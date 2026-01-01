Bahamas Ferien vom Spezialisten

Der Charakter der Bahamas

Genau genommen liegen die Bahamas nicht in der Karibik, sondern im Atlantik vor der Südostküste Floridas – und diese Lage prägt ihren Charakter. Flache Kalksteininseln, ausgedehnte Sandbänke und Wasser in allen Tönen von Türkis bis Smaragdgrün sind das Markenzeichen des Archipels. Nur rund dreissig Inseln sind bewohnt. Dem lebhaften Zentrum um Nassau und Paradise Island stehen die ruhigen Out Islands gegenüber, auch Family Islands genannt: kleine Siedlungen mit bunten Holzhäusern, britisch geprägte Gelassenheit und Strände, an denen Sie oft alleine sind.

Inseln und Regionen im Überblick

New Providence mit Nassau ist das Tor zu den Bahamas und bietet die grösste Auswahl an Unterkünften, Restaurants und Ausflügen. Grand Bahama im Norden punktet mit langen Stränden und Tauchrevieren. Die Exumas südöstlich von Nassau bilden eine Kette kleiner Cays mit Sandbänken und dem bekannten Schwimmen mit Schweinen. Eleuthera und das vorgelagerte Harbour Island stehen für rosafarbene Strände, Abaco gilt als eines der schönsten Segelreviere der Region, und Andros, die grösste Insel, liegt an einem der längsten Barriereriffe weltweit.

Bahamas beste Reisezeit

Die beste Reisezeit für Bahamas Ferien liegt zwischen Dezember und April: In diesen Monaten ist es trocken und angenehm warm mit Tageswerten um 25 Grad. Da das Klima subtropisch ist, können Ausläufer nordamerikanischer Kaltfronten im Winter vereinzelt kühlere Tage bringen – für Badeferien bleibt es dennoch zuverlässig warm. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison; in dieser Zeit ist es heisser und feuchter, kurze tropische Schauer inbegriffen. Wer flexibel plant, findet auch im Frühsommer gute Bedingungen, und das Meer ist dank Golfstrom ganzjährig badetauglich.

Für wen passen Bahamas Ferien?

Familien schätzen flach abfallende Strände, geschützte Buchten und die kurzen Flüge ab Florida. Paare finden auf den Out Islands ruhige Resorts und einsame Buchten für Flitterwochen oder Auszeiten zu zweit. Wer gerne schnorchelt oder taucht, erkundet Riffe, Wracks und die berühmten Blue Holes, während Aktive beim Segeln, Kajakfahren oder Hochseefischen auf ihre Kosten kommen.

Kombinieren und Inselhüpfen

Dank der Nähe zu den USA lassen sich Bahamas Ferien einfach mit einer Städtereise verbinden, etwa als Badeverlängerung nach Miami oder New York – Vorschläge dazu finden Sie unter "USA - Bahamas Kombination". Innerhalb des Archipels verbinden Inlandflüge und Fähren die Inseln, sodass Sie zwei oder drei Inseln zu einer Route zusammenstellen können. Beliebt sind zudem Schiffsreisen ab amerikanischen Häfen, die mehrere Inseln der Bahamas in einer Reise vereinen.