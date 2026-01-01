Dominikanische Republik Ferien, das sind Traumstrände, die zu den besten der Welt gehören. Im Osten wird traumhaft weisser Sand mit azurblauem Wasser umspült, während Kokospalmen das Ufer säumen. Im Norden sind die Strände mehr goldfarben. Selbst bei der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo laden die Strände „Playa Boca Chicken“ und der „Playa Caribe“ zum Baden ein. Wenn gegen Mittag die Wellen kommen, begeben sich Surfer und Kiter ins Wasser. Um Puerto Plata glänzen die Strände Cabo Bretón, El Caletón, Playa Diamante und Preciosa durch einen feinen, weissen Sand.

Immerhin hat das Land mehr als 1'500 Kilometer Sandstrand, von denen einige zu den schönsten der ganzen Erde zählen. Gönnen Sie sich einen langen Spaziergang zum Erholen und geniessen Sie grüne Palmen und blaues Meer. Immerhin fällt die Wassertemperatur kaum unter 26 Grad, denn dann wäre es für die Einheimischen schon kalt. Das passiert jedoch eigentlich nie, sodass Gäste aus der ganzen Welt immer traumhafte Temperaturen erleben.

Nach einem langen Flug aus der Schweiz haben Sie es sich verdient und Ihre Dominikanische Republik Strandferien werden für Sie unvergessen bleiben. Unsere Reisespezialisten kennen sich gut aus und beraten Sie jederzeit gerne.