Wann sich Jamaika Ferien besonders lohnen

Jamaika liegt in den Tropen, entsprechend warm ist es das ganze Jahr über. Den grössten Unterschied machen nicht die Temperaturen, sondern die Niederschläge: In der Trockenzeit von Dezember bis April fällt am wenigsten Regen, die Passatwinde sorgen für angenehme Frische, und Ausflüge zu den Dunn's River Falls oder in die Blue Mountains lassen sich verlässlich planen. Diese Monate gelten deshalb als Hauptsaison – und decken sich ideal mit dem Schweizer Winter.

Regenreichere Phasen bringen vor allem der Mai sowie die Monate September und Oktober. Die Schauer sind meist kräftig, aber kurz, danach zeigt sich häufig wieder die Sonne. Wer flexibel ist, profitiert in dieser Zeit von ruhigeren Stränden und einer sattgrünen Landschaft – gerade der tropische Osten rund um Port Antonio ist dann besonders üppig.

Zu beachten bleibt die Hurrikansaison von Juni bis November. Direkte Treffer sind auf Jamaika selten, doch das Wetter ist in diesen Monaten weniger stabil. Wer auf Nummer sicher gehen will, reist zwischen Dezember und April; wer die Insel abseits des grossen Andrangs erleben möchte, findet auch im Frühsommer gute Bedingungen.