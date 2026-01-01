Trockenzeit, Regenzeit und Hurrikansaison

Auf St. Lucia herrscht tropisches Klima mit geringen Temperaturschwankungen: Die Tagestemperaturen liegen das ganze Jahr über bei rund 28 bis 31 Grad. Die Trockenzeit von Dezember bis April gilt als beste Reisezeit – viel Sonne, weniger Schauer und eine frische Passatbrise. In der Regenzeit von Juni bis November regnet es häufiger und kräftiger, meist in Form kurzer Güsse; im gebirgigen, üppig grünen Landesinneren fällt generell mehr Regen als an den Küsten.

Die Monate Juni bis November fallen in die atlantische Hurrikansaison, und St. Lucia kann – wie die Nachbarinseln der Kleinen Antillen – von Tropenstürmen betroffen sein. Wer in dieser Zeit reist, plant am besten etwas Flexibilität ein und profitiert dafür von ruhigeren Stränden und oft attraktiveren Preisen. In der Hochsaison von Dezember bis April sind beliebte Häuser früh ausgebucht – das gilt besonders für romantische Resorts mit Blick auf die Pitons, die bei Hochzeits- und Flitterwochenreisen sehr gefragt sind.