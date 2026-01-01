Turks & Caicos Reisen mit Kindern
Familienferien auf Turks & Caicos
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Abwechslungsreiche Karibik Ferien für die ganze Familie
Turks & Caicos Badeferien werden von Familien sehr geschätzt
Von den Aktivitäten, die Sie auf den Turks & Caicos Inseln während Ihrer Ferien unternehmen können, ist eine Strassenbahnfahrt auf Grand Turk sicherlich am aussergewöhnlichsten. Aber auch Reiten am Strand verdeutlicht die Vielseitigkeit der Inseln und bringt Ihnen viel Abwechslung und Spass. Des Weiteren sorgen vor allem die Traumstrände von Turks & Caicos dafür, dass alle Bedürfnisse für Familien erfüllt werden, wenn Sie Ihre Ferien auf den Turks & Caicos Inseln verbringen.
Reisen mit Kindern auf die Turks & Caicos Inseln sind eine gute Idee
Da die Turks & Caicos Inseln auch abseits der schönen Strände für Kinder so einiges zu bieten haben, sind Familienferien in diesem Teil der Karibik sehr empfehlenswert. Eine sehr interessante Art und Weise, die Turks & Caicos Inseln zu erkunden, ist zum Beispiel eine Fahrt mit dem Bus. Dieses Abenteuer bringt Sie nämlich nicht nur zu den sehenswertesten Punkten der einzelnen Inseln, sondern ermöglicht es Ihnen auch, mit der sehr kinderfreundlichen Bevölkerung in Kontakt zu treten.
Freuen Sie sich auf Familienhotels der Extraklasse, die Ihren Aufenthalt auf den Turks & Caicos Inseln zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie machen.
Turks & Caicos – ein herrlicher Ort für einen Familienausflug
Wenn Sie Rahmen Ihrer Ferien auf den Turks & Caicos Inseln unterwegs sind, gibt es viel zu entdecken. Auf Grand Turk lockt zum Beispiel der atemberaubend schöne Strand Govenor's Beach, an dem Sie und Ihre Familie eine entspannte Zeit verbringen können. Auf der Insel Middle Caicos erwartet Sie hingegen eine sehr interessante Tropfsteinhöhle, deren Besichtigung sich lohnt. Aufgrund der einzigartigen Korallenriffe vor der Küste und vielen Reitangeboten an verschiedenen Stränden der Turks & Caicos Inseln wird es in diesem Teil der Karibik niemals langweilig, weswegen Reisen mit Kindern in diese Gegend sehr beliebt sind.
Familienferien weltweit entdecken
Die Turks- und Caicosinseln stehen für türkisblaues Wasser und ruhige Strände – ideal für erholsame Ferien mit Kindern. Ob es beim nächsten Mal wieder die Karibik sein soll oder ein neues Abenteuer: In unserer Übersicht über Familienferien entdecken Sie familienfreundliche Ziele weltweit. Speziell für Badeferien lohnt sich auch unsere Seite zu Strandferien mit Kindern. Unsere Spezialisten beraten Sie unverbindlich und finden mit Ihnen das Reiseziel, das zu Budget, Reisezeit und Alter Ihrer Kinder passt.
Die Turks & Caicos Inseln eignen sich für Familien mit Kindern jeden Alters. Die Traumstrände mit ruhigem, warmem Wasser sind auch für kleine Kinder angenehm, während ältere Kinder beim Schnorcheln, beim Reiten am Strand oder beim Beobachten von Flamingos, Leguanen und Schildkröten auf ihre Kosten kommen. Familienhotels mit passender Ausstattung erleichtern zudem die Ferien mit Babys und Kleinkindern.
Direktflüge ab der Schweiz gibt es nicht; die Anreise erfolgt mit mindestens einem Umstieg, zum Beispiel über London oder die USA. Die reine Flugzeit beträgt rund 12 Stunden. Für Reisen mit Kindern empfiehlt sich eine Verbindung mit kurzer Umsteigezeit – unsere Spezialisten beraten Sie gerne.
Auf den Turks & Caicos Inseln stellen Sie die Uhr gegenüber der Schweiz um sechs Stunden zurück. Kinder gewöhnen sich meist innert weniger Tage an die neue Zeit. Planen Sie die ersten Ferientage entspannt am Strand ein, damit sich die ganze Familie in Ruhe umstellen kann.
Die trockenste und angenehmste Zeit dauert etwa von Dezember bis April – die Sportferien sind daher ideal für Familienferien auf den Turks & Caicos Inseln. In den Sommerferien ist es heisser und feuchter, Badeferien sind aber gut möglich. Von Juni bis November ist Hurrikansaison, was Sie bei Reisen in den Sommer- oder Herbstferien einplanen sollten.
Die Turks & Caicos Inseln gelten als malariafrei, und für die Einreise sind in der Regel keine speziellen Impfungen vorgeschrieben. Empfohlen werden die üblichen Standardimpfungen für die ganze Familie. Klären Sie den Impfschutz Ihrer Kinder vor der Abreise am besten mit Ihrem Kinderarzt ab.
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