Beste Reisezeit für die Dominikanische Republik
Ganzjährig warm – Trockenzeit von Dezember bis April
Wann sich Ferien in der Dominikanischen Republik lohnen
Als beste Reisezeit für die Dominikanische Republik gilt die Trockenzeit von Dezember bis April. Der Passatwind sorgt dann für angenehme Frische, Regenschauer sind selten und kurz, und die Luftfeuchtigkeit ist tiefer als im Sommer. Diese Monate fallen mitten in den Schweizer Winter – ideal für alle, die Kälte gegen Strand und Sonne eintauschen möchten, sei es bei Badeferien an der Küste oder auf einer Rundreise durch das Landesinnere.
Regional gibt es Unterschiede: An der Nordküste rund um die Bernsteinküste fällt der meiste Regen im Winterhalbjahr, während der Süden seine Schauer vor allem im Sommer erhält. Der Osten um Punta Cana liegt dazwischen und zählt klimatisch zu den ausgeglicheneren Regionen des Landes. Wer in der Bucht von Samaná Buckelwale beobachten möchte, reist zwischen Mitte Januar und Ende März – die Walsaison fällt damit genau in die Trockenzeit.
Auch der Sommer hat seinen Reiz: Es ist heisser und feuchter, doch der Regen fällt meist als kurzes, kräftiges Gewitter am Nachmittag. Von Juni bis November dauert die atlantische Hurrikansaison mit Kern von August bis Oktober; wer in dieser Zeit reist, profitiert von ruhigeren Stränden, sollte aber flexibel planen.
Klimatabelle Dominikanische Republik
Die Werte beziehen sich auf Punta Cana im Osten des Landes und zeigen gerundete Durchschnittswerte. An der Nordküste fällt im Winterhalbjahr etwas mehr Regen, im bergigen Landesinneren rund um den Pico Duarte sind die Nächte spürbar kühler.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|29
|21
|7
|27
|Februar
|29
|21
|6
|26
|März
|29
|22
|6
|26
|April
|30
|22
|7
|27
|Mai
|30
|23
|9
|28
|Juni
|31
|24
|8
|28
|Juli
|31
|24
|9
|28
|August
|31
|24
|9
|29
|September
|31
|24
|10
|29
|Oktober
|31
|23
|10
|29
|November
|30
|23
|9
|28
|Dezember
|29
|22
|8
|27
Fazit: Verlässlich trocken und angenehm ist es von Dezember bis April, die meisten Regentage fallen zwischen August und Oktober. Das Meer bleibt das ganze Jahr über badewarm – für Badeferien ist die Dominikanische Republik grundsätzlich immer geeignet, am komfortabelsten jedoch im Winterhalbjahr.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Die klassische Winterflucht. Während in der Schweiz Schnee liegt, geniessen Sie in Punta Cana beständig sonnige Tage mit wenig Regen – die beste Zeit für Badeferien in der Dominikanischen Republik. Besonders beliebt bei Schweizer Gästen sind Abreisen im Januar, wenn der Sonnenhunger daheim am grössten ist.
Mai bis Juli: Übergangszeit mit mehr Wärme und einzelnen Schauern, die meist am späten Nachmittag niedergehen. Der Mai eignet sich für alle, die es ruhiger mögen; im Juni und Juli sorgt der Passat an der Ostküste für eine angenehme Brise. Auch Rundreisen mit dem Mietwagen sind jetzt entspannt, da Strassen und Ausflugsziele weniger besucht sind.
August bis November: Kern der Hurrikansaison von August bis Oktober – planen Sie in diesen Monaten mit zeitlicher Flexibilität und behalten Sie die Wetterlage im Blick. Der November markiert den Übergang zur Trockenzeit und ist ein guter Zeitpunkt für alle, die der ersten Kälte in der Schweiz entfliehen möchten. Praktische Hinweise zu Einreise und Co. finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Weihnachten und Silvester in der Dominikanischen Republik
Wer die Festtage unter Palmen verbringen möchte, trifft mit der Dominikanischen Republik eine klimatisch sichere Wahl: Weihnachten und Silvester fallen mitten in die Trockenzeit, die Hurrikansaison ist im Dezember vorbei, und an den Stränden herrschen sommerliche Temperaturen mit angenehm frischem Passatwind. Kein Zufall also, dass die Festtage zur absoluten Hochsaison gehören – während in der Schweiz Nebel und Kälte regieren, laden Meer und Strand verlässlich zum Baden ein.
Weihnachten auf karibische Art hat dabei ihren ganz eigenen Charme: geschmückte Palmen statt verschneiter Tannen, Merengue und Bachata statt besinnlicher Stille, festliche Buffets in den Resorts und Silvesterfeiern direkt am Strand. Viele Häuser begehen den Jahreswechsel mit Galadinner, Live-Musik und Feuerwerk über dem Meer – und wer mag, startet mit einem Bad im warmen Wasser ins neue Jahr. Praktisch für die Anreise: Die Dominikanische Republik ist ab Zürich direkt erreichbar, die Festtagsferien beginnen also ohne Umsteigen und mit kurzer Reisezeit.
Die grosse Nachfrage hat allerdings eine Kehrseite: Die beliebten Resorts – allen voran rund um Punta Cana und auf Samaná – sind über Weihnachten und Silvester früh ausgebucht, und auch die Direktflüge füllen sich rasch. Wir empfehlen deshalb, Festtagsferien in der Dominikanischen Republik möglichst früh anzufragen, idealerweise bereits im Frühling oder Frühsommer. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen viele Häuser aus eigener Anschauung und finden auch für die gefragten Festtagswochen das passende Resort.
Und falls Sie noch offen sind: Auch die übrigen Inseln der Karibik zeigen sich zum Jahresende von ihrer schönsten Seite – gerne vergleichen wir die Ziele gemeinsam mit Ihnen.
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis April: viel Sonne, wenig Regen und angenehm frische Nächte. Da die Dominikanische Republik ganzjährig warm ist, sind Badeferien grundsätzlich in jedem Monat möglich. Für Schweizer Gäste fällt die Hochsaison zudem genau in die ideale Zeit für eine Winterflucht.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. Direkte Treffer sind selten, doch in dieser Zeit kann es zu kräftigen Regenfällen und Sturmausläufern kommen. Wer dann reist, sollte flexibel planen und die Wettervorhersage im Blick behalten – die meisten Tage bleiben dennoch sonnig.
In der Bucht von Samaná lassen sich zwischen Mitte Januar und Ende März Buckelwale beobachten. Die Walsaison fällt damit genau in die Trockenzeit und lässt sich ideal mit Badeferien oder einer Rundreise kombinieren.
Nein, das Regenmuster unterscheidet sich regional: An der Nordküste fällt der meiste Regen im Winterhalbjahr, im Süden vor allem im Sommer. Der Osten um Punta Cana ist vergleichsweise ausgeglichen. Für die Reiseplanung lohnt sich deshalb ein Blick auf die gewünschte Zielregion.
So früh wie möglich – die Festtage sind die gefragteste Reisezeit des Jahres, und die beliebten Resorts sowie die Direktflüge ab Zürich sind oft viele Monate im Voraus ausgebucht. Wir empfehlen, Festtagsferien idealerweise bereits im Frühling oder Frühsommer anzufragen. Dann ist die Auswahl an Zimmerkategorien und Flugterminen am grössten, und unsere Spezialistinnen und Spezialisten können in Ruhe das passende Resort für Sie finden.
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