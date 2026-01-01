Aus offizieller Sicht gesehen sind keine Impfungen für die Einreise notwendig. Ein Schutz gegen Hepatitis A und B ist jedoch empfehlenswert. Zudem ist eine Auffrischung von Tetanus ratsam. Ein ausreichender Mückenschutz, durch eine lange Bekleidung oder mit gewissen Mitteln, sollte ebenfalls angedacht werden. Besonders in Feuchtgebieten ist eine gewisse Vorsicht sehr wichtig. Die Dominikanische Republik ist ein überaus armes Land, somit sollten Sie stets auf Ihre Wertgegenstände gut aufpassen.