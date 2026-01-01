Guadeloupe Schiffsreisen vom Spezialisten
Die Karibik durchkreuzen
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Auf der eigenen Jacht in See stechen
Sich den Wind um die Nase wehen lassen
Bevorzugen Sie eher ein kleineres Schiff, um die Inseln von Guadeloupe individuell zu entdecken? Unser Karibik Spezialisten Team hat für Sie die schönsten Segeljachten und Katamarane ausgewählt. Steuern Sie an unbewohnten Inseln vorbei, lassen Sie sich von Delfinen begleiten, entdecken versteckte Buchten und lassen sich von der lokalen Küche an Board verwöhnen. Sprechen Sie unser Team gerne an.
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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen