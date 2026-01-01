St. Martin Reisen mit Kindern
Familienfreundliche Ferien vom St. Martin Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Der höchste Berg der Niederlande befindet sich in der Karibik...
... und zwar auf St. Martin. Besteigen Sie doch einfach den 424 Meter hohen Berg Pic Paradise, wenn Sie nach St. Martin reisen! Vom Hügel aus (Es ist nicht wirklich ein Berg, oder?) haben Sie eine hervorragende Aussicht auf den Wald der Insel, können die beeindruckenden Höhlen im Landesinneren erahnen und einen ersten Eindruck von der bezaubernd reichen Tierwelt von St. Martin erhalten. Wollen Sie Marigot von oben betrachten, sollten Sie sich allerdings zu Fort Louis begeben.
Den Weg finden Sie vom Hafen aus ganz einfach, die alte Befestigungsanlage enthält immer noch ein paar Kanonen und eine ehemalige Gefängniszelle. Spätestens dann, wenn Sie „Pirates of the Caribbean“ abends im Hotel mit Ihren Kindern schauen, wird Ihre St. Martin Reise mit Kindern zum anschaulichen Geschichtsunterricht vor Ort!
Abenteuerspielplatz, Kletterpark, Schmetterlingspark – soviel mehr als Strand!
St. Martin Reisen bieten so viel mehr als erholsamen Urlaub am Strand. Besuchen Sie mit Ihren Kindern die Loteri Farm. Hier erwartet Sie ein Abenteuerspielplatz, der direkt in den einheimischen Regenwald gebaut erscheint. Das 55 Hektar grosse Naturschutzgebiet ist von Wanderwegen durchzogen sowie mit Klettermöglichkeiten und Restaurants ausgestattet. Nicht nur für Kinder ist das ein unvergessliches Erlebnis! Nicht weit entfernt befindet sich der Schmetterlingspark La Ferme des Papillons – auf 900 Quadratmetern tummeln sich Hunderte der schönsten Schmetterlinge der Welt und wollen von Ihnen beobachtet werden!
Karibische Inseln ohne Strand? Niemals!
Sie haben natürlich recht: Da erkundigen Sie sich nach einem Karibik-Urlaub, wollen mit den Kindern nach St Martin reisen, und an keiner Stelle ist die Rede von Strand… Selbstverständlich bietet auch St. Martin Ihnen ausreichend gelben, feinpudrigen Sand, hält versteckte, stille Buchten für Sie bereit und lockt mit glasklarem, blauem Meer. Unsere St. Martin Spezialisten empfehlen für Surfer insbesondere die Strände Simpson Bay und Maho Beach.
An der Westküste der Insel befindet sich Long Bay, der Ihnen Ihre St. Martin Reisen als längster Strand der Insel versüsst – und als leerster Strand, denn hier ist es wirklich ruhig.
Familienferien weltweit entdecken
St. Martin verbindet karibisches Strandleben mit europäischem Flair – ein reizvolles Ziel für Reisen mit Kindern. Möchten Sie vor der Buchung Alternativen prüfen, lohnt sich ein Blick in unsere Übersicht über Familienferien mit Destinationen rund um den Globus. Weitere Ideen für Ferien am Meer versammelt unsere Seite zu Strandferien mit Kindern. Unsere Spezialisten kennen die Inseln persönlich und empfehlen Ihnen Strände, Unterkünfte und Ausflüge, die zu Ihrer Familie passen.
St. Martin eignet sich grundsätzlich für Kinder jeden Alters: Komfortable Familienunterkünfte, ruhige Badebuchten und kurze Distanzen auf der Insel machen die Ferien auch mit Kleinkindern entspannt. Wegen der langen Anreise empfiehlt sich die Reise besonders ab dem Kindergartenalter. Ältere Kinder geniessen zudem Ausflüge wie den Schmetterlingspark, den Kletterpark oder die Wanderung auf den Pic Paradise.
Ab der Schweiz gibt es keine Direktflüge nach St. Martin; Sie reisen in der Regel mit einem Umstieg, zum Beispiel über Paris oder Amsterdam. Die reine Flugzeit beträgt rund 12 Stunden. Planen Sie mit Kindern genügend Zeit für den Umstieg ein und wählen Sie wenn möglich Flüge, die tagsüber ankommen.
Auf St. Martin ist es früher als in der Schweiz: Während der europäischen Sommerzeit beträgt die Zeitverschiebung minus 6 Stunden, im Winter minus 5 Stunden. Kinder gewöhnen sich meist innert weniger Tage an den neuen Rhythmus. Planen Sie die ersten Ferientage bewusst ruhig, damit die ganze Familie gut ankommt.
Die beste Reisezeit für St. Martin ist die Trockenzeit von Dezember bis April – ideal also für die Sport- und Frühlingsferien. In den Sommer- und Herbstferien ist es feuchter und in der Karibik Hurrikansaison; Reisen sind möglich, kurze Schauer sollten Sie aber einplanen. Warm genug zum Baden ist es auf St. Martin das ganze Jahr.
St. Martin gilt als malariafrei, und für die direkte Einreise aus Europa sind in der Regel keine besonderen Impfungen vorgeschrieben. Empfohlen sind die üblichen Standardimpfungen gemäss Schweizer Impfplan. Besprechen Sie den Impfschutz Ihrer Kinder vor der Abreise am besten mit Ihrer Kinderärztin oder Ihrem Kinderarzt.
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