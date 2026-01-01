Ihr Trainingslager vom Spezialisten
Reisen Sie unbekümmert zum Sport
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernÜber 30 Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Ihr Trainingslager perfekt organisiert
Beruhigt reisen dank des Rundum-Sorglos-Pakets
Ihre Vereinsreise und Ihr Trainingslager planen wir minutiös bis ins Detail. Wir betreuen Sie persönlich beim Check-in am Flughafen und nehmen Sie am Zielort wieder persönlich in Empfang – Sie profitieren vom Mehrwert der Sportreise Spezialisten. Durch unsere eigene sportliche Erfahrung sind wir mit den Anforderungen an Sportanlagen und Unterkünften vertraut. Wir unterbreiten Ihnen auch Vorschläge für Freizeitprogramme und Unterhaltung und organisieren alles Nötige darum herum, damit Sie und Ihr Team sich ganz auf das Wichtigste konzentrieren können: Ihren Lieblingssport.
Als Reiseveranstalter haben wir auch in den Bereichen Flug- und Busreisen namhafte Partner an unserer Seite. Ebenso können wir uns auf ein verlässliches Netzwerk lokaler Partneragenturen stützen, die vor Ort sicherstellen, dass für Ihr Team alles nach Reiseprogramm geht. Bei der Planung Ihres Trainingslagers überprüfen wir zusammen mit Ihnen, welche sportlichen Anforderungen Sie und Ihr Verein haben. Darauf aufbauend schnüren wir Ihr Rundum-Sorglos-Paket, welches Transportmanagement, die Unterkunft, Platzreservationen, Materialmiete, lokale Transportleistungen und weitere, ergänzende Serviceleistungen und Sonderaufgaben enthält.
Die Reiseprofis von Knecht Sportreisen kümmern sich um das Organisatorische, damit Sie und die Vereinsführung optimal entlastet sind und sich vollumfänglich Ihrem Team widmen können. Unsere Trainingslager Ziele liegen in Spanien, Portugal, Deutschland, der Türkei, Italien, Malta, Kroatien, Zypern und der Schweiz. Egal, welches Trainingslager Sie als Reiseorganisator für Ihren Club planen - wir stehen Ihnen mit unserem Know-how für Trainingslager in ganz Europa zur Verfügung. Auf unseren Webseiten finden Sie Beispiele, aber Ihr Wunsch-Reiseziel geben Sie uns vor. Vereinbaren Sie noch heute Ihren unverbindlichen Beratungstermin mit unseren Sportreise Spezialisten.
Fussballspielen in Italien
Ideale Orte für Ihr Trainingslager
Wegen der Nähe zur Schweiz sind Fussball Trainingslager in Italien bei Mannschaften sehr begehrt, die sich während vier bis sechs Tagen intensiv auf die Rückrundenspiele vorbereiten wollen. Gerade Reiseziele im Norden unseres Nachbarlandes – um den Gardasee zum Beispiel - gibt es viele sehr gute Hotels, in deren Nähe sich top Fussballplätze befinden. Auch die Gegend um den Lago Maggiore, Ziele entlang der Adriaküste, im Piemont oder der Toskana sind bei Amateurfussballern als Trainingsorte beliebt.
Für Teams, die mehr Zeit zur Verfügung haben und etwas weiter reisen möchten, sind Italiens Hauptstadt Rom oder die Mittelmeerinsel Sizilien attraktive Reiseziele für ein Fussball Trainingslager in Kombination mit einer Ferienreise. Ciao und benvenuti! In Italien sind Fussballer so willkommen wie kaum anderswo auf diesem Planeten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Trainingslager-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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