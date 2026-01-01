Trinidad & Tobago Tauchen vom Spezialisten
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Herrliche Tauchmöglichkeiten auf Tobago
Tauchen auf Trinidad & Tobago – ein Erlebnis der Extraklasse
Wunderschöne Tauchspots mit klangvollen Namen wie Beeks Ends, Japanese Gardens oder Coral Gardens laden Sie dazu ein, die sehr bunte und vielfältige Unterwasserwelt vor Trinidad & Tobago zu erkunden. Egal, ob Sie sich in erster Linie darauf freuen, Papageienfische zu sehen oder lieber Haie in ihrem Alltag beobachten möchten, Tauchen auf Tobago ist eine abwechslungsreiche Angelegenheit. Ganz besonders interessante Tiere, welche Sie rund um Trinidad & Tobago beobachten können, sind die imposanten Lederschildkröten, die vor Ort leben und dort auch ihre Eier ablegen.
Trinidad & Tobago Reisen sind für Taucher ideal
Ein Ort, der sich durch eine besondere Artenvielfalt auszeichnet, ist das unter Naturschutz stehende Boccoo-Riff, welches Sie mit einem Glasbodenboot entdecken können. Über 70 Tropenfische, wie etwa der Doktorfisch und der Engelsfisch, bevölkern dieses traumhafte Korallenriff, welches zu den berühmtesten seiner Art in der gesamten Karibik zählt. Sehr sehenswert in diesem Teil der Inselwelt von Trinidad & Tobago ist auch der sogenannte Nylon Pool, bei dem es sich um eine Sandbank handelt, in deren Umfeld das Wasser des Meeres smaragdgrün leuchtet.
Von Crown Point bis Speyside – Tobago ist ein Paradies für Taucher
Wenn Sie im Nordosten von Tobago herrliche Tauchgänge absolvieren, können Sie sich auf solche faszinierenden Plätze wie die Korallgärten von Speyside freuen. Aber auch die Tauchgründe vor der kleinen Nachbarinsel von Tobago, der Insel Little Tobago, sind grandios und sollten von Ihnen besucht werden, wenn Sie zum Tauchen in der Region unterwegs sind. Ein weiteres Highlight des Tauchreviers im Norden von Tobago sind die dort angebotenen Nachttauchgänge, bei denen Sie die Tauchspots der Gegend aus einer anderen Perspektive kennenlernen können.
In diesem Teil von Trinidad & Tobago gibt es herrliche Stellen zum Schnorcheln, falls Sie es punktuell etwas ruhiger angehen lassen möchten.
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