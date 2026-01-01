Beste Reisezeit für Barbados
Klima, Trockenzeit und die schönsten Reisemonate
Trockenzeit, Regenzeit und Hurrikansaison
Auf Barbados herrscht tropisches Klima mit geringen Schwankungen: Die Tagestemperaturen liegen das ganze Jahr über bei rund 29 bis 31 Grad. Die Trockenzeit von Dezember bis April gilt als beste Reisezeit – der beständige Nordost-Passat bringt viel Sonne, wenig Regen und eine frische Brise. In der Regenzeit von Juni bis November steigt die Luftfeuchtigkeit, und kurze, kräftige Schauer werden häufiger; meist klart es danach rasch wieder auf.
Die Monate Juni bis November fallen zugleich in die atlantische Hurrikansaison. Barbados liegt allerdings am südöstlichen Rand der Karibik und wird deutlich seltener direkt von Wirbelstürmen getroffen als viele nördlichere Inseln. Wer in dieser Zeit reist, profitiert von ruhigeren Stränden und oft attraktiveren Preisen – sollte aber etwas Flexibilität im Programm einplanen. Die Hochsaison von Dezember bis April ist entsprechend gefragt: Beliebte Häuser, etwa für Hochzeits- und Flitterwochenreisen, sind über die Festtage früh ausgebucht.
Klimatabelle Barbados
Die Werte beziehen sich auf Bridgetown an der Südwestküste von Barbados. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte – einzelne Jahre können davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|29
|22
|9
|27
|Februar
|29
|22
|7
|27
|März
|30
|22
|7
|27
|April
|30
|23
|7
|27
|Mai
|31
|24
|9
|28
|Juni
|31
|24
|12
|28
|Juli
|30
|24
|14
|28
|August
|31
|24
|14
|29
|September
|31
|24
|14
|29
|Oktober
|31
|23
|14
|29
|November
|30
|23
|12
|28
|Dezember
|29
|23
|11
|28
Auffällig ist, wie konstant die Werte übers Jahr bleiben: Der Unterschied zwischen dem kühlsten und dem wärmsten Monat beträgt nur rund zwei Grad. Entscheidend für die Reiseplanung sind deshalb vor allem die Regentage.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis Februar: Hochsaison mit viel Sonne und lebhafter Stimmung – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Weitere Ideen für Reisen im Dezember und Februar finden Sie in unseren Monatsübersichten.
März und April: Weiterhin trocken und zuverlässig sonnig, gegen Ende der Saison oft etwas ruhiger und preislich attraktiver – eine gute Wahl für Ferien im März oder April.
Mai und November: Die Übergangsmonate verbinden noch beziehungsweise schon recht stabiles Wetter mit Nebensaisonpreisen. Gerade der November ist ein Geheimtipp für alle, die Barbados in Ruhe erleben möchten.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit auf Barbados
Die beste Reisezeit für Barbados ist von Dezember bis April. In der Trockenzeit scheint die Sonne am zuverlässigsten, es regnet wenig und der Passatwind sorgt für eine angenehme Brise. Diese Monate sind zugleich Hochsaison – beliebte Hotels sollten Sie deshalb möglichst früh buchen, besonders über Weihnachten und Neujahr.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November. Barbados liegt jedoch am südöstlichen Rand der Karibik und wird deutlich seltener direkt von Wirbelstürmen getroffen als viele nördlichere Inseln. In diesen Monaten fällt zwar mehr Regen – meist in Form kurzer, kräftiger Schauer –, doch mit etwas Flexibilität sind auch dann schöne Ferien möglich.
Das Meer rund um Barbados ist das ganze Jahr über angenehm warm: Die Wassertemperaturen liegen konstant bei etwa 26 bis 29 Grad. Baden und Schnorcheln sind damit in jeder Saison möglich. An der ruhigen Westküste finden Sie die sanftesten Bedingungen, während die Atlantikseite im Osten eher Surfern vorbehalten ist.
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