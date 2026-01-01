Moldawien Reisen vom Spezialisten

Was Moldawien ausmacht

Moldawien liegt im Südosten Europas zwischen Rumänien und der Ukraine und hat keinen Zugang zum Meer. Das Land ist klein und überwiegend hügelig: Rebhänge, Ackerland, bewaldete Hügelketten im Landesinneren und die Flusstäler von Prut und Dnister prägen das Bild. Ein Hochgebirge gibt es nicht. Wer hier unterwegs ist, bewegt sich in einer ländlich geprägten Kulturlandschaft mit Dörfern, Weingütern und Klöstern – nicht in einer Ferienregion mit Stränden und grossen Resorts.

Der Weinbau ist das bekannteste Aushängeschild des Landes. In der Umgebung von Chisinau liegen weitläufige unterirdische Kellereien wie Cricova und Milestii Mici, deren Stollen mit dem Fahrzeug befahren werden; dazu kommen kleinere Weingüter mit Degustationen. Auf der geistlichen Seite stehen Klosteranlagen wie Capriana und vor allem Orheiul Vechi, wo Höhlenzellen und eine Felsenkirche in die Kalksteinhänge über dem Flusstal gehauen sind.

Regional ist das Land vielfältiger, als seine Grösse vermuten lässt. Im Süden liegt die autonome Region Gagausien mit turksprachiger Bevölkerung und eigener Verwaltung. Östlich des Dnister erstreckt sich Transnistrien, das faktisch eigenständig verwaltet wird; ein Besuch folgt eigenen Regeln und sollte in der Planung ausdrücklich besprochen werden. Wir klären mit Ihnen vorab, was zum Reisezeitpunkt sinnvoll und machbar ist.

Die Küche ist bodenständig und teilt vieles mit der rumänischen und osteuropäischen Tradition: Maisgriess, gefüllte Teigfladen, Fleisch vom Grill, eingelegtes Gemüse und Suppen. Dazu kommen lokale Weine, oft aus einheimischen Rebsorten wie Feteasca oder Rara Neagra. Viele Weingüter verbinden Degustation und Mittagstisch, was sich gut in einen Ausflugstag einbauen lässt.

Für wen sich Moldawien eignet – und worauf Sie achten sollten

Moldawien passt zu Reisenden, die Kultur, Wein und Begegnungen im Alltag höher gewichten als Komfortdichte und die Prominenz einzelner Sehenswürdigkeiten. Wer gern ohne grosse Reisegruppen unterwegs ist und Interesse an orthodoxer Baukunst, sowjetischem Erbe und Weinkultur mitbringt, findet hier viel. Weniger geeignet ist das Land für Badeferien, für Bergwanderungen und für alle, die eine dichte touristische Infrastruktur mit breitem Hotelangebot erwarten.

Amtssprache ist Rumänisch, Russisch ist weit verbreitet; Englisch oder Deutsch trifft man vor allem in Chisinau und im touristischen Umfeld an. Bezahlt wird mit dem moldauischen Leu. Weil das Land kompakt ist, funktionieren Tagesausflüge ab der Hauptstadt gut. Abseits der Hauptachsen sind die Strassen einfacher ausgebaut – ein privates Fahrzeug mit lokaler Reiseleitung ist deshalb die bequemste Lösung.

Typisch ist eine Rundreise mit fester Basis: Sie logieren in Chisinau und fahren täglich in eine andere Landesgegend. Wer mehr Zeit hat, verlegt einige Nächte auf ein Weingut oder in eine ländliche Unterkunft. Frühling und Herbst sind für Rundreisen die angenehmsten Zeiträume; im Herbst kommen Weinlese und Weinfeste dazu.

Gut kombinieren lässt sich Moldawien mit Rumänien – etwa mit Iasi jenseits der Grenze oder den bemalten Klöstern der Bukowina. Prüfen Sie vor der Buchung die aktuellen Reisehinweise des EDA. Gern besprechen wir mit Ihnen, welche Route, welche Reisezeit und welche Kombination zu Ihren Vorstellungen passt.