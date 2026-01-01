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Abaco Beach Resort & Boat Harbour

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Marsh Harbour

Eine sehr schöne Ferienanlage für Paare und Familien gleichermassen. Ein guter Ausgangspunkt, um Abaco und die umliegenden Inseln zu entdecken.

Beschreibung

Lage
Das Traditionshotel aus dem Jahr 1955 liegt in Marsh Harbour am Jachthafen. Der Flughafen ist ca 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Restaurant, ein Bistro, eine Pool-Bar, 2 Aussenpools, Fitnessraum, privater Strand, Beachvolleyball, Kajaks, Boogie- Boards, Schnorchelausrüstung, Spielplatz, Kinderanimation und gratis WLAN in den öffentlichen Räumen.
Zimmer
Die 86 Zimmer bieten Meersicht, eine private Terrasse oder Balkon, Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher. Die 4 Suiten verfügen zusätzlich über eine Kitchenette. Ebenfalls buchbar sind Wohneinheiten mit 2 oder 3 Schlafzimmern.
Preis auf Anfrage

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