Abaco Beach Resort & Boat Harbour
Marsh Harbour
Beschreibung
Lage
Das Traditionshotel aus dem Jahr 1955 liegt in Marsh Harbour am Jachthafen. Der Flughafen ist ca 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Restaurant, ein Bistro, eine Pool-Bar, 2 Aussenpools, Fitnessraum, privater Strand, Beachvolleyball, Kajaks, Boogie- Boards, Schnorchelausrüstung, Spielplatz, Kinderanimation und gratis WLAN in den öffentlichen Räumen.
Zimmer
Die 86 Zimmer bieten Meersicht, eine private Terrasse oder Balkon, Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher. Die 4 Suiten verfügen zusätzlich über eine Kitchenette. Ebenfalls buchbar sind Wohneinheiten mit 2 oder 3 Schlafzimmern.
Preis auf Anfrage
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