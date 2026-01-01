Wandern auf Martinique vom Spezialisten

Die wunderschöne Karibikinsel Martinique, von den indigenen Völkern Madinina, die Insel der Blumen, genannt, gehört zu den Kleinen Antillen und ist ein wahres Wanderparadies. Ihr einzigartiger Naturschatz besticht mit einer reichhaltigen Flora und Fauna, die sich wie ein gewaltiger Garten Eden am Fusse des rund 1'400 Meter hohen Vulkans Mont Pelée ausbreitet. Der schlafende Vulkanriese bestimmte seit jeher das Leben auf dem Übersee-Département und tobte zum Entsetzen der Küstenstadtbewohner von Saint Pierra das letzte Mal im Jahr 1902.

Ausser einigen Ruinen, die im Franck-Perret-Museum für Geologie zu bestaunen sind, erinnert heute nichts mehr an die damalige Katastrophe. Entstanden ist eine faszinierende Natur, die sich erholter und umfangreicher als je zuvor präsentiert. Von den Vulkanhängen des „kahlen Berges“ rinnen Wildwasserbäche hinunter in den Regenwald. Geniessen Sie unvergessliche Naturerlebnisse und vertrauen Sie bei Martinique Reisen der fachkompetenten Erfahrung unserer Spezialisten.