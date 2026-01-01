Beste Reisezeit für Trinidad & Tobago
Tropisch warm – Trockenzeit von Januar bis Mai
Wann sich Ferien auf Trinidad & Tobago lohnen
Die Trockenzeit von Januar bis Mai ist die klassische Reisezeit für Trinidad & Tobago – und sie deckt sich ideal mit dem Schweizer Winter. Beständige Passatwinde, viel Sonne und wenig Regen schaffen beste Bedingungen für Strandtage am Pigeon Point, Ausflüge in den Regenwald Trinidads oder einen Besuch des Karnevals in Port of Spain, der mitten in diese Zeit fällt.
Auch die Regenzeit von Juni bis Dezember hat ihren Reiz: Die Schauer sind meist kurz und kräftig, danach klart es rasch wieder auf. Die Landschaft zeigt sich dann sattgrün, die Wasserfälle führen viel Wasser, und an der geschützten Karibikküste Tobagos bleiben Tauchen und Schnorcheln das ganze Jahr über gut möglich.
Weil die Inseln einst Teil des südamerikanischen Festlands waren, liegen sie deutlich südlicher als die meisten Karibikziele – und damit weitgehend ausserhalb der Zugbahnen tropischer Wirbelstürme. Einen Überblick über beide Inseln geben unsere Seiten zu Trinidad & Tobago sowie zu Hotels und Resorts.
Klimatabelle Trinidad & Tobago
Die Werte beziehen sich auf die Klimastation Crown Point im Südwesten Tobagos. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte; einzelne Jahre können davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|30
|23
|9
|27
|Februar
|30
|22
|6
|26
|März
|31
|23
|5
|26
|April
|31
|24
|6
|27
|Mai
|32
|24
|9
|28
|Juni
|31
|24
|13
|28
|Juli
|31
|24
|15
|28
|August
|32
|24
|14
|28
|September
|32
|24
|11
|28
|Oktober
|32
|24
|12
|28
|November
|31
|24
|14
|28
|Dezember
|30
|23
|12
|27
Das Fazit: Trinidad & Tobago sind ein Ganzjahresziel mit konstant warmen Luft- und Wassertemperaturen. Den Unterschied machen die Regentage – wer möglichst viel Sonne möchte, reist zwischen Januar und Mai, wer sattgrüne Natur bevorzugt, kommt in der zweiten Jahreshälfte.
Unsere Monats-Empfehlungen
Januar bis März: Die Hochsaison ist die perfekte Winterflucht: Während in der Schweiz die kalte Jahreszeit herrscht, geniessen Sie auf Tobago Sonne und warme Luft bei wenig Regen. Der Januar und der Februar eignen sich bestens für Badeferien am Pigeon Point – und wer den Karneval in Port of Spain erleben möchte, plant einige Tage auf Trinidad gleich mit ein.
April und Mai: Zum Ende der Trockenzeit wird es ruhiger auf den Inseln. Der April bietet weiterhin viel Sonne, und an den Stränden beginnen die Lederschildkröten mit der Eiablage – eine ideale Zeit für Naturreisen durch den Regenwald Trinidads oder entlang der Küsten Tobagos.
Juni bis Dezember: In der Regenzeit wechseln sich kurze, kräftige Schauer mit sonnigen Phasen ab, und die Natur zeigt sich üppig grün. Da die Inseln südlich der üblichen Zugbahnen tropischer Stürme liegen, bleibt auch der Kern der Hurrikansaison von August bis Oktober hier deutlich entspannter als weiter nördlich in der Karibik. Gegen Jahresende nehmen die Schauer wieder ab – für Ferien über die Festtage empfiehlt sich eine frühzeitige Anfrage.
Die beste Reisezeit ist die Trockenzeit von Januar bis Mai. In diesen Monaten regnet es am wenigsten, die Sonne zeigt sich zuverlässig, und die Temperaturen sind angenehm tropisch. Dank des ganzjährig warmen Meeres ist Baden aber in jedem Monat möglich.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. Trinidad & Tobago befinden sich jedoch am äussersten Südrand des Hurrikangürtels und werden nur sehr selten von tropischen Wirbelstürmen getroffen. In der Regenzeit müssen Sie vor allem mit kurzen, kräftigen Schauern rechnen, nicht mit Sturmlagen. Weitere Hinweise finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Der Karneval in Port of Spain erreicht seinen Höhepunkt jeweils am Montag und Dienstag vor Aschermittwoch, meist im Februar oder Anfang März. Er fällt damit mitten in die Trockenzeit und lässt sich gut mit Badeferien auf Tobago kombinieren. Wer dabei sein möchte, sollte frühzeitig planen, da die Nachfrage in dieser Zeit hoch ist.
Zwischen März und August legen Lederschildkröten an Stränden wie Grande Riviere auf Trinidad oder Turtle Beach auf Tobago ihre Eier ab. Die beste Beobachtungszeit liegt damit am Ende der Trockenzeit und zu Beginn der Regenzeit. Geführte Beobachtungen lassen sich gut mit einer Naturreise verbinden.
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