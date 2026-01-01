Neuseeland Reisen vom Spezialisten
Ferien vom Spezialisten im Land der Naturerlebnisse
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernNeuseeland und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Willkommen im Land der Maori
Unvergessene Landschaften
Neuseeland, das sind vielfältige Formen von Landschaftsbildern, die sich auf zwei Inseln verteilen. Es gibt die Nordinsel („North Island“ und die Südinsel („South Island“), wobei sich beide überhaupt nicht ähnlich sind. Auf der Nordinsel befinden sich, neben zahlreichen subtropischen Gärten, die Metropole Auckland und die Hauptstand Wellington mit eigenem Flair. Die Südinsel wird von vielen Gästen als anmutig bezeichnet.
Wir als Spezialisten sind aber der festen Überzeugung, dass Neuseeland für Gäste erst dann zum vollkommenen Erlebnis wird, wenn Südinsel und Nordinsel gleichermassen besucht werden. Für beide Inseln gilt, dass die Natur völlig intakt ist. Nur so werden Neuseeland Highlights erlebbar und erfahrbar.
Neuseeland Mietwagenrundreisen
Bei Ihrer Ankunft in Neuseeland haben Sie bereits einen langen Flug aus der Schweiz hinter sich. Möglicherweise mussten Sie in Thailand einen Zwischenstopp hinlegen oder hatten eine Kombination mit einer Australien Reise gebucht. Schon am Flughafen übernehmen Sie Ihren Mietwagen und können sofort auf eigene Faust die atemberaubende Natur Neuseelands erkunden. Mit Ihrer Entscheidung für eine Rundreise auf eigene Faust haben Sie eine gute Wahl getroffen, da Erkundungen des Landes mit Mietwagen zu den begehrtesten Reisearten in Neuseeland zählen.
So werden Sie frei in Ihren Entscheidungen und haben die Möglichkeit, Pause zu machen, wann und wo immer es Ihnen gefällt.
Ebenso können Sie eines der zahlreichen Hotels aus unserem breiten Angebot auswählen. Sie können sicher sein, dass Sie im grünen Paradies der beiden Inseln immer von Sonne, Wind aber auch Nebel begleitet werden. Mit dem Mietwagen werden Sie neuseeländische Natur in ihrer Vollkommenheit erleben und sich auf die Spuren der dort lebenden Einheimischen begeben, die selbst davon überzeugt sind, dass erst die Natur dem Leben einen tiefen Sinn gibt.
Neuseeland Rundreisen im Wohnmobil
Für alle, die unabhängig sein wollen und sich als moderne Nomaden und Neuseeland Camper sehen, sind Touren mit dem Wohnmobil optimal. Reisen Sie zudem mit ihrer ganzen Familie durch das Land, wird Ihr Hotel auf vier Rädern für alle zum Glücksfall. Erleben Sie täglich neue Abenteuer, die sich morgens mit einem ausgiebigen Frühstück beginnen und abends mit einem ruhigen Stellplatz für die Nacht beenden. So werden Motorhomes zum idealen Fortbewegungsmittel, um die Facetten der Inseln mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft voll und ganz zu erleben.
Sie erleben das Land, wo „Herr der Ringe“ gedreht wurde, intensiv und in seiner schönsten Form. Unsere Spezialisten geben Ihnen Neuseeland Reisetipps, zeigen Ihnen die beste Reisezeit und erklären Ihnen die schönsten Routen.
Ohne Stress zu den Highlights
Die Landschaften Neuseelands erinnern an die Schöpfungsgeschichte der Bibel, als das „gelobte Land“ geschaffen wurde. Menschen, die Stress und Alltag entfliehen und „das Weite suchen“, werden es hier finden. Die faszinierenden Landschaften beider Inseln mit heissen Quellen oder Gletschern werden alle Gäste begeistern. Ferien im Land der Maori bedeuten aber auch, dass keine Stunde wie die nächste ist. Es sind die Parks von Christchurch, die wilden Landschaften der Westküste oder die tropischen Regenwälder der Nordinsel.
Diese Region der Erde stillt den Hunger nach ungewöhnlichen Erlebnissen, weshalb Neuseeland Ferien gleichermassen zum Sehnsuchtsziel von Fernreisenden und Abenteurern werden. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten.
Erfüllung der Sehnsucht von Abenteuer und Ferne
In Neuseeland leben vier Millionen Menschen auf einer Fläche, die etwa so gross ist wie Deutschland. Auf beiden Inseln hat die Natur einen festen Platz. Gäste werden durch die gewaltige Vielfalt des Landes täglich herausgefordert und die Natur stillt das Verlangen nach dem Aussergewöhnlichen. Schafe können auf hügeligen sattgrünen Weiden betrachtet werden. Gäste können am Mount Ruapehu Ski- und Snowboard fahren oder unternehmen Neuseeland Reisen in die Abel-Tasman-Nationalparks, der auch zu Fuss oder mit einem Kajak entdeckt werden kann.
Behagliche Hotels bei Kia Ora oder Kaikoura bieten Unterkunft und Ruhe für Herumreisende, die von den vielen Eindrücken geprägt sind.
Traumhafte Küsten und Strände wechseln sich ab mit pulsierenden Städten und den aufgeschlossenen Bewohnern, die hier leben. Hinzu kommen das Erleben der Maori-Tradition oder des Enthusiasmus bei Rugby Spielen, sodass Ferien in Neuseeland zur Erfüllung der Sehnsüchte von Abenteurern und Fernreisenden werden. Am Ende bleibt die Erkenntnis, die Freiheit für sich wieder neu entdeckt zu haben. Ihre Spezialisten tragen alles dazu bei, Freiheit neu zu finden.
Beste Reisezeit für Neuseeland
Neuseeland liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten verlaufen deshalb genau umgekehrt zu unseren. Der neuseeländische Sommer von Dezember bis Februar ist die beliebteste Reisezeit: lange Tage, angenehme Temperaturen und ideale Bedingungen für Mietwagenrundreisen, Wanderungen und Ausflüge an die Küste. Wer den grössten Besucherströmen ausweichen möchte, wählt die Übergangsmonate: Im Frühling von Oktober bis November präsentiert sich das Land sattgrün und die Wasserfälle führen besonders viel Wasser. Der Herbst von März bis April punktet mit stabilen Wetterlagen, goldgelb gefärbten Wäldern rund um Queenstown und Wanaka sowie ruhigeren Strassen und Unterkünften.
Auch der Winter von Juni bis September hat seinen Reiz: In den Bergen der Südinsel beginnt dann die Skisaison, während die subtropische Nordinsel mit milden Temperaturen, dampfenden Thermalgebieten rund um Rotorua und wenig Besuchern lockt. Grundsätzlich gilt: Das Wetter am anderen Ende der Welt ist wechselhaft, vier Jahreszeiten an einem Tag sind keine Seltenheit. Wetterfeste Kleidung gehört darum zu jeder Jahreszeit ins Gepäck. Unsere Spezialisten kennen die klimatischen Eigenheiten beider Inseln aus eigener Erfahrung und stimmen Reiseroute und Reisetermin optimal auf Ihre Wünsche ab.
Reisearten in Neuseeland: individuell unterwegs oder begleitet
Neuseeland lässt sich auf viele Arten entdecken – und nicht immer sitzen Sie dabei selbst am Steuer. Wer die Highlights bequem und in guter Gesellschaft erleben möchte, wählt eine geführte Rundreise: Sie geniessen die Landschaft, während sich Ihre Reiseleitung um Strecke, Gepäck und Organisation kümmert. Aktive Gäste schnüren die Wanderschuhe: Auf Wanderferien erleben Sie weltberühmte Routen wie den Milford Track, den Abel Tasman Coast Track oder das Tongariro Alpine Crossing hautnah.
Vom Wasser aus zeigt sich Aotearoa nochmals von einer ganz anderen Seite: Auf Schiffsreisen gleiten Sie durch die spektakuläre Fjordwelt des Fiordlands oder erkunden die Inselwelt der Bay of Islands. Mit Fly & Drive kombinieren Sie Inlandflüge geschickt mit Mietwagenetappen und gewinnen wertvolle Ferientage für die schönsten Regionen. Übernachtet wird ganz nach Ihrem Geschmack: Unser sorgfältig ausgewähltes Angebot an Hotels und Lodges reicht vom charmanten Boutique-Hotel bis zur exklusiven Lodge in traumhafter Lage.
Reisen Sie mit der ganzen Familie? Auf Familienreisen kommen grosse und kleine Entdecker gleichermassen auf ihre Kosten – Neuseeland ist sicher, überschaubar und voller Erlebnisse für Kinder. Adrenalinfans finden bei unseren Abenteuerreisen alles von der Raftingtour bis zum Bungy-Sprung in Queenstown, und frisch Vermählte verbringen auf Hochzeitsreisen unvergessliche Flitterwochen zwischen Fjorden, Weinbergen und einsamen Stränden. Gerne kombinieren unsere Spezialisten mehrere Reisearten zu Ihrer ganz persönlichen Neuseeland Traumreise.
Anreise und Reisedauer: gut geplant ans andere Ende der Welt
Direktflüge von der Schweiz nach Neuseeland gibt es nicht. Sie fliegen ab Zürich mit mindestens einem Zwischenstopp über die grossen Drehkreuze in Südostasien, am Arabischen Golf oder in Nordamerika nach Auckland oder Christchurch – insgesamt sind Sie rund 24 Stunden oder länger unterwegs. Unser Tipp: Unterbrechen Sie die lange Anreise mit einem Stopover von zwei bis drei Nächten. So kommen Sie ausgeruht an und erleben unterwegs gleich noch eine spannende Metropole.
Für eine Reise über beide Inseln empfehlen wir mindestens drei Wochen, damit neben den Klassikern auch Zeit für stillere Ecken wie die Marlborough Sounds oder die Catlins bleibt. Wer nur die Nord- oder nur die Südinsel bereist, kann bereits mit rund zwei Wochen viel erleben. Bedenken Sie bei der Planung: Die Distanzen wirken auf der Karte kurz, die kurvenreichen Strassen machen die Etappen aber länger als gedacht.
Bewährt haben sich Routen, die in Auckland starten und über Rotorua, Taupo und Wellington auf die Südinsel führen – mit der Fähre durch die Marlborough Sounds, weiter über die Westküste mit ihren Gletschern nach Queenstown und zum Abschluss in die Fjordwelt des Milford Sound. Ob Sie diese Strecke mit dem Mietwagen, dem Camper oder auf einer geführten Reise zurücklegen: Wir passen jede Etappe an Ihr Tempo und Ihre Interessen an.
Wenn Sie schon einmal um die halbe Welt fliegen, lohnt sich eine Kombination: Verbinden Sie Ihre Neuseeland Reise mit Australien oder mit Badeferien auf den Trauminseln der Südsee. Unsere Spezialisten planen Flüge, Etappen und Unterkünfte aus einer Hand und sorgen dafür, dass alle Teile Ihrer Reise nahtlos ineinandergreifen.
Praktische Tipps unserer Neuseeland-Spezialisten
In Neuseeland herrscht Linksverkehr. Für Mietwagen und Camper benötigen Sie Ihren Schweizer Führerausweis zusammen mit einer englischen Übersetzung oder einem internationalen Führerausweis. Die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit zehn bis zwölf Stunden – planen Sie nach der Ankunft ein bis zwei ruhige Tage ein, um den Jetlag auszugleichen.
Neuseeland schützt seine einzigartige Natur mit strengen Biosecurity-Regeln: Frische Lebensmittel gehören nicht ins Reisegepäck, mitgeführte Lebensmittel und Naturprodukte müssen bei der Einreise deklariert werden, und gebrauchte Wander- oder Campingausrüstung sollte gereinigt sein. Medikamente führen Sie am besten in der Originalverpackung mit. Bezahlt wird in Neuseeland-Dollar, Kartenzahlung ist im ganzen Land weit verbreitet.
Die Einreisebestimmungen können sich ändern: Verbindliche und aktuelle Informationen zu Einreise und Sicherheit finden Sie beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Zudem informieren wir Sie bei der Buchung über alle nötigen Schritte. Weitere Hinweise für die Vorbereitung finden Sie in unseren Reiseinformationen – oder Sie kontaktieren direkt unser Spezialisten-Team für eine unverbindliche Beratung.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Sie möchten genauer wissen, welche Monate sich für Ihre Reisepläne eignen? Auf unserer Seite Beste Reisezeit für Neuseeland finden Sie eine übersichtliche Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität – vom Wandern über Badeferien bis zum Wintersport – sowie die wichtigsten klimatischen Unterschiede zwischen Nord- und Südinsel. So legen Sie Reisetermin und Route von Anfang an optimal fest.
Neuseeland Ferien vom Marktführer
knecht reisen ist der Schweizer Marktführer für Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee. Bereits 1980 haben wir unseren ersten Ozeanien-Katalog herausgegeben – seit über vier Jahrzehnten gehört das Land der langen weissen Wolke zu unseren Kernzielen. Jährlich vertrauen uns über 7000 Gäste ihre Ferien in Ozeanien an. Mit unserem eigenen Büro in Australien sind wir zudem direkt in der Region präsent – unser Wissen zu Routen, Unterkünften und Reisezeiten stammt aus erster Hand.
Von der ersten Idee über die Routenplanung bis zur Betreuung während der Reise begleitet Sie unser Neuseeland Spezialisten-Team persönlich – damit aus Ihrem Traum von Aotearoa eine perfekt organisierte Reise wird.
Der neuseeländische Sommer von Dezember bis Februar ist die beliebteste Reisezeit – die Jahreszeiten verlaufen auf der Südhalbkugel umgekehrt zu unseren. Ruhiger und günstiger reisen Sie in den Übergangsmonaten: im Frühling von Oktober bis November oder im Herbst von März bis April. Im Winter von Juni bis September lockt auf der Südinsel die Skisaison. Eine Übersicht mit Klimatabelle und Empfehlungen nach Aktivität finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Neuseeland.
Die subtropische Nordinsel punktet mit Maori-Kultur, Thermalgebieten rund um Rotorua, Traumstränden und den Städten Auckland und Wellington. Die Südinsel begeistert mit alpinen Landschaften: Fjorde, Gletscher, der Aoraki/Mount Cook und Queenstown als Abenteuerhauptstadt. Für den vollständigen Neuseeland-Eindruck empfehlen wir, beide Inseln zu besuchen – ab rund drei Wochen Reisezeit ist das gut machbar, und die Fähre durch die Marlborough Sounds verbindet die beiden Inseln.
Ja – Neuseeland gilt als eines der besten Camper-Reiseziele der Welt. Die Distanzen sind überschaubar, das Netz an Campingplätzen ist dicht, und Sie geniessen maximale Freiheit bei der Routenwahl. Beachten Sie den Linksverkehr und planen Sie die Etappen nicht zu lang, denn die kurvenreichen Strassen brauchen Zeit. Alles zu Fahrzeugen und Routen finden Sie auf unserer Seite Neuseeland Camperferien.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Neuseeland Reisen
Nordinsel vs. Südinsel
Das Land der langen weissen Wolke erwartet Sie mit eindrücklichen Natur- und Kulturschätzen: Sattgrüne Regenwälder, zerklüftete Küsten und Fjordlandschaften, traumhafte Strände, gewaltige Gletscher, sprühende Geysire, atemberaubende Vulkanlandschaften sowie die einzigartige Kultur der Maori.
Neuseeland Reisen versprechen Ihnen eine Auszeit vom Alltags-Rummel und einmalige Erlebnisse, die Sie nie vergessen werden. Eine kaum zu beschreibende Atmosphäre liegt über Neuseeland, eine Aura von magischer Anziehungskraft. Neuseeland ist bekannt für seine Maori-Kultur und die vielfältigen und atemberaubenden Landschaften, die Sie aus Filmen wie Herr der Ringe und Der Hobbit kennen - einfach unvergesslich! Erleben Sie dies alles hautnah.
Nordinsel Neuseeland
Die Nordinsel Neuseelands bietet jeder und jedem Reisenden einen passenden Ort. Egal, ob Sie auf der Suche nach einsamen Stränden sind, den Beginn der politischen Geschichte Neuseelands erforschen, Schwefelquellen entdecken oder die Maori-Kultur hautnah miterleben möchten – die Nordinsel bietet all dies und noch vieles mehr. Die Bay of Islands, rund vier Fahrtstunden nördlich von Auckland gelegen, ist eine der top Sehenswürdigkeiten der Nordinsel.
Die Region besticht durch das türkisblaue Wasser ihrer zerklüfteten Buchten, und lockt mit 144 subtropischen Inseln, die auf verschiedenen Touren erkundet werden können. Der bekannte Tongariro-Nationalpark bietet kilometerlange Wanderwege und ist für viele Besucher ein echtes Highlight.
Zur beliebtesten Wanderung gehört das Tongariro Alpine Crossing, bei dem verschiedene Vegetationen und raue Vulkanlandschaftendurchwandert werden. Wellington ist die Hauptstadt Neuseelands und gilt auch als Gourmet-Hauptstadt des Landes. Die vielen Feinkostläden, Cafés und Restaurants verzaubern jede Besucherin und jeden Besucher jedes Mal aufs Neue. Die nahegelegenen Weinanbaugebiete der Wairarapa sind ebenfalls einen Besuch wert.
Südinsel Neuseeland
Die Südinsel ist landschaftlich so abwechslungsreich wie nur wenige Regionen dieser Welt. Neuseeland-Reisende können auf der Südinsel an goldfarbenen Stränden entspannen, in türkisfarbenem Wasser schwimmen oder Kajak fahren, Fjordlandschaften per Boot entdecken, Gletscherwanderungen oder –flüge unternehmen, auf hohe Berge wandern und klettern oder naturbelassene Inseln erkunden. In der Umgebung von Nelson, welche als sonnenreichste Region des Landes gilt, befindet sich der Abel Tasman-Nationalpark. Er überrascht die Besucher mit wunderschönen Stränden, kilometerlangen Wanderpfaden und türkisfarbenem Wasser, welches zum Baden und Kajakfahren einlädt. Halten Sie Ausschau nach Robben und Zwergpinguinen.
Der höchste Berg Neuseelands befindet sich ebenfalls auf der Südinsel. Die Bergspitze des Mt. Cook, in Maori-Sprache auch Aoraki genannt, ist meist schneebedeckt und bietet ein hervorragendes Fotomotiv. Sie werden den eindrücklichen Berg schon von weitem entdecken. Ebenfalls zu erwähnen sind die verwinkelten Buchtenlandschaften der Marlborough Sounds. Während einer Fährüberfahrt zwischen der Nord- und Südinsel erhascht man einen kleinen Einblick in diese einmalige Naturlandschaft.
Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Inseln und Buchten der Marlborough Sounds per Boot oder Helikopter ab Picton anzureisen. Die Region ist ein toller Erholungsort und immer noch ein absoluter Geheimtipp auf Neuseeland-Reisen.
Für Tier-, vor allem Vogelbeoachtungen, empfehlen wir den Besuch von Stewart Island, welche sich am Südzipfel der Südinsel befindet. Hier hat man auch die Chance, den Kiwi in seiner natürlichen Umgebung zu erspähen. Auf der Otago Peninsula kann man einheimische Vögel, Seelöwen, sowie Zwerg- und Gelbaugen-Pinguine beobachten.
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