Unsere Monats-Empfehlungen

Dezember bis April – die klassische Winterflucht: Während in der Schweiz Nebel und Schnee den Alltag bestimmen, zeigt sich St. Martin von seiner sonnigsten Seite. Der Dezember läutet die Trockenzeit ein, Januar und Februar bieten besonders stabiles Wetter – ideal für Badeferien auf St. Martin. Auch für eine Schiffsreise ab St. Martin ist der Winter die klassische Saison: Die Insel ist ein beliebter Ausgangspunkt für Törns und Kreuzfahrten durch die Ostkaribik.

Mai bis Juli – ruhige Zwischensaison: Im Mai und Juni wird es etwas wärmer und feuchter, meist bleibt es aber bei kurzen Schauern, und die Strände sind spürbar ruhiger als im Winter. Der Juli fällt in die Schweizer Sommerferien und eignet sich gut für Reisen mit Kindern: Das Meer an der flach abfallenden West- und Südwestküste ist warm und ruhig, und die Hurrikanaktivität ist im Frühsommer statistisch noch gering.

August bis November – Kern der Hurrikansaison: Der August sowie September und Oktober sind statistisch die aktivsten Sturmmonate. Wer dann reist, sollte flexibel planen und die Wetterlage im Blick behalten – dafür warten leere Strände und das wärmste Meer des Jahres. Im November klingt die Saison aus, und die Insel bereitet sich auf den Winter vor: eine gute Zeit für einen ruhigen Aufenthalt in den Hotels und Resorts auf St. Martin, bevor die Hochsaison beginnt.