St. Lucia ist ein ideales Ferienziel, um eine Hochzeitsreise zu verbringen. Was könnte es Schöneres geben, als in eine gemeinsame Zukunft auf einer der wohl schönsten Karibikinseln der Welt zu starten? Der weisse Sandstrand mit unzähligen Palmen, Wanderwege durch den Regenwald und natürlich die beeindruckenden Vulkane, so präsentiert sich St. Lucia seinen Feriengästen. Die Heiterkeit und Gastfreundschaft der Menschen und nicht zu vergessen ist natürlich auch nicht die einzigartige Naturlandschaft.

Direkt an der Küste auf St. Lucia gibt es viele exklusive Hotels für Flitterwochen. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für weitere Auskünfte jederzeit und liebend gerne zur Verfügung.