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Dominikanische Republik Badeferien

Traumhafte karibische Badeferien vom Spezialisten

Dominikanische Republik Ferien, das sind Traumstrände, die zu den besten der Welt gehören. Im Osten wird traumhaft weisser Sand mit azurblauem Wasser umspült, während Kokospalmen das Ufer säumen. Im Norden sind die Strände mehr goldfarben. Selbst bei der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo laden die Strände „Playa Boca Chicken“ und der „Playa Caribe“ zum Baden ein. Wenn gegen Mittag die Wellen kommen, begeben sich Surfer und Kiter ins Wasser. Um Puerto Plata glänzen die Strände Cabo Bretón, El Caletón, Playa Diamante und Preciosa durch einen feinen, weissen Sand.

Immerhin hat das Land mehr als 1'500 Kilometer Sandstrand, von denen einige zu den schönsten der ganzen Erde zählen. Gönnen Sie sich einen langen Spaziergang zum Erholen und geniessen Sie grüne Palmen und blaues Meer. Immerhin fällt die Wassertemperatur kaum unter 26 Grad, denn dann wäre es für die Einheimischen schon kalt. Das passiert jedoch eigentlich nie, sodass Gäste aus der ganzen Welt immer traumhafte Temperaturen erleben.

Nach einem langen Flug aus der Schweiz haben Sie es sich verdient und Ihre Dominikanische Republik Strandferien werden für Sie unvergessen bleiben. Unsere Reisespezialisten kennen sich gut aus und beraten Sie jederzeit gerne.

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Badeferien an karibischen Palmenstränden

Geografisches

Dominikanische Republik Reisen werden nicht ohne Grund immer mit Sommer, Sonne und Strand verbunden. Das Land teilt sich mit Haiti die Insel Hispaniola. Von Nordwest nach Südost erstrecken sich fünf Gebirgszüge. Beginnen Sie Ihren Aufenthalt mit einem Badeurlaub an einem der Strände wie dem Playa Andrés de Boca Chica, Playa Dorada oder Playa Najayo oder gehen Sie in die Berge. Erklimmen Sie den Pico Duarte, welcher der höchste Gipfel der Westindischen Inseln ist.

Erholung pur

Natürlich verleitet das tropische Klima dazu, gemütlich in einem Liegestuhl zu liegen und sich einen kühlen Drink von der Strandbar zu gönnen. Dominikanische Republik Hotels sind mehr als nur Karibik: Sie stehen für Genuss und Lebensfreude der Einheimischen. Badeferien, Natur, urbane Städte und kleine Dörfer verbinden sich zu einem ganz besonderen Mix. Baden alleine ist oft nicht genug, weshalb viele Reisende auch gerne über den Strand hinaussehen. Der Strand von Punta Cana übertrifft alle Vorstellungen. Die Costa del Coco mit den bekanntesten Abschnitten des El Cotesito und Bavaro sind ein Eldorado für Verliebte und Ruhesuchende.

Badeferien für die Sinne

Die Dominikanische Republik bietet Ferien für alle Sinne. Die exotische Küche und die Auswahl an Kunst und Unterhaltung stehen für ein einzigartiges Lebensgefühl. Auch Romantiker kommen hier auf ihre Kosten. Wer ein gutes Buch zu Ende lesen möchte, begibt sich an die Strände der Südwestküste mit einer grandiosen Unterwasserwelt. Hier treffen Sie auch auf Taucher und Schnorchler. Dominikanische Republik – das sind kristallklares Wasser und luxuriöse Hotels. Wir als Ihre Reiseexperten beraten Sie eingehend.

Dominikanische Republik Badeferien

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