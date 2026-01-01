Dominikanische Republik all inklusive
Dominikanische Republik all inklusive vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Das Rundumprogramm im All Inclusive Hotel
Ihr All-Inklusive-Armband als Ticket für alles
Ihre Dominikanische Republik Hotels bieten Ihnen kulinarische Köstlichkeiten und exotische Cocktails. Geniessen Sie den Sonnenuntergang am Strand von Punta Cana oder besuchen Sie die Halbinsel Samaná, die mit ihrer tropischen Vegetation und Palmenstränden zum Relaxen einlädt. So wird die Dominikanische Republik zu einem Badeparadies für Sie als All Inklusive Urlauber. Die Restaurants der Hotels bieten nicht nur internationale Speisen, sondern auch die köstliche karibische Küche. Geniessen Sie Fisch und Meeresfrüchte, die an erster Stelle stehen und als Paella mit dem Namen Locrio zubereitet werden.
Sanccho ist ein Eintopf mit Huhn oder mehreren Fleischsorten sowie Kochbananen, Kürbis, Mais oder Maniok. Populärstes Getränk in der Dominikanischen Republik ist, wie sollte es anders sei, Rum, der sich auch zum Mixen mit anderen Getränken eignet. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.
Erleben von Natur und Kultur in Ihren Karibikferien
Auf der Insel Hispaniola, bestehend aus den beiden Staaten Haiti und der Dominikanischen Republik, wird Gastfreundschaft gelebt. Ihre Dominikanische Republik Ferien werden zum Höhepunkt bei dem Besuch der Hauptstadt Santo Domingo. Die Altstadt verfügt über prächtige Bauwerke aus der Kolonialzeit. Hierzu gehören die reich verzierte Basilica Menor und die grosse Festung Fortaleza Ozama. Ein Highlight für Naturfreude ist der fast unberührte Südwesten des Landes. Hier befindet sich der riesige Binnensee Lago Enriquillo, wo Sie Flamingos, Leguane und Spitzkrokodile erleben können.
Die Isla Saona gilt wegen ihrer Korallenriffe als Paradies für Schnorchler. Machen Sie hier Wassersport und erleben Sie das traumhafte, klare Wasser der Karibik.
Dominikanische Republik Reisen – Ihr Erlebnis
Beachten Sie, Ihr Armband wird sogar zum Ticket für Segeln und Surfen oder Tauchen an Korallenriffs. Dominikanische Republik all inklusive und all inklusive ermöglichen Ihnen den Genuss bunter Cocktails an der Bar, die Verbindung zur Welt durch Satellitenfernsehen und Unterhaltung durch Abendshows. Auch Ihre Kinder werden betreut, sodass Sie Zeit für sich finden und Ihren Freizeitbeschäftigungen nachgehen können. Das Hotelangebot einschliesslich Ihres Armbandes bietet Ihnen viele verschiedene Möglichkeiten. Dominikanische Republik Reisen müssen nicht einmal teuer sein.
Überall bemüht man sich, Ihnen als Gast Ihre Wünsche von den Augen abzulesen. Nie werden Sie Geld mit sich führen müssen, aber dennoch erwartet Sie immer ein grosses Angebot.
Dominikanische Republik Badeferien
Entspannen auch Sie an den schönsten Sandstränden der Dominikanischen Republik
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