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Sport Reisen vom Spezialisten

Trainingslager, Sportlive-Events, Wintersport, Golfreisen

Mit knecht sportreisen reisen Amateursportler wie Profis. Wir planen das nächste Trainingslager Ihres Teams oder Ihren Trip mit Freunden zu den spannendsten Events weltweit. Wir organisieren Ihre ganz individuelle Golfreise und Ihre nächsten Winterferien im Schnee. knecht sportreisen ist der Spezialist für alle Reisen rund um den Sport. Wir wissen genau, worauf es ankommt. Schliesslich sind unsere Reiseexperten selbst Sportler und Fans mit Leib und Seele.

Sportreisen umfassen bei uns vier Reisetypen, die sich in Planung, Gruppengrösse und Ablauf deutlich unterscheiden: das Trainingslager für Vereine und Teams, die Reise zu einem Sportanlass als Zuschauer, die Aktivreise, bei der Sie selbst im Mittelpunkt stehen, sowie Golf- und Wintersportferien. Welcher Typ zu Ihnen passt, hängt weniger vom Ziel ab als von der Frage, ob Sie trainieren, zuschauen oder beides verbinden möchten.

Reisewelten 2026 – Fischer mit traditionellem Boot in einer asiatischen Bucht
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026

Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich

Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern

Tickets sichernÜber 30 Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei

Trainingslager: worauf es bei der Planung ankommt

Beim Trainingslager entscheidet die Infrastruktur. Massgebend sind Platz- und Hallenzeiten, Beläge, die Distanz zwischen Unterkunft und Sportanlage, Verpflegung im passenden Rhythmus sowie die Zimmerbelegung für ganze Mannschaften. Weil sich in der Schweiz während der kalten Monate im Freien nur eingeschränkt trainieren lässt, liegen klassische Trainingslagerziele im Mittelmeerraum und auf den Atlantikinseln, wo die Bedingungen in dieser Zeit milder sind.

Reisen mit Sportgepäck brauchen zusätzliche Vorbereitung: Ski, Golfbags, Velos oder Trainingsmaterial müssen bei Fluggesellschaften in der Regel vorab angemeldet werden und folgen eigenen Regeln. Auch der Transport vor Ort will geplant sein, gerade bei grösseren Gruppen. Wir klären diese Punkte vor der Buchung, damit am Reisetag keine offenen Fragen bleiben.

Zu einem Sportanlass reisen

Bei Reisen zu Spielen, Turnieren und Rennen bestimmt der Spielplan das Reisedatum – nicht umgekehrt. Ansetzungen können sich kurzfristig verschieben, und Ticketkontingente sind begrenzt. Wer beim Hin- und Rückflug flexibel bleibt und früh plant, hat die grössere Auswahl. Weil viele Anlässe in grösseren Städten stattfinden, lässt sich der Besuch gut mit ein paar zusätzlichen Tagen vor Ort verbinden.

Golf, Wintersport und Aktivferien

Golfreisen leben von Platzwahl und Saison: Während Schweizer Anlagen im Winterhalbjahr ruhen, ist im Süden Europas und in wärmeren Regionen gerade Spielzeit. Klären Sie vorab, ob Sie täglich spielen oder das Golfen mit Ferien kombinieren möchten und ob Sie allein, zu zweit oder in einer begleiteten Gruppe unterwegs sein wollen. Danach richten sich Resort und Programm.

Bei Wintersport und Heliskiing entscheidet Ihr fahrerisches Können. Pistenorientierte Ferien eignen sich für alle Niveaus, Freeriding und Heliskiing setzen dagegen sicheres Fahren abseits präparierter Hänge voraus und finden in Begleitung ausgebildeter Guides statt. Sagen Sie uns offen, wie Sie fahren – das ist für die Programmwahl wichtiger als jedes Wunschziel.

Weniger geeignet sind Sportreisen, wenn Sie reine Erholung ohne festen Tagesablauf suchen: Trainingslager und Eventreisen folgen einem Programm, das sich nach Trainings- oder Anspielzeiten richtet. Steht dagegen die Bewegung, die gemeinsame Zeit im Team oder ein sportliches Erlebnis im Zentrum Ihrer Ferien, sind Sie hier richtig. Schildern Sie uns Sportart, Gruppengrösse, möglichen Zeitraum und Budgetrahmen – wir stellen die passende Reise zusammen.

Aktiv Sportreisen

Sie haben Lust auf Sport und schätzen die Motivation in einer Gruppe? Wir beraten Sie gerne!

Golfreisen

Ihr verlässlicher Partner für Individual- und Golf Gruppenreisen weltweit!

Trainingslager

Von unserer Erfahrung und unserem Know-how profitieren Amateursportler sowie Profis.

Live erleben als Zuschauer

Buchen Sie bei uns das ideale Reisepaket für Ihr Live-Event ganz nach Ihren Wünschen.

Sportreisen – Unser Erfolgsrezept für Ihr Sporterlebnis

Eine unserer grossen Stärken sind Trainingslager. Hunderte Fussball-, Eishockey-, Schwimm- und Leichtathletikmannschaften, von der Freizeit-Truppe über Amateurteams und Profimannschaften sind bereits mit uns ins Trainingslager gereist. Mit genauso viel Know-how und Engagement organisieren wir auch Ihre Reise zu Sportevents weltweit – seien es Spiele in den grossen Fussball-Ligen, internationale Tennisturniere, Welt- & Europameisterschaften oder an die Rennstrecken beim Moto GP und zu den Megashows der NBA und NHL in Übersee, wir organisieren Ihnen die Tickets.

Sie haben Lust auf Sport und schätzen die Motivation in einer Gruppe? Unser Expertenteam bringt Sie nicht nur als Zuschauer an Sportspektakel. knecht sportreisen organisiert und begleitet auch Aktiv-Ferien weltweit. Wir beraten Sie massgeschneidert für Ihre nächste Aktiv-Sportreise.

Wir waren monatelang für Sie unterwegs, um die besten Golf-Trips zusammenzustellen. Neben Individualreisen bieten wir auch viele begleitete Golfreisen mit und ohne Pro an.

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Wintersport & Heliskiing

Wenn Sie lieber bei kühleren Temperaturen unterwegs sind, beraten wir Sie gerne für Ihr nächstes Winterabenteuer und machen Ihre Powder Dreams wahr. Unser Ski & Board Team ist immer auf der Suche nach dem besten Schnee und kennt die perfekten Orte um unberührte Landschaften in weiss zu entdecken.

Als führender Spezialist für Ski-, Board- und Heliskiing sorgen wir für Ihr persönliches Wintersport-Highlight ganz egal ob auf der Piste oder beim Freeriden mit dem Helikopter!

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