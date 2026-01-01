Beste Reisezeit für St. Martin
Tropisch warm – mit Trockenzeit von Dezember bis April
Warum sich Ferien auf St. Martin fast das ganze Jahr lohnen
St. Martin gehört zu den verhältnismässig trockenen Inseln der Ostkaribik: Regen fällt oft als kurzer, kräftiger Schauer, danach scheint wieder die Sonne. In der Trockenzeit von Dezember bis April ist das Wetter am stabilsten – der Passatwind sorgt trotz tropischer Wärme für angenehme Frische. Ideale Bedingungen, um den Markt von Marigot, die Restaurants von Grand Case oder die Marinas rund um die Simpson Bay zu erkunden.
Die zweigeteilte Insel spielt ihre Stärken zu jeder Jahreszeit aus: An der atlantischen Ostküste, etwa an der Baie Orientale, freuen sich Wind- und Kitesurfer über den stetigen Passat, während die West- und Südwestküste zur Karibischen See hin ruhiges, flach abfallendes Wasser bietet. Baden können Sie das ganze Jahr – das Meer bleibt konstant warm.
Ehrlich einordnen muss man die Hurrikansaison von Juni bis November: St. Martin liegt innerhalb des Hurrikangürtels, am aktivsten sind die Monate August bis Oktober. Wer in dieser Zeit reist, profitiert von ruhigeren Stränden, sollte aber flexibel planen. Unsere Spezialisten für Ferien auf St. Martin beraten Sie gerne zur passenden Reisezeit.
Klimatabelle St. Martin
Die Werte beziehen sich auf Marigot, den Hauptort des französischen Inselteils an der Westküste. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte für Tages- und Nachttemperatur, Regentage und Wassertemperatur.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|28
|23
|9
|26
|Februar
|28
|23
|7
|26
|März
|29
|23
|6
|26
|April
|29
|24
|7
|27
|Mai
|30
|25
|8
|27
|Juni
|31
|25
|8
|28
|Juli
|31
|26
|9
|28
|August
|31
|26
|10
|29
|September
|31
|25
|10
|29
|Oktober
|31
|25
|11
|29
|November
|30
|24
|11
|28
|Dezember
|29
|24
|10
|27
Das Thermometer schwankt über das Jahr nur wenig – den Unterschied machen Regentage und Schwüle. Am trockensten sind Februar und März, am feuchtesten die Monate September bis November. Das Meer bleibt mit 26 bis 29 Grad ganzjährig badewarm.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April – die klassische Winterflucht: Während in der Schweiz Nebel und Schnee den Alltag bestimmen, zeigt sich St. Martin von seiner sonnigsten Seite. Der Dezember läutet die Trockenzeit ein, Januar und Februar bieten besonders stabiles Wetter – ideal für Badeferien auf St. Martin. Auch für eine Schiffsreise ab St. Martin ist der Winter die klassische Saison: Die Insel ist ein beliebter Ausgangspunkt für Törns und Kreuzfahrten durch die Ostkaribik.
Mai bis Juli – ruhige Zwischensaison: Im Mai und Juni wird es etwas wärmer und feuchter, meist bleibt es aber bei kurzen Schauern, und die Strände sind spürbar ruhiger als im Winter. Der Juli fällt in die Schweizer Sommerferien und eignet sich gut für Reisen mit Kindern: Das Meer an der flach abfallenden West- und Südwestküste ist warm und ruhig, und die Hurrikanaktivität ist im Frühsommer statistisch noch gering.
August bis November – Kern der Hurrikansaison: Der August sowie September und Oktober sind statistisch die aktivsten Sturmmonate. Wer dann reist, sollte flexibel planen und die Wetterlage im Blick behalten – dafür warten leere Strände und das wärmste Meer des Jahres. Im November klingt die Saison aus, und die Insel bereitet sich auf den Winter vor: eine gute Zeit für einen ruhigen Aufenthalt in den Hotels und Resorts auf St. Martin, bevor die Hochsaison beginnt.
Die beste Reisezeit für St. Martin ist die Trockenzeit von Dezember bis April. Dann ist es bei Tageswerten um die 28 bis 29 Grad angenehm warm, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer und Regen fällt nur selten. Für Schweizer Gäste ist diese Phase die ideale Winterflucht.
St. Martin liegt innerhalb des Hurrikangürtels der Karibik. Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, statistisch am aktivsten sind die Monate August bis Oktober. Auch dann sind viele Tage sonnig – wer in dieser Zeit reist, sollte jedoch flexibel planen und die Wetterlage im Blick behalten.
Ja, das Meer rund um St. Martin ist ganzjährig badewarm: Die Wassertemperatur bewegt sich zwischen rund 26 Grad im Winter und 29 Grad im Spätsommer. Besonders ruhig ist das Wasser an der West- und Südwestküste sowie rund um die Simpson Bay Lagoon.
Nein, dafür ist die Insel zu klein – Klima und Reisezeit sind auf beiden Seiten gleich. Spürbar ist eher die Lage der Küsten: Die atlantische Ostküste um die Baie Orientale ist windiger und bei Kite- und Windsurfern beliebt, die Karibikseite im Westen und Südwesten bietet ruhigeres Wasser.
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