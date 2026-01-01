St. Lucia Inselhopping vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
St. Lucia – das Tor zu den Inseln über dem Winde
St. Lucia liegt mitten in der Inselkette der Kleinen Antillen: Im Norden grüsst Martinique, im Süden reihen sich St. Vincent und die Grenadinen aneinander – viele Nachbarinseln liegen bei klarer Sicht schon in Blickweite. Damit ist die grüne Vulkaninsel ein idealer Ausgangspunkt für ein Inselhopping durch diesen Teil der Karibik. Ob per Fähre, Katamaran oder kurzem Inselflug: Die Distanzen zwischen den Etappen sind angenehm kurz, und jede Insel empfängt Sie mit einem eigenen Charakter.
Unsere Karibik-Spezialisten stellen Ihre Route individuell zusammen, buchen Überfahrten und Unterkünfte und sorgen dafür, dass die Übergänge reibungslos klappen – damit Sie sich ganz auf das Entdecken konzentrieren können.
Höhepunkte: von den Pitons zu den Nachbarinseln
Den Auftakt macht St. Lucia selbst: Die beiden Pitons, die markanten Vulkankegel an der Südwestküste, gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe und zählen zu den bekanntesten Fotomotiven der Karibik. Dazu kommen üppiger Regenwald, geschützte Badebuchten und eine herzliche, englischsprachige Bevölkerung mit kreolischen Wurzeln. Dann beginnt das eigentliche Inselhopping – und mit ihm der Reiz der Kontraste: Auf Martinique erwartet Sie französische Lebensart mit Baguette und feiner Küche, in den Grenadinen eines der schönsten Segelreviere der Welt mit winzigen Inseln und türkisblauen Ankerbuchten. So erleben Sie auf einer einzigen Reise, wie vielfältig die Karibik tatsächlich ist – landschaftlich, kulturell und kulinarisch.
Für wen sich das Inselhopping eignet – und wann Sie reisen sollten
Ein Inselhopping ab St. Lucia passt zu Ihnen, wenn Ihnen eine Insel allein nicht genug ist: Es verbindet Strandtage mit Ausflügen, Bootsfahrten und immer neuen Eindrücken – ideal für Paare, Honeymooner und alle, die gerne unterwegs sind. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April; in der zweiten Jahreshälfte ist mit mehr Niederschlag zu rechnen. Wer es gemütlicher mag, hängt an die Inselrunde einige Tage Badeferien auf St. Lucia an oder erkundet die Insel auf einer Mietwagenrundreise.
Alle Informationen zur Insel finden Sie auf unserer St.-Lucia-Seite. Und falls Sie ein Inselhopping in einer anderen Ecke der Karibik reizt: Auch Kombinationen wie das Inselhopping um Guadeloupe oder weitere Routen durch die Karibik planen unsere Spezialisten gerne für Sie.
Gut geplant von Insel zu Insel
Die Kunst eines gelungenen Inselhoppings liegt in den Übergängen: Fähre, Katamaran und Inselflug wollen klug kombiniert sein, damit die Reise entspannt bleibt und keine kostbare Ferienzeit verloren geht. Unsere Spezialisten stimmen Etappen, Überfahrten und Unterkünfte sorgfältig aufeinander ab und achten darauf, dass Ihnen pro Insel genug Zeit zum Ankommen bleibt. Sie reisen mit durchdacht zusammengestellten Unterlagen und wissen unterwegs jederzeit, wie es weitergeht. Ob kurze Inselrunde oder grosse Tour durch die Inseln über dem Winde: Erzählen Sie uns von Ihren Vorstellungen – wir machen daraus eine Route, die zu Ihnen passt.
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