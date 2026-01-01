Mit Knecht Sportreisen trainieren und reisen motivierte Amateursportler ebenso wie die Profis. Unsere Leidenschaft für den Sport, kombiniert mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung garantieren wir Ihnen und Ihrem Verein unvergessliche Sportreisen. Egal, in welcher Disziplin Ihr Club aktiv ist – ob Fussball, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Beach Volleyball oder Handball – bei unseren Sportreise Spezialisten sind Ihr Team und Sie in den besten Händen. Für eine erfolgreiche Saison, die Hin- oder Rückrunde ist nur die beste Vorbereitung gut genug.

Die Spezialisten von Knecht Sportreisen sind selbst Sportler und verstehen daher Ihre Ziele und die Motivation Ihres Teams. Mit diesem Bewusstsein treten wir an und stellen für Sie das perfekte Trainingslager mit hochprofessionellen Bedingungen und allen geforderten Extras massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse zusammen. Unser Know-how rund um Trainingslager verschafft Ihnen den entscheidenden Vorteil: Ihr Erfolg ist unser Ansporn und wir sind erst zufrieden, wenn Sie und Ihr Team es auch sind.

Als Reiseprofis sind wir selbst auch oft unterwegs und überprüfen dabei regelmässig die Trainingscamps, Sportanlagen und Hotels. So können wir garantieren, dass Sie alles so vorfinden, wie Sie und Ihr Team sich dies für ein erfolgreiches Trainingslager auch wünschen.

Inspiration für Ihr Trainingslager: zum Video