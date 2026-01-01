Der Charakter der Insel

St. Lucia gehört zu den Inseln über dem Winde und liegt zwischen Martinique im Norden und St. Vincent im Süden. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs und darum auffallend grün und gebirgig: Dichter Regenwald überzieht das Landesinnere, während sich an der geschützten Westküste ruhige Buchten am Karibischen Meer aneinanderreihen. Die Ostküste ist dem offenen Atlantik zugewandt und zeigt sich entsprechend rauer und wilder. Kaum eine andere Karibikinsel vereint auf so kompakter Fläche Strandtage, Regenwaldwanderungen und Naturerlebnisse wie die dampfenden Schwefelquellen bei Soufrière.

Regionen und Küsten im Überblick

Der Nordwesten rund um die Hauptstadt Castries und die Rodney Bay ist die touristisch am besten erschlossene Region der Insel; hier liegen viele Hotels und lange Sandstrände. Weiter südlich folgen malerische Buchten wie die Marigot Bay, bevor bei Soufrière die beiden Pitons die Kulisse bestimmen. Der Süden und der Osten sind ruhiger und ursprünglicher: Wer mit einem Mietwagen unterwegs ist, entdeckt dort Fischerdörfer, Bananenplantagen und einsame Küstenabschnitte abseits der bekannten Routen.

St. Lucia: beste Reisezeit

Das Klima auf St. Lucia ist ganzjährig tropisch warm, und das Meer lädt zu jeder Jahreszeit zum Baden ein. Als beste Reisezeit für St. Lucia Ferien gelten die trockeneren Monate Dezember bis April – ideal für Strandtage an der Westküste und Wanderungen im Landesinneren. Von Juni bis November dauert die karibische Hurrikansaison: In diesen Monaten fällt mehr Regen, dafür präsentiert sich die Insel besonders üppig grün und deutlich ruhiger.

Die Anreise ab der Schweiz erfolgt mit einer Umsteigeverbindung; der internationale Flughafen liegt im Süden der Insel, viele Hotels befinden sich im Nordwesten – planen Sie für den Transfer entlang der kurvigen Küstenstrasse etwas Zeit ein.

Für wen eignet sich St. Lucia?

Die Insel gilt als eines der beliebtesten Ziele für Paare und Hochzeitsreisende in der Karibik – die Kombination aus dramatischer Bergkulisse und ruhigen Buchten sorgt für eine besondere Atmosphäre. Aktive Feriengäste besteigen mit einheimischen Bergführern den Gros Piton oder erkunden den Regenwald zu Fuss und mit dem Mountainbike. Taucher und Schnorchler finden entlang der geschützten Westküste farbenreiche Riffe in Ufernähe, während Familien die flach abfallenden, ruhigen Strände im Nordwesten schätzen. Und wer vor allem Erholung sucht, verbringt entspannte Badeferien zwischen Palmen und Karibischem Meer.

St. Lucia mit anderen Inseln kombinieren

Dank ihrer Lage inmitten der Kleinen Antillen lässt sich St. Lucia gut mit Nachbarinseln zu einem Inselhüpfen verbinden: Martinique erreichen Sie per Fähre, Inseln wie Barbados oder St. Vincent und die Grenadinen sind per Kurzflug angebunden. So verbinden Sie beispielsweise die grüne Bergwelt von St. Lucia mit französischem Flair oder den Stränden der Grenadinen. Gerne stellt Ihnen unser Spezialisten-Team eine massgeschneiderte Inselkombination für Ihre St. Lucia Ferien zusammen.