Weihnachten und Silvester in der Dominikanischen Republik

Wer die Festtage unter Palmen verbringen möchte, trifft mit der Dominikanischen Republik eine klimatisch sichere Wahl: Weihnachten und Silvester fallen mitten in die Trockenzeit, die Hurrikansaison ist im Dezember vorbei, und an den Stränden herrschen sommerliche Temperaturen mit angenehm frischem Passatwind. Kein Zufall also, dass die Festtage zur absoluten Hochsaison gehören – während in der Schweiz Nebel und Kälte regieren, laden Meer und Strand verlässlich zum Baden ein.

Weihnachten auf karibische Art hat dabei ihren ganz eigenen Charme: geschmückte Palmen statt verschneiter Tannen, Merengue und Bachata statt besinnlicher Stille, festliche Buffets in den Resorts und Silvesterfeiern direkt am Strand. Viele Häuser begehen den Jahreswechsel mit Galadinner, Live-Musik und Feuerwerk über dem Meer – und wer mag, startet mit einem Bad im warmen Wasser ins neue Jahr. Praktisch für die Anreise: Die Dominikanische Republik ist ab Zürich direkt erreichbar, die Festtagsferien beginnen also ohne Umsteigen und mit kurzer Reisezeit.

Die grosse Nachfrage hat allerdings eine Kehrseite: Die beliebten Resorts – allen voran rund um Punta Cana und auf Samaná – sind über Weihnachten und Silvester früh ausgebucht, und auch die Direktflüge füllen sich rasch. Wir empfehlen deshalb, Festtagsferien in der Dominikanischen Republik möglichst früh anzufragen, idealerweise bereits im Frühling oder Frühsommer. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen viele Häuser aus eigener Anschauung und finden auch für die gefragten Festtagswochen das passende Resort.

Und falls Sie noch offen sind: Auch die übrigen Inseln der Karibik zeigen sich zum Jahresende von ihrer schönsten Seite – gerne vergleichen wir die Ziele gemeinsam mit Ihnen.