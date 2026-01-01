Von Crown Point bis Speyside – Tobago ist ein Paradies für Taucher

Wenn Sie im Nordosten von Tobago herrliche Tauchgänge absolvieren, können Sie sich auf solche faszinierenden Plätze wie die Korallgärten von Speyside freuen. Aber auch die Tauchgründe vor der kleinen Nachbarinsel von Tobago, der Insel Little Tobago, sind grandios und sollten von Ihnen besucht werden, wenn Sie zum Tauchen in der Region unterwegs sind. Ein weiteres Highlight des Tauchreviers im Norden von Tobago sind die dort angebotenen Nachttauchgänge, bei denen Sie die Tauchspots der Gegend aus einer anderen Perspektive kennenlernen können.

In diesem Teil von Trinidad & Tobago gibt es herrliche Stellen zum Schnorcheln, falls Sie es punktuell etwas ruhiger angehen lassen möchten.