Dominikanische Republik Badeferien
Traumhafte karibische Badeferien vom Spezialisten
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Badeferien an karibischen Palmenstränden
Geografisches
Dominikanische Republik Reisen werden nicht ohne Grund immer mit Sommer, Sonne und Strand verbunden. Das Land teilt sich mit Haiti die Insel Hispaniola. Von Nordwest nach Südost erstrecken sich fünf Gebirgszüge. Beginnen Sie Ihren Aufenthalt mit einem Badeurlaub an einem der Strände wie dem Playa Andrés de Boca Chica, Playa Dorada oder Playa Najayo oder gehen Sie in die Berge. Erklimmen Sie den Pico Duarte, welcher der höchste Gipfel der Westindischen Inseln ist.
Erholung pur
Natürlich verleitet das tropische Klima dazu, gemütlich in einem Liegestuhl zu liegen und sich einen kühlen Drink von der Strandbar zu gönnen. Dominikanische Republik Hotels sind mehr als nur Karibik: Sie stehen für Genuss und Lebensfreude der Einheimischen. Badeferien, Natur, urbane Städte und kleine Dörfer verbinden sich zu einem ganz besonderen Mix. Baden alleine ist oft nicht genug, weshalb viele Reisende auch gerne über den Strand hinaussehen. Der Strand von Punta Cana übertrifft alle Vorstellungen. Die Costa del Coco mit den bekanntesten Abschnitten des El Cotesito und Bavaro sind ein Eldorado für Verliebte und Ruhesuchende.
Badeferien für die Sinne
Die Dominikanische Republik bietet Ferien für alle Sinne. Die exotische Küche und die Auswahl an Kunst und Unterhaltung stehen für ein einzigartiges Lebensgefühl. Auch Romantiker kommen hier auf ihre Kosten. Wer ein gutes Buch zu Ende lesen möchte, begibt sich an die Strände der Südwestküste mit einer grandiosen Unterwasserwelt. Hier treffen Sie auch auf Taucher und Schnorchler. Dominikanische Republik – das sind kristallklares Wasser und luxuriöse Hotels. Wir als Ihre Reiseexperten beraten Sie eingehend.
Dominikanische Republik Badeferien
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