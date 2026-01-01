Kuba Schiffsreisen vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Kuba vom Meer aus erleben
Kuba ist die grösste Insel der Karibik – und gerade deshalb ein lohnendes Ziel für eine Schiffsreise. Wer die Insel vom Wasser aus entdeckt, erlebt gleich mehrere ihrer Facetten auf einer einzigen Reise: koloniale Hafenstädte, grüne Küstenlandschaften und vorgelagerte Inseln mit hellen Sandstränden. Statt lange Überlandfahrten in Kauf zu nehmen, wechseln Sie über Nacht bequem den Ort und wachen am nächsten Morgen vor einer neuen Kulisse auf. Viele Routen verbinden Kuba zudem mit weiteren Inseln der Karibik, sodass sich die Schiffsreise wunderbar als Einstieg in die ganze Inselwelt eignet.
Unsere Karibik-Spezialisten kennen die Routen und Schiffe und finden für Sie jene Reise, die zu Ihren Vorstellungen passt – vom komfortablen Kreuzfahrtschiff bis zum kleineren Segelschiff.
Höhepunkte zwischen Havanna und Santiago de Cuba
Höhepunkt vieler Kuba-Schiffsreisen ist Havanna: Die Altstadt Habana Vieja gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, amerikanische Oldtimer rollen über die Uferpromenade des Malecón, und aus den Bars klingt kubanische Musik. Doch auch die anderen Häfen haben ihren Reiz: Cienfuegos an der Südküste besticht mit französisch geprägter Architektur, während Santiago de Cuba als Wiege vieler kubanischer Musikstile gilt. Landausflüge führen zu Tabakfeldern und Zuckerrohrplantagen, in koloniale Städtchen oder an einsame Strände. Und überall begegnet Ihnen das, was Kuba unverwechselbar macht: Lebensfreude, Rum, Zigarren und eine bewegte Geschichte, die im Strassenbild bis heute sichtbar ist.
Für wen sich eine Kuba-Schiffsreise eignet – und wann Sie reisen sollten
Eine Schiffsreise rund um Kuba passt zu Ihnen, wenn Sie viel sehen, aber nur einmal die Koffer auspacken möchten – ideal für Erstbesucher ebenso wie für Geniesser, die Komfort an Bord mit Entdeckungen an Land verbinden wollen. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von November bis April; im Sommer und Herbst ist mit mehr Regen und gelegentlichen Tropenstürmen zu rechnen. Wer tiefer in das Land eintauchen möchte, kombiniert die Schiffsreise mit einer Kuba-Rundreise vor oder nach der Einschiffung – alle Möglichkeiten finden Sie auf unserer Kuba-Seite.
Auch Schiffsreisen ab anderen Inseln wie Martinique oder St. Martin sowie weitere Ziele in der Karibik stellen unsere Spezialisten gerne individuell für Sie zusammen.
Mit dem Spezialisten nach Kuba
Kuba ist ein faszinierendes, aber auch besonderes Reiseland – umso wertvoller ist eine sorgfältige Vorbereitung. Unsere Spezialisten beraten Sie zu Einreisebestimmungen und Reiseformalitäten, empfehlen Ihnen die passende Route und kümmern sich um Flüge, Transfers und Hotelnächte vor und nach der Schiffsreise. Besonders lohnend sind einige zusätzliche Tage in Havanna: So erleben Sie die Stadt in Ruhe, bevor Sie an Bord gehen – oder lassen die Eindrücke der Reise an Land ausklingen. Erzählen Sie uns, wie Sie sich Ihre Kuba-Schiffsreise vorstellen – wir stellen das Gesamtpaket für Sie zusammen, damit Sie sich um nichts kümmern müssen.
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