St. Lucia Inselhopping vom Spezialisten

St. Lucia – das Tor zu den Inseln über dem Winde

St. Lucia liegt mitten in der Inselkette der Kleinen Antillen: Im Norden grüsst Martinique, im Süden reihen sich St. Vincent und die Grenadinen aneinander – viele Nachbarinseln liegen bei klarer Sicht schon in Blickweite. Damit ist die grüne Vulkaninsel ein idealer Ausgangspunkt für ein Inselhopping durch diesen Teil der Karibik. Ob per Fähre, Katamaran oder kurzem Inselflug: Die Distanzen zwischen den Etappen sind angenehm kurz, und jede Insel empfängt Sie mit einem eigenen Charakter.

Unsere Karibik-Spezialisten stellen Ihre Route individuell zusammen, buchen Überfahrten und Unterkünfte und sorgen dafür, dass die Übergänge reibungslos klappen – damit Sie sich ganz auf das Entdecken konzentrieren können.