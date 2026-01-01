Wann lohnt sich eine Reise nach Antigua?

Antigua ist ein klassisches Ganzjahresziel: Die Temperaturen schwanken über das Jahr nur wenig, und das Meer lädt in jedem Monat zum Baden ein. Am zuverlässigsten zeigt sich das Wetter in der Trockenzeit von Dezember bis April – viel Sonne, wenig Regen und ein konstanter Passat, der die Wärme angenehm macht. Diese Monate eignen sich ideal für Badeferien an den flach abfallenden Stränden der West- und Nordwestküste sowie für Segler, die sich in den Häfen von English Harbour und Falmouth treffen.

Antigua gilt als vergleichsweise trockene Insel der Ostkaribik: Sie ist eher hügelig als gebirgig, weshalb deutlich weniger Stauregen fällt als auf den grünen Nachbarinseln. Selbst in der Regenzeit von Juni bis November überwiegen an vielen Tagen Sonne und blauer Himmel; die Schauer sind meist kurz und kräftig. Wer mit den 365 Stränden der Insel plant, findet zudem fast immer eine geschützte Bucht auf der windabgewandten Seite.

Für Gäste aus der Schweiz ist Antigua vor allem als Winterflucht attraktiv: Die Hauptsaison deckt sich genau mit den kalten, grauen Monaten zu Hause. Wer es ruhiger mag, weicht auf die Nebensaison im Frühsommer aus – dann sind die Strände leerer, und die Insel zeigt sich besonders grün.