Sport Reisen vom Spezialisten

Trainingslager: worauf es bei der Planung ankommt

Beim Trainingslager entscheidet die Infrastruktur. Massgebend sind Platz- und Hallenzeiten, Beläge, die Distanz zwischen Unterkunft und Sportanlage, Verpflegung im passenden Rhythmus sowie die Zimmerbelegung für ganze Mannschaften. Weil sich in der Schweiz während der kalten Monate im Freien nur eingeschränkt trainieren lässt, liegen klassische Trainingslagerziele im Mittelmeerraum und auf den Atlantikinseln, wo die Bedingungen in dieser Zeit milder sind.

Reisen mit Sportgepäck brauchen zusätzliche Vorbereitung: Ski, Golfbags, Velos oder Trainingsmaterial müssen bei Fluggesellschaften in der Regel vorab angemeldet werden und folgen eigenen Regeln. Auch der Transport vor Ort will geplant sein, gerade bei grösseren Gruppen. Wir klären diese Punkte vor der Buchung, damit am Reisetag keine offenen Fragen bleiben.

Zu einem Sportanlass reisen

Bei Reisen zu Spielen, Turnieren und Rennen bestimmt der Spielplan das Reisedatum – nicht umgekehrt. Ansetzungen können sich kurzfristig verschieben, und Ticketkontingente sind begrenzt. Wer beim Hin- und Rückflug flexibel bleibt und früh plant, hat die grössere Auswahl. Weil viele Anlässe in grösseren Städten stattfinden, lässt sich der Besuch gut mit ein paar zusätzlichen Tagen vor Ort verbinden.

Golf, Wintersport und Aktivferien

Golfreisen leben von Platzwahl und Saison: Während Schweizer Anlagen im Winterhalbjahr ruhen, ist im Süden Europas und in wärmeren Regionen gerade Spielzeit. Klären Sie vorab, ob Sie täglich spielen oder das Golfen mit Ferien kombinieren möchten und ob Sie allein, zu zweit oder in einer begleiteten Gruppe unterwegs sein wollen. Danach richten sich Resort und Programm.

Bei Wintersport und Heliskiing entscheidet Ihr fahrerisches Können. Pistenorientierte Ferien eignen sich für alle Niveaus, Freeriding und Heliskiing setzen dagegen sicheres Fahren abseits präparierter Hänge voraus und finden in Begleitung ausgebildeter Guides statt. Sagen Sie uns offen, wie Sie fahren – das ist für die Programmwahl wichtiger als jedes Wunschziel.

Weniger geeignet sind Sportreisen, wenn Sie reine Erholung ohne festen Tagesablauf suchen: Trainingslager und Eventreisen folgen einem Programm, das sich nach Trainings- oder Anspielzeiten richtet. Steht dagegen die Bewegung, die gemeinsame Zeit im Team oder ein sportliches Erlebnis im Zentrum Ihrer Ferien, sind Sie hier richtig. Schildern Sie uns Sportart, Gruppengrösse, möglichen Zeitraum und Budgetrahmen – wir stellen die passende Reise zusammen.