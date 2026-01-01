Turks & Caicos Tauchen
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Auf der Suche nach Wracks und Riffen
Wassersport auf hohem Niveau – Turks & Caicos Inseln
Da es im Seegebiet der Turks & Caicos Inseln nur sehr wenige Strömungen gibt, ist Tauchen in diesem Teil der Karibik sehr empfehlenswert. Etliche Wracks und Riffe tragen ihren Anteil dazu bei, dass die Turks & Caicos Inseln zu den Top Tauchgebieten in der Karibik zählen. Ein weiterer Aspekt, der Tauchen vor den Turks & Caicos Inseln zu einem beliebten Sport macht, ist die Tatsache, dass Sie dort eine sehr hohe Artenvielfalt vorfinden.
Insbesondere wenn Sie gerne zu eindrucksvollen Wracks tauchen, sind Turks & Caicos Ferien genau das Richtige für Sie, denn rund um die Inseln warten aufgrund der Vergangenheit der Region als Heimat von Piraten zahlreiche untergegangene Schiffe darauf, von Ihnen erkundet zu werden.
Schnorcheln in Turks & Caicos – mit allen Sinnen geniessen
Wenn Sie in der Umgebung der Turks & Caicos Inseln Tauchgänge unternehmen, darf ein Ausflug zu der sehr beeindruckenden Grand Turk Wall nicht fehlen. Diese bis zu 2'000 Meter tief abfallende Steilwand ist die Heimat von vielen verschiedenen Meeresbewohnern und beherbergt unter anderem auch schön anzusehende Schildkröten. Südwestlich der Insel Grand Turk Island hingegen tummeln sich zutrauliche Stechrochen, die Sie bei einem Tauchabenteuer vor den Turks & Caicos Inseln aus nächster Nähe betrachten können.
Tauchen in Turks & Caicos – imposante Highlights erwarten Sie
Viele verschiedene Unterwasserlandschaften, die sich stark voneinander unterscheiden, prägen die Küsten vor den Turks & Caicos Inseln. Besonders faszinierend präsentiert sich zum Beispiel der Wald der schwarzen Korallen vor der Sandinsel French Cay. Meeresbewohner, die Sie vor allem in den ersten Monaten des Jahres in den Gewässern rund um die Turks & Caicos Inseln antreffen, sind majestätische Buckelwale, die vor allem im Bereich der Silver Banks ihre Kreise ziehen. Turks & Caicos Reisen sind für Taucher sehr interessant, da es auf den Inseln eine gute Infrastruktur für Tauchreisen gibt.
So finden Sie auf den Turks & Caicos Inseln nicht nur viele Tauchschulen, sondern auch Tauchhotels, die alles Notwendige für Taucher bereithalten.
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