herz der Insel bedeckt. Wechseln Sie ab: Einen Tag Strand, einen Tag Wald. St. Martin soll insgesamt 37 tolle Strände haben, so dass Sie auch einen längeren Urlaub hier ganz ohne Langeweile verbringen können.
Wassersportler haben hier übrigens ihr ganz persönliches Paradies gefunden: Die luxuriösen Hotels sorgen für die nötige Entspannung, wenn Sie Ihre Tage sportlich auf oder im Wasser verbringen. Und zwar mit der ganzen Familie. Denn kaum eine Region der Welt ist so familienfreundlich wie die Karibik. Lassen Sie sich von unseren St. Martin Experten beraten!
Gute Nerven am Maho Beach
Anflug direkt über den Köpfen der Touristen
Bei den St. Martin Ferien benötigen Reisende bei einem Aufenthalt am Maho Beach gute Nerven. Es handelt sich zwar um einen wunderschönen Strandabschnitt, jedoch befindet sich auch der internationale Flughafen in unmittelbarer Nähe. Die Flugzeuge fliegen lediglich wenige Meter über den Köpfen der Anwesenden. Aufgrund dieses einzigartigen Schauspiels fühlen sich allerdings viele Reisende ausgerechnet hier sehr wohl. Sicherlich auch deswegen, da die Restaurants und auch die verschiedenen Bars einen erstklassigen Ruf besitzen. Die Küchenchefs verwöhnen die Besucher und Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region.
Die beste Reisezeit für St. Martin ist die Trockenzeit von Dezember bis April mit Tageswerten um 25 bis 30 Grad, tieferer Luftfeuchtigkeit und wenig Regen. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison, am aktivsten von August bis Oktober – wer dann reist, geniesst ruhigere Strände, sollte aber flexibel planen. Baden ist ganzjährig möglich, das Meer bleibt konstant warm.
St. Martin ist die einzige Karibikinsel, die sich zwei Nationen teilen: Frankreich im Norden, die Niederlande im Süden. Die Teilung geht auf das Jahr 1648 zurück, als verbannte Strafgefangene ihre spanischen Aufseher überrumpelten. Der Legende nach umrundeten ein Niederländer und ein Franzose die Insel in entgegengesetzter Richtung, um den Grenzverlauf festzulegen – Historiker sind sich darüber allerdings uneinig.
St. Martin passt zu vielen Reisestilen: Familien schätzen die flach abfallenden, geschützten Strände der Karibikseite, Paare das französische Savoir-vivre und die Restaurantdichte von Grand Case. Taucher und Schnorchler finden artenreiche Riffe, Aktive Wanderwege, Segeltörns und Wassersport. Wer gerne ausgeht, findet auf der niederländischen Seite Casinos und Nachtleben.
Der Maho Beach im niederländischen Südwesten liegt direkt neben dem internationalen Flughafen: Die Jets fliegen im Anflug nur wenige Meter über die Köpfe der Strandbesucher – ein weltweit einzigartiges Schauspiel. Trotzdem ist der Strandabschnitt wunderschön, und die umliegenden Restaurants und Bars geniessen einen erstklassigen Ruf mit regionalen Spezialitäten. Gute Nerven sind allerdings von Vorteil.
St. Martin ist ein ideales Drehkreuz fürs Inselhüpfen in der nördlichen Karibik: Per Fähre oder Kurzflug erreichen Sie Anguilla oder St. Barthélemy in weniger als einer Stunde, auch Saba und St. Eustatius liegen in Sichtweite. So kombinieren Sie Badeferien auf St. Martin unkompliziert mit einer zweiten oder dritten Insel – die Spezialisten stellen die passende Kombination zusammen.
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