Aruba Hotels & Resorts vom Spezialisten
Exotisches Flair in einem eleganten Rahmen
Aruba - Destination of the Year
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: traumhafte Sandstrände, Arikok Nationalpark, Segeltour , eindrückliche Flora und Fauna
8 Tage / 7 Nächte
Manchebo Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Aruba
Am breiten Eagle Beach, inmitten von Palmen, liegt das gemütliche Manchebo Beach Resort. Das Hotel gehört seit Jahren...
Bucuti & Tara Beach Resort
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Aruba
Malerisch gelegen an einem der schönsten Strände weltweit bietet Ihnen das familiär geführte Resort alle...
Divi Aruba All Inclusive
Preis auf Anfrage
Aruba
Das Divi Aruba All Inclusive Resort ist ideal für Gäste, die erholsame Ferien am Strand geniessen und sich im...
Tamarijn Aruba All Inclusive
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Aruba
Das Hotel liegt am schönen weissen Sandstrand des Druif Beach und bietet alle Annehmlichkeiten, die dem Gast ein...
Amsterdam Manor Beach Resort
Preis auf Anfrage
Aruba
Dieses kleine malerische Hotel ist ideal für Gäste, die ihre Ferien individuell gestalten und auf die Lage an einem...
Holiday Inn Resort Aruba
Preis auf Anfrage
Aruba
Das Holiday Inn Resort Aruba in Palm Beach ist der ideale Ort für unvergessliche Ferien. Mit direktem Strandzugang,...
Boardwalk Boutique Hotel
Preis auf Anfrage
Aruba
Nur wenige Schritte vom traumhaften Palm Beach entfernt, bietet dieses charmante Boutique-Hotel stilvolle Suiten und...
Divi Dutch Village Beach Resort
Preis auf Anfrage
Aruba
Das Divi Dutch Village Beach Resort ist der perfekte Ort für Paare und Familien zum Entspannen. Das Resort bietet...
Eagle Aruba & Casino
Preis auf Anfrage
Aruba
Das Resort und Casino sind optimal für Gäste die grenzenloses Abenteuer und sonnige Tage an einem der schönsten...
Embassy Suites by Hilton Aruba
Preis auf Anfrage
Aruba
Das Embassy Suites by Hilton Aruba überzeugt durch seine gute Lage am Palm Beach und seinem freundlichen...
Aruba Hotels
Sie haben die Wahl: All Inclusive oder ganz nach Ihren Wünschen
«all inclusive» bedeutet, dass ein Resorthotel im Preis pro Nacht die Unterkunft, drei tägliche Mahlzeiten, Erfrischungsgetränke, die meisten alkoholischen Getränke, Trinkgelder, ein Sport- sowie meist auch ein Unterhaltungsangebot und möglicherweise weitere Dienstleistungen einschliesst. Die Mehrzahl der Luxushotels auf Aruba nehmen «all inclusive» beim Wort und schliessen alles ein, was das Herz eines Touristen begehren könnte: Wassersportarten aller Art, Kids Club, Sundowner Drinks am späten Nachmittag sowie Ausflüge.
Wer aber einfach nur Übernachtung und Frühstück buchen möchte, um über Mittag in einer Strandbar fangfrischen Fisch und am Abend ein karibisches Buffet im Restaurant nebenan zu geniessen, wird auch überzeugt.
Ein Hotel, welches Ihnen als Gast alle Varianten offenhält, ist das Bucuti Beach Resort & Spa am umwerfenden Eagle Beach. Neben dem puderfeinen Sandstrand stehen verschiedene Swimmingpools und zahlreiche Sportaktivitäten zur Verfügung. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es leckere Häppchen und kühle Drinks an diversen Bars. Hochzeitsreisenden bietet sich die Möglichkeit eines romantischen Candle Light Dinners zu zweit direkt am Strand – natürlich mit weissen Servietten und einem kühlen Glas Champagner bei Sonnenuntergang.
Am Morgen eine Runde Golf, am Nachmittag Cocktails am Pool
Badeferien auf Aruba versprechen neben tollen und weissen Sandstränden eine grosse Auswahl an luxuriösen Hotels, All Inclusive Resorts und auch einfacheren, kleinen Bungalow Anlagen. Am beeindruckenden Palm Beach und unweit der Inselhauptstadt Oranjestad gelegen, bietet Ihnen das Hotel Riu Palace Aruba beste Voraussetzungen, um einen richtig erholsamen Urlaub zu geniessen. Dieses All Inclusive Hotel zeichnet sich durch eine köstliche und facettenreiche Küche, grosszügige Poolanlagen, einem umfangreichen Aktivitätenangebot und bestem Service aus.
Falls Sie zwischendurch einmal eine Runde Golf spielen möchten, bucht Ihnen das Hotel Ihre persönliche Abschlagszeit auf dem nahegelegenen The Links at Divi Aruba Golfplatz ein.
Karneval, Kulinarik und Karibik in Aruba
Einer der vielen Vorteile der kleinen Karibikinsel ist die Nähe der Hotels und Resorts zu den Traumstränden. Auf Aruba haben Sie die Auswahl unter vielen Hotels, die auch Zimmerkategorien mit Meerblick bieten. Während Sie am Abend vom leichten Wellenschlag und einer sanften Meeresbrise in den Schlaf gewiegt werden, wachen Sie am Morgen zu einem unvergesslichen Sonnenaufgang über der karibischen See auf. Und nach einem stärkenden Frühstück sind Sie bereit für einen Tag voller Entdeckungen und Begegnungen.
Sollten Sie Anfang Jahr auf Aruba sein, erleben Sie vielleicht sogar einen Teil des Aruba Carnival mit. Ausgelassenes Treiben, farbenfrohe Umzüge und lautstarke Paraden symbolisieren die karibische Lebensfreude der Einheimischen. Der hiesige Karneval ist ist aus der Kultur und dem Kalender von Aruba nicht mehr wegzudenken. Unsere Karibik Spezialisten zeigen Ihnen gerne Reisemöglichkeiten auf, wie Sie Aruba auf Ihren Karibik Reisen in das Reiseprogramm einschliessen können.
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