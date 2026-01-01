Events vom Spezialisten
Events & Informationsveranstaltungen
04.09. – Reisewelten Windisch (B2B Event für Reisebüropartner)
Freitag, 4. September 2026
Beginn: 12.00 Uhr
Ort: Reisezentrum Windisch
Exklusiv für Branchenpartner: Entdecken Sie die neuesten Trends, Produkte und Destinationen in der Welt des Reisens. Freuen Sie sich auf spannende Workshops,
persönlichen Austausch mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten sowie inspirierende Inputs unserer Partner. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu vertiefen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.
05.09. – Reisewelten Zürich (B2C Event für Reiseinteressierte & Kunden)
Samstag, 5. September 2026
Beginn: 09.00 Uhr
Ort: Zürich
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Reisens und lassen Sie sich von unseren Expertinnen und Experten inspirieren.
Entdecken Sie aussergewöhnliche Destinationen, spannende Reiseformen – von Kreuzfahrten bis zu individuellen Fernreisen – und profitieren Sie von persönlicher Beratung sowie exklusiven Reisetipps.
06.09. – Reisewelten Luzern (B2C Event für Reiseinteressierte & Kunden)
Sonntag, 6. September 2026
Beginn: 09.00 Uhr
Ort: Luzern
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Reisens und lassen Sie sich von unseren Expertinnen und Experten inspirieren.
Entdecken Sie aussergewöhnliche Destinationen, spannende Reiseformen – von Kreuzfahrten bis zu individuellen Fernreisen – und profitieren Sie von persönlicher Beratung sowie exklusiven Reisetipps.