Sport Reisen vom Spezialisten
Trainingslager, Sportlive-Events, Wintersport, Golfreisen
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernÜber 30 Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Trainingslager: worauf es bei der Planung ankommt
Beim Trainingslager entscheidet die Infrastruktur. Massgebend sind Platz- und Hallenzeiten, Beläge, die Distanz zwischen Unterkunft und Sportanlage, Verpflegung im passenden Rhythmus sowie die Zimmerbelegung für ganze Mannschaften. Weil sich in der Schweiz während der kalten Monate im Freien nur eingeschränkt trainieren lässt, liegen klassische Trainingslagerziele im Mittelmeerraum und auf den Atlantikinseln, wo die Bedingungen in dieser Zeit milder sind.
Reisen mit Sportgepäck brauchen zusätzliche Vorbereitung: Ski, Golfbags, Velos oder Trainingsmaterial müssen bei Fluggesellschaften in der Regel vorab angemeldet werden und folgen eigenen Regeln. Auch der Transport vor Ort will geplant sein, gerade bei grösseren Gruppen. Wir klären diese Punkte vor der Buchung, damit am Reisetag keine offenen Fragen bleiben.
Zu einem Sportanlass reisen
Bei Reisen zu Spielen, Turnieren und Rennen bestimmt der Spielplan das Reisedatum – nicht umgekehrt. Ansetzungen können sich kurzfristig verschieben, und Ticketkontingente sind begrenzt. Wer beim Hin- und Rückflug flexibel bleibt und früh plant, hat die grössere Auswahl. Weil viele Anlässe in grösseren Städten stattfinden, lässt sich der Besuch gut mit ein paar zusätzlichen Tagen vor Ort verbinden.
Golf, Wintersport und Aktivferien
Golfreisen leben von Platzwahl und Saison: Während Schweizer Anlagen im Winterhalbjahr ruhen, ist im Süden Europas und in wärmeren Regionen gerade Spielzeit. Klären Sie vorab, ob Sie täglich spielen oder das Golfen mit Ferien kombinieren möchten und ob Sie allein, zu zweit oder in einer begleiteten Gruppe unterwegs sein wollen. Danach richten sich Resort und Programm.
Bei Wintersport und Heliskiing entscheidet Ihr fahrerisches Können. Pistenorientierte Ferien eignen sich für alle Niveaus, Freeriding und Heliskiing setzen dagegen sicheres Fahren abseits präparierter Hänge voraus und finden in Begleitung ausgebildeter Guides statt. Sagen Sie uns offen, wie Sie fahren – das ist für die Programmwahl wichtiger als jedes Wunschziel.
Weniger geeignet sind Sportreisen, wenn Sie reine Erholung ohne festen Tagesablauf suchen: Trainingslager und Eventreisen folgen einem Programm, das sich nach Trainings- oder Anspielzeiten richtet. Steht dagegen die Bewegung, die gemeinsame Zeit im Team oder ein sportliches Erlebnis im Zentrum Ihrer Ferien, sind Sie hier richtig. Schildern Sie uns Sportart, Gruppengrösse, möglichen Zeitraum und Budgetrahmen – wir stellen die passende Reise zusammen.
Sportreisen – Unser Erfolgsrezept für Ihr Sporterlebnis
Eine unserer grossen Stärken sind Trainingslager. Hunderte Fussball-, Eishockey-, Schwimm- und Leichtathletikmannschaften, von der Freizeit-Truppe über Amateurteams und Profimannschaften sind bereits mit uns ins Trainingslager gereist. Mit genauso viel Know-how und Engagement organisieren wir auch Ihre Reise zu Sportevents weltweit – seien es Spiele in den grossen Fussball-Ligen, internationale Tennisturniere, Welt- & Europameisterschaften oder an die Rennstrecken beim Moto GP und zu den Megashows der NBA und NHL in Übersee, wir organisieren Ihnen die Tickets.
Sie haben Lust auf Sport und schätzen die Motivation in einer Gruppe? Unser Expertenteam bringt Sie nicht nur als Zuschauer an Sportspektakel. knecht sportreisen organisiert und begleitet auch Aktiv-Ferien weltweit. Wir beraten Sie massgeschneidert für Ihre nächste Aktiv-Sportreise.
Wir waren monatelang für Sie unterwegs, um die besten Golf-Trips zusammenzustellen. Neben Individualreisen bieten wir auch viele begleitete Golfreisen mit und ohne Pro an.
Wintersport & Heliskiing
Wenn Sie lieber bei kühleren Temperaturen unterwegs sind, beraten wir Sie gerne für Ihr nächstes Winterabenteuer und machen Ihre Powder Dreams wahr. Unser Ski & Board Team ist immer auf der Suche nach dem besten Schnee und kennt die perfekten Orte um unberührte Landschaften in weiss zu entdecken.
Als führender Spezialist für Ski-, Board- und Heliskiing sorgen wir für Ihr persönliches Wintersport-Highlight ganz egal ob auf der Piste oder beim Freeriden mit dem Helikopter!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Sport-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen