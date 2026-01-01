Zentralasien Reisen vom Spezialisten
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Seidenstrasse Reisen für Geniesser
Die rund 6400 Kilometer lange Seidenstrasse ist eine uralte Karawanenstrasse, die durch einige der landschaftlich reizvollsten Regionen der Erde führt. Endlos scheinende Wüsten, steil in den Himmel aufragende Gebirgszüge, verwunschene Seen, dunkel-lockende Wälder und traditionsreiche Städte warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Lassen Sie sich auf kompetent geführten Seidenstrasse Reisen die Schönheiten und Highlights der Region zeigen.
Überlassen Sie die lästige und zeitraubende Organisation unseren Spezialisten und konzentrieren Sie sich ganz allein auf Ihre Reise und die einzigartigen Eindrücke, die diese für Sie bereithält. Sind Sie ein Individualist und haben ganz spezielle Wünsche und Vorstellungen?
Dann ist eine geführte Privatreise für Sie genau die richtige Wahl! Wer lieber in Gesellschaft reist, entscheidet sich gern für eine Gruppenreise – beide Reiseformen haben ihre Vorteile. Sprechen Sie unsere Spezialisten an und wir finden für Sie die optimal geeignete Reise.
Vielfalt rund um die Seidenstrasse
Jedes einzelne Land rund um die Seidenstrasse hat seinen ganz besonderen Reiz, den Sie bei einer Reise entdecken. Mit zu den touristisch interessantesten Ländern gehört der Iran. In der quirligen Metropole Teheran präsentiert sich das Land von seiner weltoffenen und modernen Seite, während im reizenden Shiraz der Geist der berühmten Dichter Omar Chajjam, Saadi und Hafis weiterwirkt.
Das raue Kirgistan punktet durch seine traumhafte Natur. Es ist immer noch so etwas wie ein touristischer Geheimtipp. Auf einer Fahrt im eigenen Auto mit Chauffeur, unterstützt von einer fachkundigen Reiseleitung lernen Sie dieses faszinierende Land am besten kennen.
Armenien und Georgien können auf eine lange und aufregende Geschichte zurückblicken und sind deshalb ein ideales Reiseziel für Kunst- und Kulturinteressierte. Turkmenistan, Usbekistan und Aserbaidschan mit ihren aufstrebenden Städten, freundlichen Menschen und einzigartigen Naturschönheiten sind ein tolles Reiseziel für Menschen, die Ferien abseits des Alltäglichen suchen.
Aktivferien in Zentralasien
Gehören für Sie Sport und Bewegung mit zu einem gelungenen Urlaubserlebnis? Dann sind Seidenstrasse Ferien für Sie die richtige Wahl. Die Möglichkeiten für einen entspannten und genussvollen Aktivurlaub inmitten von spektakulärer Landschaft sind schier grenzenlos. Bei geführten Wüstentouren im Iran tauchen Sie tief ein in die karge Schönheit der Natur und erleben das Gefühl einer scheinbar unendlichen Weite. Wanderfreunde und Aktivurlauber zieht es in die Berge Zentralasiens, wo sie inmitten von Bilderbuchlandschaften eindrucksvolle Panoramablicke auf die Naturschönheiten geniessen.
Ein wirklich aussergewöhnliches Urlaubserlebnis sind Reiterferien, wo Sie auf den Spuren der ersten Entdecker auf dem Rücken der Pferde ein entspanntes und naturnahes Reiseabenteuer erleben. Skifahrer und Wintersportler finden nicht nur in der kalten Jahreszeit in den Gebirgsregionen ideale Bedingungen für ihr Hobby vor.
Geschichte und Kultur entlang der Seidenstrasse
Kaum eine andere Region dieser Erde ist so geschichtsträchtig wie die Seidenstrasse und unzählige Völker und Zivilisationen haben hier ihre Spuren in Form von Städten, Bauwerken und Palästen hinterlassen. Spazieren Sie durch die Überreste von Persepolis und spüren Sie der einstigen Grösse und dem Glanz des Achämenidenreichs nach. Die einzigartigen Moscheen und anderen unvergleichlichen Baudenkmäler in Isfahan und Shiraz versetzen Sie direkt in die Vergangenheit und in eine Welt wie aus 1001 Nacht.
Das historische Samarkand oder das altehrwürdige Buchara sind weitere Zeugen einer glorreichen Vergangenheit und des kulturellen Reichtums, der diese Region auszeichnet. Das vor spektakulärer Bergkulisse liegende Ashgabat wirkt dagegen fast etwas surreal und zeichnet sich durch einen faszinieren Mix aus Orient, Sowjetarchitektur und Hypermodernität aus, der durchaus sehenswert ist.
Seidenstrasse Zugreisen
Was könnte es Schöneres geben, als ganz bequem und stilvoll im Zug zu sitzen, die eindrucksvolle Landschaft zu geniessen und an ausgewählten Destinationen Halt zu machen? Erfüllen Sie sich diesen Traum und entscheiden Sie sich für Seidenstrasse Zugreisen. Der legendäre „Zarengold“ und der leicht nostalgische „Orient Silk Road Express“ führen Sie komfortabel durch Aserbaidschan und andere Länder Zentralasiens. Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt, denn im Speisewagen geniessen Sie die hervorragende Küche der Region.
Lassen Sie sich vom ausgezeichneten Service verwöhnen, lehnen Sie sich ganz entspannt zurück und konzentrieren Sie sich während Ihrer Bahnreise auf die Hauptsache – das Vergnügen, eine der interessantesten und schönsten Regionen dieser Welt zu erleben. Unsere Reisespezialisten beraten Sie gern über die Möglichkeit, auf einer Zugreise Zentralasien zu entdecken.
Beste Reisezeit für Zentralasien Reisen
Zentralasien liegt im Herzen des grössten Kontinents – entsprechend kontinental ist das Klima mit heissen, trockenen Sommern und kalten Wintern. Für die berühmten Oasenstädte Usbekistans und die Wüstenregionen Turkmenistans sind der Frühling von April bis Juni und der Herbst von September bis Oktober die angenehmsten Reisezeiten: Die Temperaturen sind mild, der Himmel ist meist klar. Im Hochsommer klettert das Thermometer in den Tiefebenen dagegen regelmässig über 40 Grad.
Genau umgekehrt planen Sie Ferien in den Bergen: Für Trekkings und Jurtenübernachtungen in Kirgistan oder Tadschikistan sind Juli und August ideal, wenn die hohen Pässe schneefrei sind und auf den Sommerweiden das Nomadenleben erwacht. Der Kaukasus lässt sich von Mai bis Oktober gut bereisen. Möchten Sie mehrere Länder kombinieren, lohnt sich ein genauer Blick auf die Klimazonen entlang Ihrer Route – unsere Spezialisten legen die Etappen so, dass Sie überall zur besten Zeit unterwegs sind.
Ein Tipp aus der Beratungspraxis: Der Herbst verbindet angenehme Temperaturen mit der Erntezeit – auf den Basaren von Samarkand oder Osch türmen sich dann Melonen, Granatäpfel und Trockenfrüchte, und das Licht ist ideal zum Fotografieren. Auch der Frühling hat seinen Reiz, wenn die Steppen kurz und intensiv erblühen.
Samarkand, Buchara und Chiwa: Usbekistans Perlen
Kaum ein Land verkörpert den Mythos der Seidenstrasse so eindrücklich wie Usbekistan. In Samarkand öffnet sich mit dem Registan einer der prachtvollsten Plätze der islamischen Welt: Drei monumentale Medresen mit türkisblauen Kuppeln und filigranen Mosaiken rahmen ihn ein. Buchara verzaubert mit seiner verwinkelten Altstadt, in der Karawansereien, Kuppelbasare und jahrhundertealte Minarette vom Handel vergangener Epochen erzählen. Und im abgelegenen Chiwa scheint hinter den Lehmmauern der Altstadt Itchan Kala die Zeit stillzustehen – die historischen Zentren aller drei Städte zählen zum UNESCO-Welterbe.
Dazwischen erleben Sie das moderne Usbekistan: Die Hauptstadt Taschkent überrascht mit breiten Boulevards, Museen und einer lebendigen Basarkultur. Auf unseren Seidenstrasse Rundreisen verbinden Sie die Königsstädte bequem miteinander – auf Wunsch ergänzt um Nachbarländer wie Kirgistan oder Turkmenistan.
Wer noch tiefer in die Geschichte eintauchen möchte, ergänzt die Route um die Ruinen der Oasenstadt Merw im heutigen Turkmenistan, einst eine der grossen Metropolen der antiken Welt. Solche Etappen wollen gut geplant sein – unsere Spezialisten wissen, welche Grenzübergänge und Reisewege sich bewährt haben.
Ein unterschätztes Erlebnis ist zudem die Metro von Taschkent, deren kunstvoll gestaltete Stationen an Paläste erinnern – ein stimmungsvoller Auftakt, bevor die Reise zu den Königsstädten weitergeht.
Bergwelten und Nomadenkultur: Kirgistan, Tadschikistan und Kasachstan
Wo die Seidenstrasse die Gebirge quert, wartet ein Paradies für Naturliebhaber. Kirgistan ist das Land der Himmelsberge: Im Tien Schan reihen sich schneebedeckte Gipfel aneinander, dazwischen liegt der riesige Gebirgssee Issyk-Kul. Im Sommer übernachten Sie in Jurtencamps auf blühenden Hochweiden und erleben die gelebte Nomadenkultur mit ihren Pferdespielen und ihrer herzlichen Gastfreundschaft. Noch einsamer wird es in Tadschikistan: Der legendäre Pamir Highway führt durch eine der höchstgelegenen Gebirgslandschaften der Welt, vorbei an türkisfarbenen Bergseen und abgelegenen Dörfern.
Kasachstan, das neuntgrösste Land der Erde, setzt eigene Akzente: endlose Steppen, bizarre Canyons und mit Almaty eine grüne Metropole am Fusse des Tien Schan. Ob Wanderung, Fotoreise oder klassische Rundreise durch Zentralasien – wir stimmen Aktivitäten und Komfort ganz auf Ihre Wünsche ab.
Zu den landschaftlichen Höhepunkten Kasachstans zählt der Scharyn-Canyon, dessen rote Felsformationen an den Grand Canyon erinnern. In Kirgistan wiederum lohnt der Sommeraufenthalt am Hochgebirgssee Song-Kul, wo Nomadenfamilien ihre Jurten aufschlagen und Sie das Hirtenleben hautnah miterleben. Es sind genau diese Momente abseits der grossen Sehenswürdigkeiten, die Zentralasien Reisen unvergesslich machen.
Gut vorbereitet auf die Seidenstrasse: Tipps unserer Spezialisten
Reisen nach Zentralasien sind heute einfacher als ihr Ruf: In mehrere Länder der Region reisen Schweizer Bürgerinnen und Bürger visumfrei oder mit einem unkompliziert erhältlichen E-Visum ein. Da sich die Bestimmungen von Land zu Land unterscheiden und ändern können, empfehlen wir vor der Abreise einen Blick in die aktuellen Reisehinweise des EDA – bei einer Buchung informieren wir Sie rechtzeitig über alle Formalitäten. Die Anreise erfolgt in der Regel mit einer Zwischenlandung ab Zürich oder Genf; wir suchen für Sie die passendste Verbindung.
Eine Stärke unserer Beratung sind länderübergreifende Kombinationen: Verbinden Sie die Oasenstädte Usbekistans mit den Bergen Kirgistans, oder hängen Sie an Ihre Zentralasien Reise einige Tage im Kaukasus an – Georgien, Armenien und Aserbaidschan lassen sich gut mit der Seidenstrasse verknüpfen, etwa auf einer Zugreise. Und weil in dieser Region eine sorgfältige Planung den Unterschied macht, begleiten unsere Spezialisten Sie von der ersten Idee bis zur Rückkehr. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung – wir freuen uns auf Ihre Reisepläne.
Auch bei den Unterkünften hat sich in der Region viel getan: In den usbekischen Altstädten übernachten Sie in stimmungsvollen Boutique-Hotels, in den Bergen in einfachen, aber herzlich geführten Gästehäusern und Jurtencamps. Wir sagen Ihnen ehrlich, welchen Komfort Sie wo erwarten dürfen – damit die Erwartungen stimmen und die Vorfreude berechtigt ist.
Gut zu wissen: In weiten Teilen der Region ist Bargeld nach wie vor das wichtigste Zahlungsmittel; wir geben Ihnen vor der Abreise praktische Hinweise zu Geldwechsel, Trinkgeldern und Etikette mit auf den Weg.
Zentralasien Highlights
Einzigartige Naturerlebnisse geniessen
Einer der wichtigsten Pluspunkte, der für Reisen entlang der antiken Seidenstrasse spricht, ist die einzigartige und weitgehend unberührte Natur dieser Region. Eindrucksvolle Bergpanoramen, karge Wüsten und idyllische Seen wechseln sich mit mystisch wirkenden, undurchdringlichen Wäldern ab und bescheren Ihnen ein unverfälschtes Naturerlebnis. Länder wie Armenien, Tadschikistan und Kasachstan wissen um den Schatz, den ihre Natur darstellt, und haben in zahlreichen Nationalparks Lebensraum für eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt geschaffen. Entdecken Sie bei Wanderungen und Trekkingtouren seltene Vögel, Antilopen und andere Tiere.
Den sehr seltenen und scheuen Kaukasus Leoparden werden Sie wohl nur mit sehr viel Glück und aus der Ferne zu Gesicht bekommen, dafür aber vielleicht in den Felsen turnende Steinböcke und geschickte Gämsen.
Auf Reisen durch Zentralasien Vielfalt erleben
Vielleicht sind Sie hin- und hergerissen und wissen nicht, für welches der vielen attraktiven Reiseziele Sie sich entscheiden sollen? Kein Problem, denn bei einer Reise durch Zentralasien haben Sie die Möglichkeit, mehrere Länder miteinander zu kombinieren. Kultur und Natur, Entspannung und Abenteuer, sportliche Aktivitäten oder Erholung – ein harmonischer Mix aus verschiedenen Elementen sorgt für ein rundum gelungenes Ferienvergnügen.
Gleichzeitig gewinnen Sie einen umfassenden Überblick über die Vielfalt der Region. Lokale Reiseleiter geben Ihnen Informationen aus erster Hand und versorgen Sie mit Geheimtipps, die in keinem Reiseführer zu finden sind. Sie wissen, wo es das beste Tschelo Kabab gibt, wo Sie günstig einkaufen können und vieles mehr.
Entdecken Sie auf fachkundig geführten Reisen die jahrtausendealte Kulturregion Seidenstrasse mit ihren vielfältigen Kulturschätzen und einzigartigen Naturschönheiten. Unsere erfahrenen Spezialisten für Reisen nach Zentralasien stellen Ihnen gern eine auf Sie ganz persönlich zugeschnittene und massgeschneiderte Tour zusammen, damit Sie unbeschwerte und erlebnisreiche Urlaubsfreuden geniessen können.
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