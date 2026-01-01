Südamerika Reisen vom Spezialisten
Prickelnde Lebensfreude und atemberaubenden Landschaften
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernSüdamerika und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Die riesige Vielfalt Südamerikas
Südamerika Rundreisen zu kolonialen Schätzen, tiefblauem Meer und quirligen Metropolen
Ein aufregender Kontinent zwischen Karibik und Antarktis erwartet Sie. Lassen Sie sich gefangen nehmen von donnernden Wasserfällen, brodelnden Metropolen, geheimnisvollen Wüsten und schier undurchdringlichen Regenwäldern. Erben aus der Kolonialzeit und aus der Hochkultur der Inkas werden Sie sprachlos machen. Dazu hält die Natur eine Fülle an seltenen Pflanzen bereit und eine mannigfaltige Tierwelt. Bezaubernde Kolonialstädte und Kaffeeplantagen besuchen Sie, wenn Sie nach Kolumbien reisen.
Zu den Schätzen der Inka
Bei Peru Reisen denkt jeder sofort an unwegsame Berggipfel, indigene Menschen in farbenfroher Kleidung und vor allem an die gewaltige Kulisse des Machu Picchu. Die Inkas haben ein ausgedehntes, gut erhaltenes Wegenetz quer durch das Hochgebirge angelegt. Naturfreunde sollten sich zu Fuss auf den Weg in die atemberaubende Bergwelt aufmachen, Trekking-Touren in den Anden unternehmen und über 3'800 Metern Höhe auf dem Altiplano den magischen Titicacasee besuchen. Andere Wege führen zum Dschungel am Amazonas. Spüren Sie die Gewalt, die von diesem dichten Regenwald ausgeht.
Faszination Galapagos
Auf den Spuren des Wissenschaftlers Charles Darwin bekommen Galapagos Reisen ihren eigenen Reiz. Naturliebhaber werden Ecuador Reisen mit Sicherheit mit einem Besuch der Galapagos Inseln verbinden und den Wurzeln unseres Daseins nachspüren, indem sie tiefe Eindrücke von den Inseln und der Tierwelt mit nach Hause nehmen.
Argentinien transportiert viele Bilder
Tango in Buenos Aires, Gauchos in den einsamen Weiten der Pampa und weltbekannte Fussball-Stars. Nehmen Sie sich etwas Zeit, in den Strassen und den stimmungsvollen Tanzbars die Seele Argentiniens zu spüren. Argentinien Reisen erschöpfen sich aber nicht mit dem Erleben der Hauptstadt. Die unendliche Weite und die unterschiedlichen Landschaftsformen zeigen ein breit gefächertes Bild dieses südamerikanischen Landes. Erfahren Sie mehr über das Leben der Gauchos in der Pampa auf einer stilvollen Hacienda.
Schwelgen Sie in den atemberaubenden Welten von heissen Trockensavannen des Gran Chaco, den eisigen Gletscherfeldern im subarktischen Feuerland oder spüren Sie die faszinierenden Weiten und klimatisch rauen Grasländer, indem Sie nach Patagonien reisen. Wenn Sie in das kleine Nachbarland Uruguay reisen, finden Sie die drei grossen Ströme Südamerikas, die in den Ozean münden.
Brasilien – ein Land voller Gegensätze
Bei jeder Südamerika Rundreise nehmen Brasilien Reisen einen Platz ganz oben auf der Wunschliste ein. Die zahlreichen Traumstrände entlang der Atlantikküste sind nicht nur Sinnbild für unvergleichliche Badeferien, sondern stehen auch bei Honeymoonern hoch im Kurs. Eine Rundreise durch Brasilien berührt die schönsten und markantesten Punkte in diesem Teil Südamerikas. Pantanal Reisen bringen Sie zu einer faszinierenden Tierwelt mit Jaguaren, Tapiren, Ameisenbären und Brüllaffen. Sehen Sie selbst die grünen Hügel des Hinterlandes und die unbeschreibliche Wasserwelt des Amazonas.
Unbeschreibliche Erlebnisse und die Möglichkeit, den Kontinent aktiv zu erleben
Amazonas Reisen führen Sie durch mehrere Grenzregionen. Der undurchdringliche Regenwald des Amazonas ist nicht allein auf Brasilien begrenzt. Erfahren Sie auch mehr über den Regenwald auf Ihren Guyana Reisen. Südamerika ist mit allen seinen Regionen der ideale Kontinent für Menschen, die sich ihr Gespür für die Gesetze der Natur bewahrt haben und offen sind für die vielen schönen Dinge rechts und links des Weges. Wen begeistern nicht die anmutigen Flamingos an den Lagunen des Altiplanos in Bolivien oder einer der schönsten Berge, der Lanin.
Gipfeltouren in den Anden oder Wanderungen in Feuerland zählen zu den unwiederbringlichen Erlebnissen einer Reise durch Südamerika. In Chile Ferien zu machen, bringt Sie zu den Wüsten der Atacama und gleichermassen in die eisbedeckte Gletscherwelt der Anden.
Bolivien – ein einzigartiges Naturerlebnis
Wer nach Bolivien reisen möchte, wird schnell auf gegensätzliche Meinungen stossen. Die einen bevorzugen die Naturschönheiten des Salzsees Salar de Uyuni. Die anderen begeistern sich für historische Städte, wie beispielsweise La Paz mit der wunderschöne Iglesia de San Francisco und dem Hexenmarkt oder für die prachtvollen kolonialen Bauwerken von Sucre. Unternehmen Sie eine "Sonderzugreise" durch die Anden mit der Dampflock des "Tren Crucero" von Quito nach Guayaquil. Auf Ihren Reisen nach Bolivien und wenn Sie nach Paraguay reisen, besuchen Sie die beiden einzigen Länder Südamerikas, die nicht am Meer liegen.
Das andere Südamerika
Im Norden grenzt Südamerika an die tropische Welt der Karibik. Los Roques ist ein maritimer Nationalpark in Venezuela, der die Meeresfauna an den gigantischen Korallen zeigt, in dem Sie aber auch Tauchen, Schnorcheln und Kitesurfen können.
Welches Land Südamerikas passt zu Ihnen?
Südamerika ist weniger ein einzelnes Reiseziel als ein ganzer Kontinent voller unterschiedlicher Reisewelten. Wer zum ersten Mal anreist und sich für Kultur begeistert, ist in Peru richtig: Machu Picchu, das Heilige Tal und der Titicacasee lassen sich in gut zwei Wochen sinnvoll verbinden. Naturliebhaber mit Freude an starken Kontrasten wählen Chile – von der Atacama-Wüste im Norden bis zu den Gletschern Patagoniens im Süden. Brasilien passt zu allen, die Lebensfreude, Strände und Tierbeobachtung kombinieren möchten, während Argentinien mit Tango, Wein und patagonischer Weite überzeugt.
Kolumbien schliesslich verbindet Karibikküste, Kaffeekultur und lebendige Städte – ideal für Geniesser und für Wiederkehrer, die ein anderes Südamerika entdecken wollen.
Die Reisezeit-Grundlogik: Anden, Amazonas, Patagonien
So gross der Kontinent ist, so einfach ist die klimatische Grundregel, denn Südamerika gliedert sich aus Reisesicht in drei Zonen. In den Anden – in Peru, Bolivien und Ecuador ebenso wie im Hochland Chiles und Argentiniens – gilt die Trockenzeit von etwa Mai bis September als stabilste Reisezeit: sonnige Tage, klare Sicht, dafür kalte Nächte in der Höhe. Das Amazonasbecken ist das ganze Jahr über warm und feucht; hier entscheidet weniger der Monat als der Wasserstand der Flüsse darüber, was Sie erleben.
Patagonien im tiefen Süden bereisen Sie dagegen im Südsommer von November bis März, wenn die Tage lang und die Wanderwege zugänglich sind. Wer mehrere Zonen kombiniert, findet fast immer einen Reisemonat, der überall vertretbar ist – unsere Spezialisten kennen die sinnvollen Kompromisse.
Beste Reisemonate im Überblick
|Region
|Beste Monate
|Hinweis
|Anden (Peru, Bolivien, Ecuador)
|Mai bis September
|Trockenzeit mit klarer Sicht, kalte Nächte über 3'000 m
|Amazonasbecken
|ganzjährig
|tropisch warm und feucht, Regen meist als kurze Schauer
|Patagonien (Chile und Argentinien)
|November bis März
|Südsommer mit langen Tagen, zeitweise starker Wind
|Brasilianische Küste
|ganzjährig, ideal Dezember bis März
|Südsommer mit Badewetter und Karneval
|Karibikküste Kolumbiens
|Dezember bis April
|trockenste und sonnigste Monate
Bewährte Länderkombinationen
Viele Höhepunkte Südamerikas liegen nahe an den Landesgrenzen und lassen sich elegant zu einer Reise verbinden. Ein Klassiker ist Peru mit Bolivien: Vom Titicacasee sind es nur wenige Reisestunden bis nach La Paz und weiter zum Salar de Uyuni. Ebenso bewährt ist die Verbindung von Argentinien und Brasilien über die Iguazú-Wasserfälle, die Sie idealerweise von beiden Seiten erleben – oder Chile und Argentinien in Patagonien, wo der Nationalpark Torres del Paine und der Perito-Moreno-Gletscher nur eine Tagesetappe auseinanderliegen.
Tierfreunde kombinieren Ecuador mit den Galapagos-Inseln oder Brasilien mit dem Pantanal. Für zwei bis drei Wochen empfehlen wir zwei, höchstens drei Länder: Südamerika belohnt Tiefe mehr als Tempo.
Gut zu wissen für die Planung
Je nach Ziel und Verbindung sind Sie ab der Schweiz rund zwölf bis sechzehn Stunden unterwegs; die Zeitverschiebung beträgt je nach Land und Jahreszeit vier bis sieben Stunden und macht den Einstieg vergleichsweise sanft. Innerhalb des Kontinents überbrücken Inlandsflüge die grossen Distanzen, sodass sich auch entlegene Regionen in eine zweiwöchige Route einfügen lassen. Einen Überblick über geführte und individuelle Routen finden Sie unter Südamerika Rundreisen – und wenn Sie unsicher sind, welches Land oder welche Kombination zu Ihnen passt, entwerfen unsere Spezialistinnen und Spezialisten Ihre Route im persönlichen Gespräch.
Südamerika Ferien mit der Freiheit eines Mietwagens
Individuell oder geführt
Für Ihre geplante Rundreise durch Südamerika bieten sich verschieden Optionen. Eine Rundreise mit einem Mietwagen verschafft Ihnen die Individualität und Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Route Sie befahren wollen und wie lange die Aufenthalte an den einzelnen Stationen sein sollen. Bei einer organisierten Rundreise lassen Sie sich führen und erfahren ganz entspannt ein vorgefertigtes Programm. Unsere Spezialisten schnüren Ihnen ein Pakt inklusive Flug und bewährten Hotels ganz nach Ihren Wünschen.
Haben Sie den richtigen Zeitpunkt gewählt, so können Sie auch den farbenfrohen, lebendigen Karneval in Rio erleben und im Schatten vom Zuckerhut an der weltberühmten Copacabana im Atlantik baden.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Alle Reiseziele & Themen
- Amazonas Reisen vom Spezialisten
- Argentinien Reisen vom Spezialisten
- Argentinien Lodges vom Spezialisten
- Argentinien Hochzeitsreisen vom Spezialisten
- Argentinien Hotels vom Spezialisten
- Kreuzfahrten in der Antarktis vom Spezialisten
- Argentinien Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Argentinien Reisen vom Spezialisten
- Abenteuer Patagonien vom Spezialisten
- Wichtige Argentinien Reisetipps
- Argentinien Rundreisen vom Spezialisten
- Argentinien Schiffsreisen vom Spezialisten
- Argentinien Reisen vom Spezialisten
- Argentinien Weinregionen Reisen vom Spezialisten
- Bolivien Reisen vom Spezialisten
- Bolivien Andenkultur Reisen vom Spezialisten
- Bolivien historische Städte
- Bolivien Hotels vom Spezialisten
- Wichtige Bolivien Reisetipps
- Bolivien Rundreisen vom Spezialisten
- Bolivien Uyuni Salzsee vom Spezialisten
- Brasilien Reisen vom Spezialisten
- Amazonas Kreuzfahrten vom Spezialisten
- Brasilien Badeferien vom Spezialisten
- Brasilien Hochzeitsreisen vom Spezialisten
- Brasilien Hotels vom Spezialisten
- Brasilien Lodges Reisen vom Spezialisten
- Brasilien Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Wichtige Brasilien Reisetipps
- Brasilien Rundreisen vom Spezialisten
- Brasilien Strände und Meer vom Spezialisten
- Brasilien Tauchferien vom Spezialisten
- Chile Reisen vom Spezialisten
- Beste Reisezeit für Chile
- Chile Hochzeitsreisen vom Spezialisten
- Chile Hotels vom Spezialisten
- Chile Lodges Reisen vom Spezialisten
- Chile Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Chile Naturreisen vom Spezialisten
- Osterinsel Reisen vom Spezialisten
- Chile Reisetipps
- Chile Rundreisen vom Spezialisten
- Chile Schiffsreisen vom Spezialisten
- Chile Trekkings vom Spezialisten
- Chile Weinreisen vom Spezialisten
- Südamerika Reisen vom Spezialisten
- Ecuador Reisen vom Spezialisten
- Ecuador Bahnreisen vom Spezialisten
- Unvergessliche Galapagos Reisen vom Spezialisten
- Ecuador Landhotels vom Spezialisten
- Ecuador Hotels vom Spezialisten
- Ecuador Lodges vom Spezialisten
- Ecuador Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Ecuador Naturreisen
- Interessante Ecuador Reisetipps
- Ecuador Rundreisen vom Spezialisten
- Ecuador Schiffsreisen vom Spezialisten
- Guyanas Reisen vom Spezialisten
- Wichtige Guyana Reisetipps
- Guyanas Rundreisen vom Spezialisten
- Guyanas Tierwelt
- Pioniere der Reiseindustrie
- Kolumbien Reisen vom Spezialisten
- Kolumbien Badeferien
- Kolumbien Glamping vom Spezialisten
- Kolumbien Hotels vom Spezialisten
- Kolumbien Kaffeeplantagen
- Kolumbien Kolonialstädte
- Kolumbien Mietwagenrundreise vom Spezialisten
- Kolumbien Reisetipps
- Kolumbien Rundreise vom Spezialisten
- Abenteuer Patagonien vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Paraguay Reisen vom Spezialisten
- Informative Paraguay Reisetipps
- Paraguay Rundreisen vom Spezialisten
- Peru Reisen vom Spezialisten
- Peru Amazonas Reisen vom Spezialisten
- Beste Reisezeit für Peru
- Peru Hotels vom Spezialisten
- Peru Inka-Städte Reisen vom Spezialisten
- Peru Lodges vom Spezialisten
- Peru Luxushotels vom Spezialisten
- Wichtige Peru Reisetipps
- Peru Rundreisen vom Spezialisten
- Peru Schiffsreisen vom Spezialisten
- Peru Titikakasee Reisen vom Spezialisten
- Peru Trekkings vom Spezialisten
- Südamerika Rundreisen vom Spezialisten
- Uruguay Ferien vom Spezialisten
- Uruguay Hotels vom Spezialisten
- Uruguay Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Auf geht’s
- Uruguay Rundreisen vom Spezialisten
- Uruguay UNESCO-Kulturerben