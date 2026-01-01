Beschreibung

Einleitung Das familienfreundliche Resort liegt direkt am Traumstrand von Varadero in einer tropischen Umgebung. Vorzügliche Restaurants und guter Service versprechen einen unbeschwerten Aufenthalt.

Lage Die Anlage befindet sich direkt am langen, schönen Sandstrand von Varadero. Der Flughafen Varadero ist rund 40 km entfernt.

Angebot Das im hellen Karibikstil erbaute Hotel verfügt über ein- und zweistöckige Gebäude. Es bietet sechs Restaurants mit italienischen, französischen, japanischen und mexikanischen Spezialitäten. Ein Grillrestaurant am Strand, die stilvolle Lobby mit Lobbybar, zwei weitere Bars an den Swimmingpools, eine Bar am Strand und eine Cafeteria runden das kulinarische Angebot ab. Dazu verfügt das Hotel über eine grosszügig angelegte Poollandschaft mit Sonnenterrasse und einen separaten Pool für Kinder. Am Abend erwartet die Gäste in der Disco, im Nachtclub sowie bei unvergesslichen Künstlershows ein abwechslungsreiches Programm. Gratis WIFI.

Zimmer Die 581 Zimmer bieten Klimaanlage, TV, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher sowie Balkon oder Terrasse. Die Classic Zimmer bieten Blick auf den Garten oder den Pool. Die Familien Zimmer sind etwas grösser und befinden sich nahe beim Kinderpool. Die Premium Zimmer haben die gleiche Ausstattung und befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Strand.