Tschechien Reisen vom Spezialisten
Viel mehr als "nur" Prag
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2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernTschechien und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Samstag, 5. September 2026
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Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Städtereise Prag
Besuchen Sie Prag, die Stadt der Künstler und Musiker. Die Stadt lädt ein zu einem Besuch ins Mittelalter.
Nord- und Ostböhmen – Natur pur
Im Norden Tschechiens liegt die märchenhafte Landschaft der Böhmischen Schweiz. Ein Höhepunkt des Nationalparks ist sicherlich das Prebischtor, das grösste natürliche Felsentor Europas. Ebenfalls im Norden Tschechiens liegt der grösste Berg des Landes, der Berg Schneekoppe. Ein weiteres Highlight ist die Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstadt. Etwas weiter südlich liegt eine der schönsten Barockanlagen Tschechiens – das ostböhmische Kuks. Mit dem Schloss Litomyšl liegt ebenfalls eines der eindrucksvollsten Renaissancebauwerken des Landes in der Region.
Westböhmen – Bier und Kurorte
Die Heilquellen am Fusse des Erzgebirges haben mondäne Kurorte wie Karlovy Vary (Karlsbad) und Marianske Lazne (Marienbad) entstehen lassen. Kuren haben in Tschechien eine lange Tradition und über die Jahre hat sich das Land den Ruf eines der besten Kurländer der Welt erarbeitet. Bier-Liebhaber verlieben sich vor allem in die Stadt Pilsen, wo ein Brauereimuseum und die Brauerei Pilsner Urquell besichtigt werden können.
Das Zentrum Tschechiens
Prag, die Stadt der hundert Türme, zählt zu den schönsten Städten der Welt. Umgeben ist die Hauptstadt Tschechiens von Mittelböhmen. Die Region hat eine zauberhafte Natur zu bieten, aber auch viele andere Höhepunkte. Zu den beliebten Sehenswürdigkeiten zählen die Burg Karlštejn oder die Stadt Kutná Hora, mit ihrer architektonischen Meisterwerken und ihrer langen Weinbautradition. Aber auch die Schlösser Konopiště und Loučeň sind einen Besuch wert.
Südböhmen, Mähren und Schlesien – idyllische Städte und Landschaften
Die Landschaft Südböhmens bietet eine unendliche Menge an Naturschönheiten. Aber auch die anmutigen historischen Städte, wie Český Krumlov, oder auch das malerische Dorf Holašovice sind einen Besuch wert. Ein weiterer Glanzpunkt ist das neugotische Schloss Hluboká. Zu den Highlights im Südosten Tschechiens gehören vier UNESCO-Denkmäler. Kroměříž punktet mit seinem Schloss und den schönen Gärten; der Augapfel von Olmütz ist die Dreifaltigkeitssäule; in Brno liegt die architektonische Perle Villa Tugendhat; und der „Garten Europas“ kann in der Kulturlandschaft Lednice-Valtice bewundert werden.
Wann ist die beste Reisezeit für Tschechien?
Im Frühling und Sommer ist es in Tschechien warm mit gelegentlichen Regenfällen. Der Herbst ist angenehm und sonnig. Das gemässigte Kontinentalklima in Tschechien bringt einen kalten und trockenen Winter mit sich. Im Riesengebirge fällt von Dezember bis März ausgiebig Schnee.
Wie sehen die Einreisebestimmungen für Tschechien aus?
Schweizer Bürger benötigen für eine Tschechien Reise eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass für einen Aufenthalt bis zu 3 Monaten.
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Prag – und warum man weiterfahren sollte
Prag gehört zu den vollständigsten historischen Stadtbildern Europas: Karlsbrücke, Altstädter Ring mit der astronomischen Uhr, die Prager Burg als grösste zusammenhängende Burganlage der Welt. Drei Nächte sind ein guter Rahmen, wobei sich frühe Morgenstunden lohnen – ab dem späten Vormittag wird die Karlsbrücke voll.
Was viele Reisende überrascht: Der Rest des Landes ist kaum weniger sehenswert und deutlich ruhiger. Tschechien ist klein, die Autobahnen sind gut, und von Prag aus liegt fast jedes Ziel innerhalb von drei Fahrstunden. Wer nur die Hauptstadt sieht, verpasst den grösseren Teil.
Böhmische Schweiz, Bäderdreieck und Südmähren
Nördlich von Prag liegt die Böhmische Schweiz mit ihren Sandsteinformationen; das Prebischtor ist das grösste natürliche Felsentor Europas. Weiter westlich bildet das Bäderdreieck aus Karlsbad, Marienbad und Franzensbad ein Ensemble von Kurorten, das seit 2021 zum Unesco-Welterbe zählt – Kolonnaden, Heilquellen und Bäderarchitektur des 19. Jahrhunderts.
Im Südosten beginnt Mähren: Die Weinregion um Mikulov und Valtice mit ihren Kellergassen, dazu Brünn als unterschätzte zweite Stadt des Landes. Im Süden Böhmens liegt Cesky Krumlov, dessen Altstadt sich in einer Moldauschleife um eine Burg legt.
Beste Reisezeit und praktische Hinweise
Mai, Juni und September sind die angenehmsten Monate: mild, trocken und ohne den Andrang des Hochsommers. Juli und August sind in Prag und Cesky Krumlov am vollsten. Der Advent hat einen eigenen Reiz, wenn die Weihnachtsmärkte auf dem Altstädter Ring und in Brünn öffnen.
Tschechien gehört zur EU, hat aber die Krone behalten; Kartenzahlung ist überall Standard. Für die Autobahnen wird eine elektronische Vignette benötigt. Wechseln Sie kein Geld bei Strassenwechselstuben in der Prager Innenstadt – die Kurse sind dort regelmässig ungünstig.
Tschechien im Überblick
Vertiefen Sie einzelne Regionen und Themen: Prag Mietwagenrundreisen. Was davon zu Ihrer Reise passt, stimmen wir persönlich mit Ihnen ab.
Mai, Juni und September bieten mildes Wetter ohne den Andrang des Hochsommers. Juli und August sind in Prag und Cesky Krumlov am vollsten. Der Advent lohnt sich wegen der Weihnachtsmärkte auf dem Altstädter Ring.
Drei Nächte reichen für Karlsbrücke, Altstädter Ring, Prager Burg und das jüdische Viertel. Planen Sie die bekannten Orte früh am Morgen ein, da der Andrang ab dem späten Vormittag deutlich zunimmt.
Die Böhmische Schweiz mit dem Prebischtor, das Unesco-Bäderdreieck aus Karlsbad, Marienbad und Franzensbad, Cesky Krumlov im Süden sowie die mährische Weinregion um Mikulov. Alle liegen innerhalb von rund drei Fahrstunden ab Prag.
Ja. Das Land ist kompakt, die Strassen sind gut ausgebaut, und die Distanzen bleiben kurz. In einer Woche lassen sich Prag, das Bäderdreieck, Südböhmen und Mähren sinnvoll verbinden. Für Autobahnen ist eine elektronische Vignette nötig.
Die Tschechische Krone. Kartenzahlung ist überall Standard. Euro wird teils akzeptiert, aber zu ungünstigem Kurs. Von Strassenwechselstuben in der Prager Innenstadt ist abzuraten.
Die drei westböhmischen Kurorte Karlsbad, Marienbad und Franzensbad, die 2021 gemeinsam mit weiteren europäischen Bädern zum Unesco-Welterbe erklärt wurden. Sie stehen für Kolonnaden, Heilquellen und Bäderarchitektur des 19. Jahrhunderts.
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