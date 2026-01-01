Wann sich Ferien auf Trinidad & Tobago lohnen

Die Trockenzeit von Januar bis Mai ist die klassische Reisezeit für Trinidad & Tobago – und sie deckt sich ideal mit dem Schweizer Winter. Beständige Passatwinde, viel Sonne und wenig Regen schaffen beste Bedingungen für Strandtage am Pigeon Point, Ausflüge in den Regenwald Trinidads oder einen Besuch des Karnevals in Port of Spain, der mitten in diese Zeit fällt.

Auch die Regenzeit von Juni bis Dezember hat ihren Reiz: Die Schauer sind meist kurz und kräftig, danach klart es rasch wieder auf. Die Landschaft zeigt sich dann sattgrün, die Wasserfälle führen viel Wasser, und an der geschützten Karibikküste Tobagos bleiben Tauchen und Schnorcheln das ganze Jahr über gut möglich.

Weil die Inseln einst Teil des südamerikanischen Festlands waren, liegen sie deutlich südlicher als die meisten Karibikziele – und damit weitgehend ausserhalb der Zugbahnen tropischer Wirbelstürme. Einen Überblick über beide Inseln geben unsere Seiten zu Trinidad & Tobago sowie zu Hotels und Resorts.