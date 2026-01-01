Auf Rundreisen durch Kuba, von fruchtbaren Tälern bis hinauf zum Gebirge

Kuba Reisen führen durch Naturlandschaften und fruchtbare Ebenen, die vorwiegend geprägt sind von Landwirtschaft, Zuckerrohr-Plantagen und Palmsavannen. Stellenweise kann man sogar die schwarz-weiss gefleckten Holstein-Rinder grasen sehen! Die reiche Flora und Fauna der Insel ist zu bedeutenden Teilen endemisch. So kommen von den ca. 300 Vogelarten auf der Insel 50 ausschliesslich hier vor. Die über das ganze Jahr gleichmässig hohen Temperaturen zusammen mit der hohen Luftfeuchtigkeit ermöglichen eine äusserst üppig wachsende Vegetation.

Für viele Naturliebhaber ist deshalb diese tropisch beeinflusste Natur einer der Hauptgründe für ihre Karibik-Reise. Auf einer Rundreise können Sie alle Facetten und Naturschönheiten erleben.