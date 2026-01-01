Die beste Reisezeit für Barbados liegt zwischen Dezember und April: In der Trockenzeit sorgt der Nordost-Passat für sonnige Tage, wenig Regen und eine angenehme Brise. Mit Tagestemperaturen um 30 Grad und Wassertemperaturen von 26 bis 29 Grad ist die östlichste Insel der Karibik aber grundsätzlich ein Ganzjahresziel – auch in der Regenzeit fallen die Schauer meist kurz und kräftig aus, bevor sich die Sonne zurückmeldet. Auf dieser Seite finden Sie eine Klimatabelle mit allen zwölf Monaten, Hinweise zur Hurrikansaison sowie unsere Empfehlungen für die schönsten Reisemonate.

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