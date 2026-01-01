Beste Reisezeit für Antigua
Trockenzeit Dezember bis April, ganzjährig badewarmes Meer
Wann lohnt sich eine Reise nach Antigua?
Antigua ist ein klassisches Ganzjahresziel: Die Temperaturen schwanken über das Jahr nur wenig, und das Meer lädt in jedem Monat zum Baden ein. Am zuverlässigsten zeigt sich das Wetter in der Trockenzeit von Dezember bis April – viel Sonne, wenig Regen und ein konstanter Passat, der die Wärme angenehm macht. Diese Monate eignen sich ideal für Badeferien an den flach abfallenden Stränden der West- und Nordwestküste sowie für Segler, die sich in den Häfen von English Harbour und Falmouth treffen.
Antigua gilt als vergleichsweise trockene Insel der Ostkaribik: Sie ist eher hügelig als gebirgig, weshalb deutlich weniger Stauregen fällt als auf den grünen Nachbarinseln. Selbst in der Regenzeit von Juni bis November überwiegen an vielen Tagen Sonne und blauer Himmel; die Schauer sind meist kurz und kräftig. Wer mit den 365 Stränden der Insel plant, findet zudem fast immer eine geschützte Bucht auf der windabgewandten Seite.
Für Gäste aus der Schweiz ist Antigua vor allem als Winterflucht attraktiv: Die Hauptsaison deckt sich genau mit den kalten, grauen Monaten zu Hause. Wer es ruhiger mag, weicht auf die Nebensaison im Frühsommer aus – dann sind die Strände leerer, und die Insel zeigt sich besonders grün.
Klimatabelle Antigua
Die Werte beziehen sich auf St. John's an der Nordwestküste Antiguas. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte zur ersten Orientierung; einzelne Jahre können davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|28
|22
|8
|26
|Februar
|28
|22
|6
|26
|März
|28
|22
|6
|26
|April
|29
|23
|6
|27
|Mai
|30
|24
|8
|27
|Juni
|30
|25
|9
|28
|Juli
|30
|25
|11
|28
|August
|31
|25
|12
|29
|September
|31
|24
|12
|29
|Oktober
|30
|24
|12
|29
|November
|29
|23
|11
|28
|Dezember
|28
|23
|9
|27
Fazit: Die Unterschiede über das Jahr sind klein – warm ist es auf Antigua immer, und das Meer bleibt ganzjährig badewarm. Die wenigsten Regentage und die angenehmste, vom Passat gekühlte Luft bieten die Monate Dezember bis April, während von August bis Oktober am häufigsten Schauer fallen.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Die klassische Hauptsaison und für Schweizer Gäste die beste Zeit zur Winterflucht. Besonders im Januar und Februar ist das Wetter stabil, trocken und dank Passatwind nie drückend – ideal für Badeferien auf Antigua und für Segelfreunde rund um English Harbour. Da diese Monate am gefragtesten sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Planung.
Mai bis Juli: Die ruhige Zwischensaison. Der Mai ist ein angenehmer Übergangsmonat mit viel Sonne und nur gelegentlichen kurzen Schauern; auch im Juni und Juli, den statistisch meist noch ruhigen ersten Monaten der Hurrikansaison, überwiegt freundliches Badewetter. Die Strände sind spürbar leerer als im Winter, und die Insel wirkt zunehmend grün.
August bis November: Jetzt liegt der Kern der Hurrikansaison, vor allem von August bis Oktober sind Schauer und einzelne windige Tage häufiger. Wer flexibel plant und die Wetterlage im Blick behält, erlebt Antigua von seiner grünsten Seite – bei weiterhin badewarmem Meer. Ab November beruhigt sich das Wetter zusehends: eine gute Gelegenheit für All-inclusive-Ferien vor Beginn der Hauptsaison.
Die beste Reisezeit für Antigua ist die Trockenzeit von Dezember bis April. Dann ist es tagsüber angenehm warm, der Passatwind bringt eine frische Brise, und Regentage sind selten. Für Schweizer Gäste fällt diese Zeit ideal in den heimischen Winter. Auch der Mai und die erste Junihälfte sind meist noch sehr freundlich.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. Direkte Treffer sind selten; häufiger sind kurze, kräftige Schauer und einzelne windige Tage. Wer in dieser Zeit reist, sollte etwas Flexibilität mitbringen und die Wetterlage verfolgen. Praktische Hinweise finden Sie in unseren Reiseinformationen zu Antigua.
Ja, Antigua gehört zu den vergleichsweise trockenen Inseln der Ostkaribik. Die Insel ist eher hügelig als gebirgig, weshalb sich weniger Steigungsregen bildet als auf den grünen Nachbarinseln. Selbst in der Regenzeit gibt es deshalb viele sonnige Stunden.
Baden ist auf Antigua das ganze Jahr über möglich, das Meer ist stets badewarm. Die geschützten Strände der West- und Nordwestküste sind besonders in der Trockenzeit ruhig und klar. Segler kommen vor allem von Dezember bis April auf ihre Kosten, wenn der Passat konstant weht und die Häfen von English Harbour und Falmouth belebt sind.
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