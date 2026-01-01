Bahamas Ferien vom Spezialisten
Mit Bahamas Ferien wird ein Traum Wirklichkeit
Der Charakter der Bahamas
Genau genommen liegen die Bahamas nicht in der Karibik, sondern im Atlantik vor der Südostküste Floridas – und diese Lage prägt ihren Charakter. Flache Kalksteininseln, ausgedehnte Sandbänke und Wasser in allen Tönen von Türkis bis Smaragdgrün sind das Markenzeichen des Archipels. Nur rund dreissig Inseln sind bewohnt. Dem lebhaften Zentrum um Nassau und Paradise Island stehen die ruhigen Out Islands gegenüber, auch Family Islands genannt: kleine Siedlungen mit bunten Holzhäusern, britisch geprägte Gelassenheit und Strände, an denen Sie oft alleine sind.
Inseln und Regionen im Überblick
New Providence mit Nassau ist das Tor zu den Bahamas und bietet die grösste Auswahl an Unterkünften, Restaurants und Ausflügen. Grand Bahama im Norden punktet mit langen Stränden und Tauchrevieren. Die Exumas südöstlich von Nassau bilden eine Kette kleiner Cays mit Sandbänken und dem bekannten Schwimmen mit Schweinen. Eleuthera und das vorgelagerte Harbour Island stehen für rosafarbene Strände, Abaco gilt als eines der schönsten Segelreviere der Region, und Andros, die grösste Insel, liegt an einem der längsten Barriereriffe weltweit.
Bahamas beste Reisezeit
Die beste Reisezeit für Bahamas Ferien liegt zwischen Dezember und April: In diesen Monaten ist es trocken und angenehm warm mit Tageswerten um 25 Grad. Da das Klima subtropisch ist, können Ausläufer nordamerikanischer Kaltfronten im Winter vereinzelt kühlere Tage bringen – für Badeferien bleibt es dennoch zuverlässig warm. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison; in dieser Zeit ist es heisser und feuchter, kurze tropische Schauer inbegriffen. Wer flexibel plant, findet auch im Frühsommer gute Bedingungen, und das Meer ist dank Golfstrom ganzjährig badetauglich.
Für wen passen Bahamas Ferien?
Familien schätzen flach abfallende Strände, geschützte Buchten und die kurzen Flüge ab Florida. Paare finden auf den Out Islands ruhige Resorts und einsame Buchten für Flitterwochen oder Auszeiten zu zweit. Wer gerne schnorchelt oder taucht, erkundet Riffe, Wracks und die berühmten Blue Holes, während Aktive beim Segeln, Kajakfahren oder Hochseefischen auf ihre Kosten kommen.
Kombinieren und Inselhüpfen
Dank der Nähe zu den USA lassen sich Bahamas Ferien einfach mit einer Städtereise verbinden, etwa als Badeverlängerung nach Miami oder New York – Vorschläge dazu finden Sie unter "USA - Bahamas Kombination". Innerhalb des Archipels verbinden Inlandflüge und Fähren die Inseln, sodass Sie zwei oder drei Inseln zu einer Route zusammenstellen können. Beliebt sind zudem Schiffsreisen ab amerikanischen Häfen, die mehrere Inseln der Bahamas in einer Reise vereinen.
Willkommen in den Bahamas
Wassersport an Bahamas Stränden
Kaum eine Region der Welt bietet so viele einsame Strände, romantische Badebuchten und aufregende Wassersportmöglichkeiten wie die zahlreichen Inseln der Bahamas. Hübsche Städte und Hafenanlagen aus der Kolonialzeit tragen mit ihrem Charme zur Entschleunigung des Alltags bei. Die geschäftige Hektik und das Business der reichen Oberschicht auf den Bahamas wird von der Seelenruhe der karibischen Mentalität eingeholt.
Ein Eldorado für Tauchferien
Sightseeing und relaxen, schnorcheln und tauchen sind die hauptsächlichen Aktivitäten auf den Bahamas für Ferien Gestaltung. Das Unterwasser-Observatorium in der Hauptstadt ist jedoch für alle Feriengäste gleichermassen interessant. Da gibt es eine exotische Unterwasserwelt zu bestaunen sowie die tägliche, aufregende Haifischfütterung im grossen Haifischbecken. Weltberühmt sind auch die Höhlen "Blue Holes" vor Long Island. Ohnegleichen ist die Touristenattraktion auf Pig Island, wenn es zum Schwimmen mit Schweinen ins Wasser geht.
In den zahlreichen Untiefen vor der Küste von Grand Bahama erforschen Taucher alte Wracks aus spektakulären Schiffskatastrophen. Längst sind die ehemalig stolzen Seefahrzeuge von schillernden Fischen und exotischen Meeresbewohnern in Besitz genommen worden.
Die Geschichte der Bahamas
1492 entdeckte Kolumbus eine der Bahamas-Inseln und taufte sie San Salvador. Hier steht auch sein Monument zur Erinnerung. 1692 nahmen die Briten die Inseln in Besitz und prägten das Leben mit ihrer Lebensart und mit ihrer Architektur. Überall auf den grösseren Inseln stossen Sie auf wunderschöne Villen im Kolonialstil. Während der Amerikanischen Revolution flüchteten die britischen Royalisten auf die zweitgrösste Inselgruppe der Bahamas, nach Abaco, aus Furcht vor den neuen Herren.
Die Vielfalt der Kulturen und das Sprachengemisch rühren von den unterschiedlichen Kolonialmächten her sowie von den eingeschleppten Sklaven aus Afrika. Heute existiert ein friedliches, multikulturelles Miteinander.
Unser Spezialisten-Tipp für die Bahamas
Die Bahamas mit diverse Möglichkeiten für Kombireisen
Die relative Nähe zu den USA ist optimal geeignet, eine USA Städtereise mit einem Trip auf die Bahamas zu verbinden oder auch umgekehrt. Bahamas Hotels sind auf Kurztrips sehr gut eingestellt. So können Touristen oder Geschäftsleute, die die USA bereisen, ihren Aufenthalt mit einer Buchung auf den Bahamas in Resorts zu einer Erholungspause oder einem Wellnessaufenthalt nutzen. Ein spezielles Angebot "USA - Bahamas Kombination" offeriert verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.
Die Bahamas mit Schiffsreisen zu verbinden, wird im Zeichen der zunehmenden Anzahl an Kreuzfahrtschiffen in der Karibik oder entlang der amerikanischen Küste immer beliebter. Unsere Spezialisten beraten Sie auch, wenn Sie die Inseln der Bahamas mit Inselhopping erobern möchten.
Die beste Reisezeit für Bahamas Ferien liegt zwischen Dezember und April: trocken und angenehm warm mit Tageswerten um 25 Grad. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison mit heisserem, feuchterem Wetter und kurzen tropischen Schauern. Dank Golfstrom ist das Meer ganzjährig badetauglich, und auch der Frühsommer bietet bei flexibler Planung gute Bedingungen.
Bahamas Ferien passen für Familien dank flach abfallender Strände und geschützter Buchten, für Paare dank ruhiger Resorts und einsamer Buchten auf den Out Islands – ideal für Flitterwochen. Taucher und Schnorchler erkunden Riffe, Wracks und die berühmten Blue Holes, während Aktive beim Segeln, Kajakfahren oder Hochseefischen auf ihre Kosten kommen.
New Providence mit Nassau bietet die grösste Auswahl an Unterkünften und Ausflügen, Grand Bahama lange Strände und Tauchreviere. Die Exumas locken mit Sandbänken und dem Schwimmen mit Schweinen, Eleuthera und Harbour Island mit rosafarbenen Stränden. Abaco gilt als eines der schönsten Segelreviere, Andros liegt an einem der längsten Barriereriffe weltweit.
Genau genommen nicht: Die Bahamas liegen im Atlantik vor der Südostküste Floridas, am Nordrand der Karibik. Das Archipel umfasst über siebenhundert flache Kalksteininseln mit ausgedehnten Sandbänken und türkis- bis smaragdgrünem Wasser. Nur rund dreissig Inseln sind bewohnt; die Hauptstadt Nassau liegt auf der Insel New Providence.
Ja, dank der Nähe zu den USA lassen sich Bahamas Ferien einfach mit einer Städtereise verbinden, etwa als Badeverlängerung nach Miami oder New York. Innerhalb des Archipels ermöglichen Inlandflüge und Fähren Inselhüpfen mit zwei oder drei Inseln. Beliebt sind zudem Schiffsreisen ab amerikanischen Häfen, die mehrere Bahamas-Inseln in einer Reise vereinen.
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