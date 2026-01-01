Inselhopping ab Antigua – Ihre Basis in den Kleinen Antillen

Antigua liegt im nördlichen Bogen der Kleinen Antillen und zählt zu den am besten erreichbaren Inseln der Ostkaribik. Damit ist die Insel ein idealer Ausgangspunkt für ein Inselhopping, bei dem Sie gleich mehrere Facetten der Karibik auf einer einzigen Reise erleben. Kurze Flüge und Bootsverbindungen verbinden Antigua mit den Nachbarinseln – so wechseln Sie innert weniger Stunden von belebten Stränden zu stillen Buchten, von kolonialer Geschichte zu üppigem Regenwald.

Antigua selbst empfängt Sie mit feinen Sandstränden, geschützten Ankerbuchten und einer grossen Segeltradition: Rund um English Harbour und das historische Nelson's Dockyard spürt man das maritime Erbe der Insel bis heute.

Wer mag, beginnt die Reise deshalb mit ein paar Tagen auf Antigua, bevor es weiter zu den Nachbarinseln geht.