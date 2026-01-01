Die Virgin Islands bestehen aus über 60 Inseln und es handelt sich um einen Teil der Kleinen Antillen. Road Town ist die Hauptstadt und befindet sich auf der grössten Insel Tortola. Die Insel The Bath wird sicherlich vielen ein Begriff sein, denn hier ist der wohl schönste Strand der Welt beheimatet. Die Karibik Spezialisten beraten Sie gerne.