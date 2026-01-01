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Jamaika

Beste Reisezeit für Jamaika

Ganzjährig warm – am schönsten von Dezember bis April

Die beste Reisezeit für Jamaika liegt in der Trockenzeit von Dezember bis April: Die Sonne zeigt sich zuverlässig, die Luftfeuchtigkeit ist tiefer als im Sommer, und an den Stränden von Montego Bay, Ocho Rios und Negril herrschen ideale Bedingungen für Badeferien. Genau dann, wenn in der Schweiz Nebel und Kälte dominieren, zeigt sich die Insel von ihrer sonnigsten Seite – perfekt für eine Winterflucht in die Karibik.

Doch auch der Rest des Jahres hat seinen Reiz: Das Meer bleibt ganzjährig badewarm, Regen fällt meist als kurzer tropischer Schauer, und in der Nebensaison sind die Strände ruhiger. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison – was das konkret bedeutet, ordnen wir weiter unten ein. Alle Angebote finden Sie auf unserer Seite zu Jamaika Ferien.

Wann sich Jamaika Ferien besonders lohnen

Jamaika liegt in den Tropen, entsprechend warm ist es das ganze Jahr über. Den grössten Unterschied machen nicht die Temperaturen, sondern die Niederschläge: In der Trockenzeit von Dezember bis April fällt am wenigsten Regen, die Passatwinde sorgen für angenehme Frische, und Ausflüge zu den Dunn's River Falls oder in die Blue Mountains lassen sich verlässlich planen. Diese Monate gelten deshalb als Hauptsaison – und decken sich ideal mit dem Schweizer Winter.

Regenreichere Phasen bringen vor allem der Mai sowie die Monate September und Oktober. Die Schauer sind meist kräftig, aber kurz, danach zeigt sich häufig wieder die Sonne. Wer flexibel ist, profitiert in dieser Zeit von ruhigeren Stränden und einer sattgrünen Landschaft – gerade der tropische Osten rund um Port Antonio ist dann besonders üppig.

Zu beachten bleibt die Hurrikansaison von Juni bis November. Direkte Treffer sind auf Jamaika selten, doch das Wetter ist in diesen Monaten weniger stabil. Wer auf Nummer sicher gehen will, reist zwischen Dezember und April; wer die Insel abseits des grossen Andrangs erleben möchte, findet auch im Frühsommer gute Bedingungen.

Klimatabelle Jamaika

Die Werte beziehen sich auf Montego Bay an der Nordküste und zeigen gerundete Durchschnittswerte. An der Südküste fällt insgesamt etwas weniger Regen, im tropischen Osten rund um Port Antonio etwas mehr; die Temperaturen unterscheiden sich zwischen den Küstenregionen kaum.

MonatTag (°C)Nacht (°C)RegentageWasser (°C)
Januar2822627
Februar2822527
März2922527
April3023628
Mai3124928
Juni3225829
Juli3225729
August3225929
September31241229
Oktober31241329
November3023928
Dezember2922727

Fazit: Die stabilsten Bedingungen bietet die Trockenzeit von Dezember bis April mit viel Sonne und wenigen Regentagen. Da das Meer ganzjährig warm bleibt, sind Badeferien grundsätzlich in jedem Monat möglich – mit etwas mehr Wetterglück ausserhalb der regenreichsten Monate September und Oktober.

Unsere Monats-Empfehlungen

Dezember bis April: Die Hauptsaison ist die klassische Winterflucht für Schweizer Gäste: Während zu Hause die kalte Jahreszeit herrscht, locken auf Jamaika Sonne, warme Luft und ein badewarmes Meer. Besonders beliebt sind Abreisen im Januar und Februar – ideal für Badeferien auf Jamaika, gerne auch im All-inclusive-Resort. Wer über Weihnachten und Neujahr reisen möchte, bucht am besten frühzeitig.

Mai bis August: Der Frühsommer ist eine attraktive Zwischensaison: Im Mai fällt zwar mehr Regen, doch die Schauer sind kurz, und die Insel zeigt sich herrlich grün. Juni bis August bringen viel Sonne bei höherer Luftfeuchtigkeit – eine gute Zeit für eine Rundreise über die Insel, etwa während der Schweizer Sommerferien.

September bis November: Jetzt liegt der Kern der Hurrikansaison, September und Oktober sind die regenreichsten Monate – für Reisen mit fixem Programm ist diese Zeit weniger geeignet. Ab November beruhigt sich das Wetter zusehends, die Strände sind noch ruhig, und die Trockenzeit kündigt sich an: eine gute Wahl für alle, die der Hochsaison zuvorkommen möchten.

fragen sie uns

Die beste Reisezeit für Jamaika ist die Trockenzeit von Dezember bis April. In diesen Monaten scheint die Sonne am zuverlässigsten, es fällt am wenigsten Regen, und die Passatwinde sorgen für angenehme Bedingungen. Die Trockenzeit fällt zudem genau in den Schweizer Winter und eignet sich damit ideal für eine Winterflucht in die Karibik.

Ja, Reisen sind grundsätzlich das ganze Jahr über möglich. Die Hurrikansaison dauert von Juni bis November, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober; direkte Treffer sind auf Jamaika jedoch selten. Wer in dieser Zeit reist, sollte etwas Flexibilität mitbringen und die Wetterlage vor der Abreise im Blick behalten.

Ja. Die Nordküste um Montego Bay und Ocho Rios sowie der Westen um Negril sind vergleichsweise trocken und sonnenverwöhnt. Der tropische Osten rund um Port Antonio erhält am meisten Regen und ist entsprechend grün, während die Südküste zu den trockensten Regionen der Insel zählt. In den Höhenlagen der Blue Mountains ist es spürbar kühler.

Das Karibische Meer rund um Jamaika ist ganzjährig badewarm, Badeferien sind deshalb in jedem Monat möglich. Am stabilsten ist das Strandwetter in der Trockenzeit von Dezember bis April. Wer ruhigere Strände bevorzugt, findet auch in der Nebensaison – etwa im Frühsommer – gute Bedingungen.

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