In Kuba wandern
In Kuba wandern: Reisen mit einem Spezialisten
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Lernen Sie Kuba von einer anderen Perspektive kennen
Kuba Rundreisen: Auf den Spuren der Revolution
Weitläufige Wanderwege durch die Cordillera de Guaniguanico Bergkette führen auf Tageswanderungen durch einen Bergwald zum Wasserfall Salto de Soroa. In der Sierra Maestra kann man auf einem speziellen Wanderweg das alte Hauptlager des legendären Präsidenten und Revolutionärs Fidel Castro besichtigen. In diesem Gebirge erhebt sich auch der magische Pico Turquino und man kann unterwegs die umfangreiche Flora und Fauna Kubas geniessen und kennenlernen. Dazu gehören weite Regenwälder, Kolibris und wilde Orchideengärten, ein unvergessliches Naturerlebnis.
Auf der Halbinsel Zapata zeigt die karibische Insel sich von ihrer besten Seite und macht die Kuba Ferien auch mit der Familie zusammen zu einem echten Highlight. Wandern und Strandtage, Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten und zahlreiche Aktivitäten können sich dabei abwechseln und bequem in den Urlaubsplan integriert werden.
Diverse Nationalparks auf seinen Kuba Wanderungen entdecken
Kuba hat seit vielen Jahren den Wert seiner Natur erkannt, pflegt seine unterschiedlichen Landschaften und forstet die Waldbestände auf. Der Nationalpark Alejandro de Humboldt ist vor allem für die Reisenden spannend, die sich für den Regenwald interessieren. Das Gelände des Parks umfasst mehr als 70'000 Quadratmeter. Auch der Nationalpark Topes de Collante ist ein Ort, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Die Vielfalt ist gross und so haben Reisende die Auswahl zwischen Natur, Kultur und Geschichte.
Wer auf den Spuren der Revolutionäre unterwegs sein will, findet ebenso was er sucht, wie Reisende, die die Flora und Fauna der Karibik erkunden wollen. In Trinidad kann man sich die Altstadt anschauen und die historischen, kopfsteingepflasterten Strassen erkunden, sowie auf dem berühmten neobarock gestalteten Hauptplatz Plaza Mayor eine Pause einlegen und in einem Café eine Erfrischung geniessen.
Wer Lust hat, mit dem Fahrrad das Land und die Menschen zu erkunden, der kann zusammen mit unseren Reiseexperten eine Reise zum Velofahren planen. Aber auch wenn Sie in Kuba Hotels buchen wollen, sind unsere Spezialisten für Sie da.
Wandern in den Bergen Kubas
Wer Kuba Reisen einmal anders erleben will, für den sind Trekkingreisen genau das Richtige. Mit unseren Reiseexperten verpassen Sie dabei kein Highlight. Melden Sie sich jetzt und wir planen mit Ihnen zusammen aufregende Kuba Trekkings.
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