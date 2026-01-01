Aruba gehört zu den sonnigsten karibischen Inseln

Aruba gehört zu den südlichsten karibischen Inseln und liegt knapp 30 Kilometer vor der Küste Venezuelas – und damit ausserhalb des Hurrikangürtels. Während andere Ferienziele der Region im Spätsommer mit tropischen Stürmen rechnen müssen, geniessen Sie auf Aruba beinahe garantiertes Badewetter: Das Thermometer pendelt das ganze Jahr um angenehme 28 Grad, Regen fällt nur selten, und die stete Passatbrise sorgt dafür, dass die Wärme nie drückend wirkt.

Nicht ohne Grund nennt sich Aruba selbstbewusst «One Happy Island» – die trockene Insel mit ihren Kakteenlandschaften und den windschiefen Divi-Divi-Bäumen zählt zu den sonnenreichsten Zielen der gesamten Karibik.

Badeferien mit holländischem Akzent

Seit 1986 ist Aruba ein eigenständiges Land innerhalb des Königreichs der Niederlande – der sogenannte «Status aparte». In der Hauptstadt Oranjestad spazieren Sie an pastellfarbenen Häusern im niederländischen Kolonialstil vorbei, während an den Ständen frische Früchte und lokale Spezialitäten angeboten werden. Die Einheimischen wechseln mühelos zwischen Papiamento, Niederländisch, Englisch und Spanisch – und ihre herzliche Gastfreundschaft trägt viel dazu bei, dass sich Badegäste auf Aruba sofort willkommen fühlen.

Tipps für Ihre Aruba Badeferien

Die schönsten Strände säumen die geschützte West- und Südwestküste der Insel. Da das Meer hier ruhig ist und flach abfällt, eignen sich die Strände auch bestens für Familien mit Kindern. Ein besonderes Erlebnis ist ein Schnorchelausflug zu den Riffen und Schiffswracks vor der Küste – das Wrack der Antilla vor Malmok gehört zu den bekanntesten Tauchplätzen der Karibik. Und am Abend gilt: Sonnenuntergang am Eagle Beach nicht verpassen! Möchten Sie Ihre Badeferien auf Aruba mit weiteren ABC-Inseln wie Curacao oder Bonaire kombinieren? Unsere Karibik Spezialisten beraten Sie gerne persönlich.

Übrigens: Weil auf Aruba das ganze Jahr über trockenes, sonniges Wetter herrscht, gibt es keine eigentliche Regenzeit – die Insel eignet sich damit auch perfekt für Badeferien im europäischen Winter. Dank kurzer Transferzeiten vom Flughafen zu den Hotels an der Westküste beginnen Ihre Ferien praktisch direkt nach der Landung.