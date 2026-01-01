Antigua Inselhopping vom Spezialisten
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Inselhopping ab Antigua – Ihre Basis in den Kleinen Antillen
Antigua liegt im nördlichen Bogen der Kleinen Antillen und zählt zu den am besten erreichbaren Inseln der Ostkaribik. Damit ist die Insel ein idealer Ausgangspunkt für ein Inselhopping, bei dem Sie gleich mehrere Facetten der Karibik auf einer einzigen Reise erleben. Kurze Flüge und Bootsverbindungen verbinden Antigua mit den Nachbarinseln – so wechseln Sie innert weniger Stunden von belebten Stränden zu stillen Buchten, von kolonialer Geschichte zu üppigem Regenwald.
Antigua selbst empfängt Sie mit feinen Sandstränden, geschützten Ankerbuchten und einer grossen Segeltradition: Rund um English Harbour und das historische Nelson's Dockyard spürt man das maritime Erbe der Insel bis heute.
Wer mag, beginnt die Reise deshalb mit ein paar Tagen auf Antigua, bevor es weiter zu den Nachbarinseln geht.
Höhepunkte: von Barbuda bis zu den Nachbarinseln
Der Klassiker unter den Kombinationen ist Antigua mit seiner Schwesterinsel Barbuda. Die flache, dünn besiedelte Insel ist für ihre kilometerlangen, teils rosafarben schimmernden Strände bekannt und bildet einen herrlich ruhigen Kontrast zum lebhafteren Antigua. Wer mehr Abwechslung sucht, kombiniert Antigua mit weiteren Inseln der Region: mit grünen, gebirgigen Eilanden voller Regenwald und Wasserfälle, mit französisch geprägten Nachbarn und ihrer kreolischen Küche oder mit kleinen Inseln, die Sie bequem an einem Tag erkunden.
Gerade dieses Nebeneinander macht den Reiz aus – jede Insel hat ihre eigene Kultur, ihren eigenen Rhythmus und ihre eigene Landschaft. Beliebt sind Aufenthalte von zwei bis vier Nächten pro Insel – so bleibt genug Zeit, um wirklich anzukommen, ohne dass die Reise hektisch wird. Ihre Route stellen wir individuell zusammen: als reine Flugkombination, mit Fähr- und Bootspassagen oder als Mischung aus Inselhopping und anschliessenden Badeferien.
Für wen sich Inselhopping eignet – und wann Sie reisen
Ein Inselhopping ab Antigua eignet sich für alle, die in ihren Ferien mehr als einen einzigen Strand sehen möchten: für Entdeckerinnen und Entdecker, für Paare auf der Suche nach Abwechslung ebenso wie für Karibik-Wiederholungsgäste, die die Inselwelt von einer neuen Seite kennenlernen wollen. Familien wählen gerne zwei gut verbundene Inseln, während erfahrene Reisende auch drei oder vier Stationen problemlos kombinieren. Auch als Verlängerung einer Kreuzfahrt durch die Karibik oder in Kombination mit erholsamen Badeferien auf Antigua lässt sich das Inselhüpfen wunderbar einplanen.
Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April mit angenehmen Temperaturen und wenig Niederschlag; von Juni bis November ist mit mehr Feuchtigkeit und vereinzelt mit tropischen Stürmen zu rechnen. Unsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Inseln aus eigener Anschauung, wissen, welche Kombinationen sich logistisch bewähren, und stimmen Flüge, Bootstransfers und Unterkünfte sorgfältig aufeinander ab. So wird Ihr Inselhopping zu einer runden Reise ohne organisatorische Überraschungen. Lassen Sie sich persönlich beraten – wir gestalten Ihre massgeschneiderte Route durch die Inselwelt rund um Antigua und die weitere Karibik.
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