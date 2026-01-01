Kuba Salsa

Kuba Reisen einmal ganz anders: Tanzen lernen in den Ferien

Auf einer Kuba Rundreise können die glücklichen Reisenden nicht nur die atemberaubende Landschaft, die Regenwälder und Bergketten erkunden, die kubanische Kultur kennenlernen, die bewegte jüngere Geschichte der Insel studieren oder am Strand auf der Halbinsel Yucatan entspannen. Der Facettenreichtum Kubas hört nämlich hier noch längst nicht auf. Neben Wanderausflügen und Wassersport gibt es eine körperliche Betätigung, die mindestens genauso anstrengend und erschöpfend sein kann: Cuban Style Salsa!

Der Tanz, der von den Profis auf der Insel ein Leben lang erlernt wird und in dem man nur mit sehr viel Training an die Spitze gelangt, drückt das kubanische Lebensgefühl in seiner kolossalen Schönheit perfekt aus.

Auf Kuba einen Tanzkurs in den Ferien zu machen bringt deshalb nicht nur einmalige Freude und garantiert sehr viel Aufregung, sondern macht die Reisenden mit dem echten Leben auf der Insel bekannt.