Einzigartige St. Lucia Hochzeitsreisen
Ferien vom Spezialisten auf St. Lucia
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Romantische Flitterwochen auf St. Lucia
Wohlfühlprogramm – so, wie Sie es sich wünschen
Von der romantischen Seite zeigt sich St. Lucia an der Atlantikküste. Abgeschiedenheit zeigt sich auf der karibischen Seite. Wellness-Angebote für Frischverliebte gibt es unzählige und natürlich alles in den Räumlichkeiten von exklusiven Hotels und Resorts. Überzeugen Sie sich vom Rundum-Wohlfühlprogramm auf St. Lucia einfach selbst. Wer an die Karibik denkt, der denkt zumeist an wildromantische Wasserfälle, Strände wie aus dem Bilderbuch und ein blaues Meer. Romantik und Entspannung finden Frischverliebte auf St. Lucia an allen Ecken und Enden.
Eine üppige und aufregende Unterwasserwelt
Faszinierend ist die Welt auf St. Lucia auch unter Wasser. In der Regel sind es nur wenige Schritte, die zwischen dem Hotel und der Bay liegen. Korallenriffe, Tauchen und Schnorcheln, all das und noch vieles mehr ist auf St. Lucia ebenfalls möglich. Die absolute Attraktion sind aber auch die Vögel und die Schmetterlinge. In den nahe gelegenen Regenwäldern werden Sie bei einer Wanderung diese Faszination hautnah erleben können. Aufgrund der Aufgeschlossenheit der Einwohner auf St. Lucia werden Sie sicherlich schon rasch Freundschaften knüpfen können und einige wertvolle und interessante Tipps bekommen.
Grillfeste am Strand oder ein leckerer Cocktail in einer Bar, lassen auch Sie sich von diesem grandiosen Feeling anstecken. Die St. Lucia Flitterwochen werden Sie mit Gewissheit so schnell nicht vergessen. Fragen Sie einfach unsere Experten nach einer St. Lucia Hochzeitsreise.
Kulinarik pur oder Romantik am Strand
Die St. Lucia Badeferien werden auch Sie begeistern. Schlussendlich ist die karibische Insel auch für seine Gourmets bekannt. Wie wäre es mit einem Candlelight Dinner direkt am Strand? Geniessen Sie die verschiedensten Köstlichkeiten in den angesagten Restaurants und mischen Sie sich einfach unter das Volk. Auf der Insel verstehen es die Köche perfekt, die verschiedenen Wurzeln aus Europa mit karibischen und exotischen Zutaten zu kombinieren. St. Lucia bietet einen interessanten Mix, welcher sich ideal für Hochzeitsferien im Paradies eignen.
Flitterwochen auf St. Lucia sind unser Spezialgebiet. Unsere Reisespezialisten werden Ihnen diesbezüglich sehr gerne alle aktuellen Angebote übermitteln und für weitere Fragen und Tipps gerne zur Verfügung stehen.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen