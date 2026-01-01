1 . Tag Martinique Ankunft mit Air France in Martinique, Abholung des Mietwagens und Fahrt zum Hotel.

2 . Tag Mont Pelée Heute starten Sie mit einem Frühstück im Hotel und machen sich dann auf den Weg zum beeindruckenden Mont Pelée. Eine Wanderung zum aktiven Vulkan bietet Ihnen atemberaubende Ausblicke. Nach einem Picknick oder Mittagessen in einem lokalen Restaurant entspannen Sie am Strand von Les Salines, einem der schönsten Strände der Insel. Am Abend kehren Sie ins Hotel zurück.

3 . Tag Fort-de France Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Kultur und Geschichte. Nach dem Frühstück besuchen Sie Fort-de-France, die Hauptstadt Martinique, wo Sie den berühmten Markt und die beeindruckende Kathedrale St. Louis erkunden können. Ein Besuch im Musée de la Pagerie gibt Ihnen einen Einblick in die Geschichte der Insel. Nach dem Mittagessen in Fort-de-France haben Sie die Möglichkeit eine lokale Rum-Destillerie zu besuchen, wo Sie verschiedene Sorten probieren. Am Abend kehren Sie ins Hotel zurück.

4 . Tag Balata Heute erleben Sie weitere Naturerlebnisse. Nach dem Frühstück können Sie eine geführte Tour durch den Regenwald von Martinique unternehmen, um die Flora und Fauna hautnah zu erleben. Nach einem Mittagessen in einem lokalen Restaurant besuchen Sie zum Beispiel den Botanischen Garten von Balata, wo exotische Pflanzen und Blumen auf Sie warten. Am letzten Abend in Martinique geniessen Sie ein festliches Abendessen mit Blick auf das Meer.

5 . Tag Dominica Nach vier Tagen in Martinique erfolgt nach dem Frühstück der Transfer zum Hafen für Ihre Überfahrt nach Dominica (14:00 – 16:00 Uhr). Nach Ihrer Ankunft nehmen Sie ein Taxi zum Büro der Mietwagen-Gesellschaft, wo Ihnen Ihr Fahrzeug übergeben wird. Anschliessend fahren Sie zu Ihrem Hotel, dem Tamarind Tree Hotel, wo Sie vier Nächte mit Frühstück verbringen.

6-8 . Tag Natur Dominica In den nächsten Tagen haben Sie die Möglichkeit, die unberührte Natur Dominicas zu erkunden. Wandern Sie zum Beispiel zu den Trafalgar Falls und schwimmen im natürlichen Pool. Oder besuchen Sie den Morne Trois Pitons Nationalpark mit seinen heissen Quellen und Wasserfällen. Sie können auch eine anspruchsvolle Wanderung zum Boiling Lake unternehmen. Am letzten Tag empfehlen wir Ihnen einen entspannten Tag am Strand oder noch weitere Erkundungen in der Umgebung.

9 . Tag Dominica – Guadeloupe Heute geben Sie Ihren Mietwagen ab und setzen Ihre Reise mit der Fähre Express des-Iles nach Guadeloupe fort (17:45 – 20:00 Uhr). Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel Creole Beach in Gosier gebracht, wo Sie sechs Nächte verbringen werden.

10 . Tag Pointe-à-Pitre Am Morgen holen Sie Ihren neuen Mietwagen ab und erkunden Grande-Terre. Besuchen Sie den Strand Plage de la Caravelle und geniessen ein Mittagessen an der Küste sowie einen Rundgang durch das historische Zentrum von Pointe-à-Pitre.

11 . Tag Chutes du Carbet Der heutige Tag führt Sie nach Basse-Terre, wie wäre es mit einer Wanderung zum Wasserfall Chutes du Carbet? Nach einem Mittagessen vor Ort haben sie die Möglichkeit, den Vulkan La Soufrière zu besuchen.

12 . Tag Guadeloupe Jetzt haben Sie einen Entspannungstag auf Guadeloupe verdient. Nutzen Sie diesen Tag für Wassersportaktivitäten wie Kajakfahren oder Stand-Up-Paddling oder entspannen Sie einfach am Strand.

13 . Tag Jardin Botanique de Deshaies Nach dem Frühstück können Sie eine Rum-Destillerie zur Verkostung lokaler Rumsorten besuchen. In der Nähe befindet sich auch der botanische Garten Jardin Botanique de Deshaies.

14 . Tag Zeit zur freien Verfügung Vielleicht möchten Sie letzte Einkäufe erledigen oder einen letzten Strandbesuch machen? Abends geniessen Sie ein Abschiedsabendessen in einem schönen Restaurant mit Blick aufs Meer.

15 . Tag Rückreise Nach dem Frühstück im Hotel checken Sie aus und geben ihren Mietwagen am Flughafen ab, bevor Sie ihre Rückreise nach Hause antreten.