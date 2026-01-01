Beste Reisezeit für St. Lucia
Klima, Trockenzeit und die schönsten Reisemonate
Trockenzeit, Regenzeit und Hurrikansaison
Auf St. Lucia herrscht tropisches Klima mit geringen Temperaturschwankungen: Die Tagestemperaturen liegen das ganze Jahr über bei rund 28 bis 31 Grad. Die Trockenzeit von Dezember bis April gilt als beste Reisezeit – viel Sonne, weniger Schauer und eine frische Passatbrise. In der Regenzeit von Juni bis November regnet es häufiger und kräftiger, meist in Form kurzer Güsse; im gebirgigen, üppig grünen Landesinneren fällt generell mehr Regen als an den Küsten.
Die Monate Juni bis November fallen in die atlantische Hurrikansaison, und St. Lucia kann – wie die Nachbarinseln der Kleinen Antillen – von Tropenstürmen betroffen sein. Wer in dieser Zeit reist, plant am besten etwas Flexibilität ein und profitiert dafür von ruhigeren Stränden und oft attraktiveren Preisen. In der Hochsaison von Dezember bis April sind beliebte Häuser früh ausgebucht – das gilt besonders für romantische Resorts mit Blick auf die Pitons, die bei Hochzeits- und Flitterwochenreisen sehr gefragt sind.
Klimatabelle St. Lucia
Die Werte beziehen sich auf Castries an der Nordwestküste von St. Lucia. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte – einzelne Jahre können davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|28
|22
|11
|27
|Februar
|29
|22
|8
|27
|März
|29
|22
|8
|27
|April
|30
|23
|8
|28
|Mai
|31
|24
|10
|28
|Juni
|31
|24
|13
|28
|Juli
|30
|24
|15
|28
|August
|31
|24
|15
|29
|September
|31
|23
|15
|29
|Oktober
|30
|23
|15
|29
|November
|30
|23
|13
|28
|Dezember
|29
|22
|12
|28
Die Temperaturen schwanken übers Jahr kaum – für die Reiseplanung sind deshalb vor allem die Regentage und die Sturmsaison entscheidend.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis Februar: Hochsaison mit viel Sonne und bester Fernsicht auf die Pitons – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Weitere Ideen für Reisen im Dezember und Januar finden Sie in unseren Monatsübersichten.
März und April: Zuverlässig trocken und sonnig – eine gute Wahl für Ferien im März oder April, auch für Wanderungen und Naturerlebnisse im Regenwald.
Mai und November: Die Übergangsmonate verbinden recht stabiles Wetter mit Nebensaisonpreisen und ruhigeren Stränden – der November ist ein Geheimtipp für eine entspannte Auszeit.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit auf St. Lucia
Die beste Reisezeit für St. Lucia ist von Dezember bis April. In der Trockenzeit scheint die Sonne am zuverlässigsten, es regnet vergleichsweise wenig und der Passatwind sorgt für angenehme Bedingungen. Diese Monate sind zugleich Hochsaison – beliebte Resorts sollten Sie möglichst früh buchen, besonders über die Festtage.
Die Regenzeit dauert etwa von Juni bis November. Typisch sind kurze, kräftige Schauer und höhere Luftfeuchtigkeit; im gebirgigen Landesinneren regnet es häufiger als an den Küsten. Diese Monate fallen zudem in die atlantische Hurrikansaison, in der Tropenstürme möglich sind – wer dann reist, plant am besten etwas Flexibilität ein.
Ja – St. Lucia ist grundsätzlich ein Ganzjahresziel: Die Temperaturen bleiben konstant tropisch warm, und das Meer lädt mit 26 bis 29 Grad in jeder Saison zum Baden ein. In der Regenzeit müssen Sie mit einzelnen Schauern rechnen, profitieren dafür aber von ruhigeren Inseln und attraktiveren Preisen als in der Hochsaison.
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