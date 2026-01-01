Wann lohnt sich eine Reise nach Kuba?

Kuba liegt in den Tropen, und die Jahreszeiten unterscheiden sich weniger durch die Temperatur als durch den Regen. In der Trockenzeit von November bis April herrschen mit viel Sonne, tiefer Luftfeuchtigkeit und angenehmen Nächten die besten Bedingungen für alles, was die Insel ausmacht: Badeferien an der Nordküste, Stadtbummel durch Havanna und Trinidad oder Ausflüge ins Tabakland von Viñales. Einzig im Nordwesten können Kaltfronten die Wintermonate kurz abkühlen – meist normalisiert sich das Wetter nach wenigen Tagen wieder.

Von Mai bis Oktober zeigt sich die Insel grün und lebendig: Es ist heisser und schwüler, kräftige Schauer fallen meist am Nachmittag und ziehen oft schnell wieder ab. Die Nebensaison hat durchaus Vorzüge – weniger Gäste an den Stränden und in den Kolonialstädten, dazu sattgrüne Landschaften im Landesinneren. Die Hurrikansaison von Juni bis November verlangt lediglich etwas Flexibilität in der Planung.

Für Aktivferien gilt: Wandern in den Bergen des Ostens oder im Westen der Insel ist in den trockenen, kühleren Monaten am angenehmsten, während Tauchen an der ruhigeren Südküste mit ihren intakten Riffen fast ganzjährig gut möglich ist. Einen Überblick über alle Reisethemen der Insel finden Sie auf unserer Kuba-Seite.