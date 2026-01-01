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Honeymoon, St. Lucia, Karibik

Einzigartige St. Lucia Hochzeitsreisen

Ferien vom Spezialisten auf St. Lucia

St. Lucia ist ein ideales Ferienziel, um eine Hochzeitsreise zu verbringen. Was könnte es Schöneres geben, als in eine gemeinsame Zukunft auf einer der wohl schönsten Karibikinseln der Welt zu starten? Der weisse Sandstrand mit unzähligen Palmen, Wanderwege durch den Regenwald und natürlich die beeindruckenden Vulkane, so präsentiert sich St. Lucia seinen Feriengästen. Die Heiterkeit und Gastfreundschaft der Menschen und nicht zu vergessen ist natürlich auch nicht die einzigartige Naturlandschaft.

Direkt an der Küste auf St. Lucia gibt es viele exklusive Hotels für Flitterwochen. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für weitere Auskünfte jederzeit und liebend gerne zur Verfügung.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Romantische Flitterwochen auf St. Lucia

Wohlfühlprogramm – so, wie Sie es sich wünschen

Von der romantischen Seite zeigt sich St. Lucia an der Atlantikküste. Abgeschiedenheit zeigt sich auf der karibischen Seite. Wellness-Angebote für Frischverliebte gibt es unzählige und natürlich alles in den Räumlichkeiten von exklusiven Hotels und Resorts. Überzeugen Sie sich vom Rundum-Wohlfühlprogramm auf St. Lucia einfach selbst. Wer an die Karibik denkt, der denkt zumeist an wildromantische Wasserfälle, Strände wie aus dem Bilderbuch und ein blaues Meer. Romantik und Entspannung finden Frischverliebte auf St. Lucia an allen Ecken und Enden.

Eine üppige und aufregende Unterwasserwelt

Faszinierend ist die Welt auf St. Lucia auch unter Wasser. In der Regel sind es nur wenige Schritte, die zwischen dem Hotel und der Bay liegen. Korallenriffe, Tauchen und Schnorcheln, all das und noch vieles mehr ist auf St. Lucia ebenfalls möglich. Die absolute Attraktion sind aber auch die Vögel und die Schmetterlinge. In den nahe gelegenen Regenwäldern werden Sie bei einer Wanderung diese Faszination hautnah erleben können. Aufgrund der Aufgeschlossenheit der Einwohner auf St. Lucia werden Sie sicherlich schon rasch Freundschaften knüpfen können und einige wertvolle und interessante Tipps bekommen.

Grillfeste am Strand oder ein leckerer Cocktail in einer Bar, lassen auch Sie sich von diesem grandiosen Feeling anstecken. Die St. Lucia Flitterwochen werden Sie mit Gewissheit so schnell nicht vergessen. Fragen Sie einfach unsere Experten nach einer St. Lucia Hochzeitsreise.

Kulinarik pur oder Romantik am Strand

Die St. Lucia Badeferien werden auch Sie begeistern. Schlussendlich ist die karibische Insel auch für seine Gourmets bekannt. Wie wäre es mit einem Candlelight Dinner direkt am Strand? Geniessen Sie die verschiedensten Köstlichkeiten in den angesagten Restaurants und mischen Sie sich einfach unter das Volk. Auf der Insel verstehen es die Köche perfekt, die verschiedenen Wurzeln aus Europa mit karibischen und exotischen Zutaten zu kombinieren. St. Lucia bietet einen interessanten Mix, welcher sich ideal für Hochzeitsferien im Paradies eignen.

Flitterwochen auf St. Lucia sind unser Spezialgebiet. Unsere Reisespezialisten werden Ihnen diesbezüglich sehr gerne alle aktuellen Angebote übermitteln und für weitere Fragen und Tipps gerne zur Verfügung stehen.

Badeferien St. Lucia

Erholung und Entspannung an den schönsten Stränden der Karibik

Flitterwochen St. Lucia

Unvergessliche Flitterwochen auf der romantischen Insel St. Lucia

Naturerlebnisse

Erleben Sie die Schönheit von St. Lucia

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen und nützlichen Reisetipps für St. Lucia

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