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Luxusurlaub, St. Barts, Karibik

Unsere St. Barth Luxusreisen

Ferien vom Spezialisten – St. Barth Luxusreisen

St. Barth ist eine Insel in der Karibik wie aus dem Bilderbuch. Sicherlich haben Sie die Schönheit der karibischen Insel schon einmal in Zeitschriften und TV-Berichten sehen können. Schliesslich steigen Jahr für Jahr zahlreiche prominente Personen hier ab. Sie sind auf der Suche nach Jet-Set, palmengesäumten Stränden und einem kristallklaren Meer? Auf der Insel St. Barth sind Sie in solchen Fällen goldrichtig. Ein romantisches Domizil mit 22 weissen Sandstränden und verträumten Buchten, die zu überzeugen wissen.

Schnorcheln und Surfen steht bei einer Luxusreise nach St. Barth an der Tagesordnung, denn die Korallenriffe sind einzigartig. In der Langfassung heisst St. Barth eigentlich Saint-Barthélemy und ist eine Enklave von Frankreich. Tauchen auch Sie in den Luxus dieser karibischen Insel ein. Unsere Reiseexperten werden für Sie die passenden Ferienangebote finden.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Willkommen in der Normandie der Karibik

Juweliershops und namhafte Boutiquen in der Hauptstadt

Bei den St. Barths Reisen darf oder sollte ein Aufenthalt in der Hauptstadt Gustavia nicht fehlen. Einzigartige und exquisite Shops finden Sie in der Hauptstadt der Karibikinsel St. Barth. Sie sollten auch wissen, dass dieses Fleckchen der Antillen auch als Steuerparadies bezeichnet wird. St. Barth wird auch immer wieder als die „Normandie der Karibik“ bezeichnet. An Feiertagen tragen die Frauen Quichenottes mit den weissen Hauben. Der normannische Dialekt kann zudem ebenfalls nicht verborgen werden. Unsere St. Barths Reisen werden Ihren Anforderungen garantiert gerecht.

Auf den interessanten Spuren der Rockefeller

Exotisch und einzigartig, in diesem Gewand präsentiert sich die Insel in der Karibik. Besonders die riesige Auswahl an Wassersport begeistert die Gäste. Neben dem Schwimmen im angenehm warmen Meer können Sie sich auch im Wasserski oder Segeln versuchen. Mit einem Surfbrett die Wellen reiten – und natürlich auch die aufregende und bunte Unterwasserwelt von St. Barth sollte nicht in Vergessenheit geraten. Zu bestaunen gibt es auch Schiffwracks. Die Rockefellers brachten den heute bekannten Luxus auf die Insel.

Schauspieler und Schauspielerinnen aus Hollywood haben die Schönheit von St. Barth längst für sich entdeckt. Neben Schauspieler Michael Douglas war auch schon das Königspaar von Schweden auf der Insel. Roman Abramowitsch besitzt heute noch ein Haus nahe dem Gouverneur Beach.

Cocktail im Le Select geniessen

Die Hibiskus ist eine bekannte und beliebte Blüte auf der Insel. Jedoch wurde auch ein beliebter Cocktail nach ihr benannt. Das schmackhafte Getränk besteht aus Rum, Baileys, Kokosmilch und Grapefruit. Im „Le Select“ in der „Nikki-Beach-Bar“ schmeckt dieser Cocktail wohl am besten. Die Superreichen und die Prominenz aus aller Welt sind in dieser kultigen Bar anzutreffen. Wenn auch Sie dieses einzigartige Flair von St. Barth erleben möchten, erreichen Sie das Ferienparadies mit zwei bis drei Zwischenlandungen von Zürich aus.

Die Schwelle zu Südamerika wird auch Sie begeistern und von der ersten Minute an in ihren Bann ziehen. Sehr gerne erstellen Ihnen unsere Reiseexperten ein unverbindliches Ferienangebot für eine St. Barths Luxusreise.

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