St. Lucia Reisen vom Spezialisten
Die charmante Insel der Kleinen Antillen
Der Charakter der Insel
St. Lucia gehört zu den Inseln über dem Winde und liegt zwischen Martinique im Norden und St. Vincent im Süden. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs und darum auffallend grün und gebirgig: Dichter Regenwald überzieht das Landesinnere, während sich an der geschützten Westküste ruhige Buchten am Karibischen Meer aneinanderreihen. Die Ostküste ist dem offenen Atlantik zugewandt und zeigt sich entsprechend rauer und wilder. Kaum eine andere Karibikinsel vereint auf so kompakter Fläche Strandtage, Regenwaldwanderungen und Naturerlebnisse wie die dampfenden Schwefelquellen bei Soufrière.
Regionen und Küsten im Überblick
Der Nordwesten rund um die Hauptstadt Castries und die Rodney Bay ist die touristisch am besten erschlossene Region der Insel; hier liegen viele Hotels und lange Sandstrände. Weiter südlich folgen malerische Buchten wie die Marigot Bay, bevor bei Soufrière die beiden Pitons die Kulisse bestimmen. Der Süden und der Osten sind ruhiger und ursprünglicher: Wer mit einem Mietwagen unterwegs ist, entdeckt dort Fischerdörfer, Bananenplantagen und einsame Küstenabschnitte abseits der bekannten Routen.
St. Lucia: beste Reisezeit
Das Klima auf St. Lucia ist ganzjährig tropisch warm, und das Meer lädt zu jeder Jahreszeit zum Baden ein. Als beste Reisezeit für St. Lucia Ferien gelten die trockeneren Monate Dezember bis April – ideal für Strandtage an der Westküste und Wanderungen im Landesinneren. Von Juni bis November dauert die karibische Hurrikansaison: In diesen Monaten fällt mehr Regen, dafür präsentiert sich die Insel besonders üppig grün und deutlich ruhiger.
Die Anreise ab der Schweiz erfolgt mit einer Umsteigeverbindung; der internationale Flughafen liegt im Süden der Insel, viele Hotels befinden sich im Nordwesten – planen Sie für den Transfer entlang der kurvigen Küstenstrasse etwas Zeit ein.
Für wen eignet sich St. Lucia?
Die Insel gilt als eines der beliebtesten Ziele für Paare und Hochzeitsreisende in der Karibik – die Kombination aus dramatischer Bergkulisse und ruhigen Buchten sorgt für eine besondere Atmosphäre. Aktive Feriengäste besteigen mit einheimischen Bergführern den Gros Piton oder erkunden den Regenwald zu Fuss und mit dem Mountainbike. Taucher und Schnorchler finden entlang der geschützten Westküste farbenreiche Riffe in Ufernähe, während Familien die flach abfallenden, ruhigen Strände im Nordwesten schätzen. Und wer vor allem Erholung sucht, verbringt entspannte Badeferien zwischen Palmen und Karibischem Meer.
St. Lucia mit anderen Inseln kombinieren
Dank ihrer Lage inmitten der Kleinen Antillen lässt sich St. Lucia gut mit Nachbarinseln zu einem Inselhüpfen verbinden: Martinique erreichen Sie per Fähre, Inseln wie Barbados oder St. Vincent und die Grenadinen sind per Kurzflug angebunden. So verbinden Sie beispielsweise die grüne Bergwelt von St. Lucia mit französischem Flair oder den Stränden der Grenadinen. Gerne stellt Ihnen unser Spezialisten-Team eine massgeschneiderte Inselkombination für Ihre St. Lucia Ferien zusammen.
St. Lucia vom Spezialisten erleben
Ein perfektes Revier für Mietwagenrundreisen
Auch wenn St. Lucia über einige traumhafte Sandstrände verfügt, sind viele Besucher sehr beeindruckt von der Natur im Landesinneren. Insbesondere die imposanten Höhenzüge der Insel laden zu Wanderungen durch den Regenwald ein und ermöglichen es Ihnen, eine wunderschöne Natur hautnah zu erleben. Falls Ihnen eine Wanderung zu gemächlich sein sollte, können Sie in dieser Region von St. Lucia aber auch mit dem Mountainbike eine abwechslungsreiche Zeit verleben.
Vulkane, die begeistern
Dichte Wälder und hohe Berge verleihen St. Lucia eine besondere Atmosphäre, in der Sie einen unvergesslichen Badeurlaub verbringen können. Die insgesamt sieben Vulkankrater auf St. Lucia sind nicht nur aus der Ferne sehr sehenswert, sondern können teilweise auch bestiegen werden. Einer der beliebtesten Ausflüge auf St. Lucia führt Sie beispielsweise auf den einfach zu besteigenden Gipfel des Gros Piton, den Sie mit der Hilfe einheimischer Bergführer spielend leicht erreichen.
Der höchste Berg auf St. Lucia ist der sehr schön anzuschauende Mount Gimie, welcher erhaben über der Insel thront. Durch die üppige Vegetation der Insel kommen die sehr eindrucksvollen Berge von St. Lucia besonders gut zur Geltung.
Karibik pur
Um die wunderschöne Insel St. Lucia möglichst authentisch und in ihrer vollen Schönheit zu erleben, ist es ratsam, mit einem Mietwagen unterwegs zu sein. Egal, ob Sie in erster Linie die beeindruckenden Küsten von St. Lucia erkunden möchten oder es Sie doch eher in das faszinierende Hinterland der Insel zieht, mit einem gemieteten Auto sind Sie immer flexibel und können die vielfältigen Sehenswürdigen von St. Lucia in Ihrem eigenen Rhythmus erkunden. Geniessen Sie die Ruhe und Friedfertigkeit von St. Lucia, die Sie auf allen Touren über die Insel begleiten werden.
Gut zu wissen: Lage, Reisezeit und Anreise
St. Lucia gehört zu den Inseln über dem Winde und liegt zwischen Martinique im Norden und St. Vincent im Süden – an der Westküste das ruhige Karibische Meer, im Osten der offene Atlantik. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs und entsprechend grün und gebirgig: Regenwald überzieht die Höhenzüge im Landesinneren, während sich an der geschützten Westseite Buchten mit ruhigem Wasser aneinanderreihen. Genau diese Mischung macht den Reiz von St. Lucia Ferien aus – kaum eine andere Karibikinsel vereint auf so kompakter Fläche Strandtage, Regenwaldwanderungen und Naturerlebnisse wie die dampfenden Schwefelquellen bei Soufrière.
Das Klima ist ganzjährig tropisch warm. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate Dezember bis April; von Juni bis November fällt mehr Regen, dafür präsentiert sich die Insel dann besonders üppig grün und ruhiger. Die Anreise ab der Schweiz erfolgt mit Umsteigeverbindung; der internationale Flughafen liegt im Süden der Insel, viele Hotels befinden sich im Nordwesten – planen Sie für den Transfer entlang der kurvigen Küstenstrasse etwas Zeit ein.
Wer mehr von der Region sehen möchte, kombiniert St. Lucia mit den Nachbarinseln: Martinique ist per Fähre erreichbar, und auch für Segeltörns durch die Grenadinen ist die Insel ein beliebter Ausgangspunkt. Anregungen dazu finden Sie unter Inselhopping in der Karibik – unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne die passende Kombination zusammen.
St. Lucia Ferien: Strände und Regionen von Nord nach Süd
Rodney Bay und der Nordwesten
Der Nordwesten ist die klassische Ferienregion von St. Lucia: Rund um die Rodney Bay finden Sie die grösste Auswahl an Hotels und Resorts, dazu Restaurants, Bars und eine Marina. Der Reduit Beach gilt als einer der beliebtesten Strände der Insel – heller Sand, ruhiges Wasser und ein breites Wassersportangebot. Geschichtsinteressierte spazieren auf dem vorgelagerten Pigeon Island National Landmark zu den Ruinen von Fort Rodney hinauf und geniessen die weite Aussicht über die Nordküste.
Marigot Bay und die ruhige Westküste
Weiter südlich versteckt sich die Marigot Bay, eine der schönsten Naturbuchten der Karibik: von grünen Hängen gerahmt, von Palmen gesäumt und ein beliebter Ankerplatz für Segler. Die gesamte Westküste liegt am ruhigen Karibischen Meer – ideal für entspannte Badetage und Sonnenuntergänge über dem Wasser.
Soufrière und die Pitons im Südwesten
Bei Soufrière erheben sich die beiden Pitons, die berühmten Vulkankegel und Wahrzeichen von St. Lucia, deren Umgebung zum UNESCO-Welterbe zählt. Zwischen den beiden Gipfeln liegt mit dem Sugar Beach einer der spektakulärsten Strände der Insel, und vor der Küste warten farbenprächtige Riffe auf Schnorchler und Taucher. Ganz in der Nähe dampfen die Sulphur Springs, heisse Schwefelquellen in einem Vulkankrater – ein Bad im warmen, mineralhaltigen Schlamm gehört zu den beliebtesten Ausflügen der Insel.
Beste Reisezeit kurz zusammengefasst
Als beste Reisezeit für St. Lucia gilt die Trockenzeit von Dezember bis April, wenn am wenigsten Regen fällt – ideal etwa für Ferien im März. Von Juni bis November ist Regenzeit, in die auch die Hurrikansaison der Karibik fällt: Das Wetter ist dann weniger beständig, dafür zeigt sich die Insel besonders üppig grün und ruhig. Lust auf mehr Inseln? In unserer Karibik-Übersicht finden Sie weitere Traumziele für Ihre Ferien.
Beste Reisezeit im Detail
Sie möchten genauer wissen, welcher Monat sich am besten für Ihre St. Lucia Ferien eignet? Auf unserer Seite Beste Reisezeit für St. Lucia finden Sie eine Klimatabelle mit allen zwölf Monaten, Details zu Regenzeit und Hurrikansaison sowie unsere Monats-Empfehlungen im Überblick.
Flitterwochen auf St. Lucia
Ein Traum, der wahr wird
Wenn Sie eine Karibik Hochzeitsreise planen, werden Sie St. Lucia lieben. Denn nur wenige Orte in der Karibik bieten einen so schönen und vor allem romantischen Rahmen für eine stilvolle Hochzeitsfeier wie St. Lucia. Paradiesischer Regenwald, herrliche Strände und ein majestätisches Korallenriff sorgen dafür, dass St. Lucia Ihnen und Ihrem Partner alles bieten kann, was Sie sich von einer perfekten Destination für Ihre Flitterwochen wünschen.
Falls Sie Ihre Hochzeitsreise nach St. Lucia führt, können Sie sich auf solch romantische Orte wie den Strand Grande Anse freuen, an dem Sie Lederschildkröten in ihrem natürlichen Lebensumfeld begegnen werden.
Häufige Fragen zu St. Lucia Reisen
Ja – der Gros Piton lässt sich in Begleitung einheimischer Bergführer gut besteigen; der Aufstieg wird mit einer grossartigen Aussicht über die Südküste belohnt. Starten Sie am besten früh am Morgen, bevor die Tageshitze einsetzt, und nehmen Sie genügend Wasser mit.
Die grösste Auswahl an Hotels und Resorts finden Sie im Nordwesten rund um die Rodney Bay – mit Stränden, Restaurants und Nachtleben in Gehdistanz. Wer Natur und Ruhe sucht, wählt die Region um Soufrière im Südwesten, wo einige Häuser direkt auf die Pitons blicken.
Ja – vor allem die geschützte Westküste am Karibischen Meer bietet ruhiges, badefreundliches Wasser, etwa am beliebten Reduit Beach oder am Sugar Beach zwischen den Pitons. Wegen des vulkanischen Ursprungs schimmert der Sand an manchen Stränden dunkler. Mehr dazu finden Sie unter St. Lucia Badeferien.
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