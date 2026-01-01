Kuba vom Meer aus erleben

Kuba ist die grösste Insel der Karibik – und gerade deshalb ein lohnendes Ziel für eine Schiffsreise. Wer die Insel vom Wasser aus entdeckt, erlebt gleich mehrere ihrer Facetten auf einer einzigen Reise: koloniale Hafenstädte, grüne Küstenlandschaften und vorgelagerte Inseln mit hellen Sandstränden. Statt lange Überlandfahrten in Kauf zu nehmen, wechseln Sie über Nacht bequem den Ort und wachen am nächsten Morgen vor einer neuen Kulisse auf. Viele Routen verbinden Kuba zudem mit weiteren Inseln der Karibik, sodass sich die Schiffsreise wunderbar als Einstieg in die ganze Inselwelt eignet.

Unsere Karibik-Spezialisten kennen die Routen und Schiffe und finden für Sie jene Reise, die zu Ihren Vorstellungen passt – vom komfortablen Kreuzfahrtschiff bis zum kleineren Segelschiff.