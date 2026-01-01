Beschreibung

Lage Das Traditionshotel aus dem Jahr 1955 liegt in Marsh Harbour am Jachthafen. Der Flughafen ist ca 10 Fahrminuten entfernt.

Angebot Restaurant, ein Bistro, eine Pool-Bar, 2 Aussenpools, Fitnessraum, privater Strand, Beachvolleyball, Kajaks, Boogie- Boards, Schnorchelausrüstung, Spielplatz, Kinderanimation und gratis WLAN in den öffentlichen Räumen.