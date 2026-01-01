Aruba Badeferien
Unsere Spezialisten empfehlen Ferien auf Aruba
Aruba – Entspannte Ferien & Natur pur an karibischen Stränden
Erleben Sie den Aruba-Effekt
Feinsandig, wunderschön und von kristallklarem Wasser umspült, so präsentieren sich Arubas Traumstrände. Einsame Buchten und herrliche Strände wie Mangel Halto und Eagle Beach in Oranjestad machen Aruba zu einer perfekten Destination für Badeferien der Extraklasse.
Der Aruba-Effekt sorgt für Harmonie mit sich selbst sowie mit anderen und auch mit der eindrucksvollen Natur der Insel. Das Gefühl kommt bereits auf, wenn man aus dem Flugzeug steigt und den ersten Fuss auf die Insel setzt. Dieses Gefühl begleitet Sie nicht nur während Ihres Traumurlaubs auf Aruba, sondern noch lange nachdem sie wieder abgereist sind.
Egal, ob Sie einfach am Strand liegen und die wundervolle Natur um sich herum geniessen oder lieber Wassersport treiben, die Strände von Aruba werden den Aruba-Effekt auch bei Ihnen hinterlassen. Noch ein Grund mehr die karibische Seite der Niederlande als Ihr nächstes Reiseziel zu wählen.
Arubas weisse, palmengesäumte Sandstrände entdecken
Die Auswahl an verschiedenen Stränden auf Aruba ist gigantisch. Besuchen Sie während Ihres Strandurlaubs die berühmten Strände wie Arashi Beach Noord, den «Traubenstrand» Druif Beach und Malmok Strand. Wenn Sie hingegen Aktivreisen bevorzugen, ist ein Ausflug zum Gebiet von Fishermans' Hut eine sehr gute Idee, da Sie dort nach Herzenslust dem schönen Tauchsport nachgehen können.
Der schönste Strand auf Aruba ist wohl Baby Beach, der sich an einer seichten Lagune erstreckt und deswegen von vielen Familien besucht wird. Türkisblaues Wasser, welches sich durch seine Klarheit auszeichnet und eine Atmosphäre, in der man sich gerne aufhält, machen diesen Bereich von Aruba zu einem Ort, an dem Sie sich während Ihres Besuchs auf der Insel wohlfühlen werden.
Tauchen, Schnorcheln, Kitesurfen, Klettern oder Wandern – Aruba Aktiv
Die geographischen Bedingungen Arubas laden auf einzigartige Art und Weise zu Aktivitäten sowohl an Land als auch im Wasser ein. Das sanfte, türkis-schimmernde Meer und die malerischen Strände grenzen an den Arikok Nationalpark, der durch einen zerklüfteten Küstenstreifen, indische Felsmalereien und das wilde, abenteuerliche Landesinnere begeistert. Stellen Sie Ihre Ausdauer bei einer Wanderung auf den schroffen Pfaden des Nationalparks, beim Klettern an den Felsen Ayo und Casibari, oder beim Aufstieg auf den Hooiberg auf die Probe.
Die Vielzahl an Aktivitäten im Bereich Wassersport schliessen unter anderem Tauchen, Schnorcheln und Surfen ein. Der Tagesausflug mit dem Boot zu den Riffen beinhaltet eine fantastische Unterwassersicht sowie einige der beeindruckendsten Tauchgänge und Fischschwärme. Windsurfen und Kitesurfen zählen zu den beliebtesten Aktivitäten in Aruba und die windreiche Nordküste bietet hierfür ideale Bedingungen. Ferien in Aruba werden niemals langweilig, da die Wasser-Aktivitäten praktisch unendlich sind.
Auch auf den Strassen und Wege lassen sich Abenteuer erleben – mieten Sie einfach einen der neuen und leichten Ultra-Geländewagen oder ein Mountain-Bike. Für Abenteuer mit nur einer Pferdestärke, satteln Sie doch einfach die Pferde für einen eher gemütlichen Ausritt oder einen, der Ihnen alles abverlangt.
Im Luxus schwelgen und Relaxen – Aruba Resorts
Vor allem im Südwesten von Aruba finden Sie zahlreiche Strände, die durch ihre Schönheit einfach nur traumhaft sind. Aber auch in den anderen Regionen von Aruba gibt es unvergleichliche Strände, die Sie dazu einladen, sich in einer von Frieden und Harmonie geprägten Umgebung einfach nur zu erholen. Aber auch die malerischen Orte auf Aruba wie Pos Chiquito, Palm Beach und der «Traubenstrand» Druif Beach sind sehr empfehlenswerte Ausflugsziele, wenn Sie auf Aruba unterwegs sind.
Eines unserer liebsten Resorts in Oranjestad ist das Manchebo Hotel, wo Sie Ihre Badeferien direkt am paradiesischen Sandstrand verbringen.
Ferien auf der Insel Aruba – Nachhaltiges Reisen in herrlicher Umgebung
Die Karibikinsel Aruba setzt schon seit Langem auf Nachhaltigkeit, damit dieses karibische Paradies in den niederländischen Antillen auch zukünftigen Generationen erhalten bleibt. Um die vielfältige Natur mit puderweissen, karibischen Sandstränden, grünen Landschaften und felsigen Naturküsten zu wahren, wurden in den letzten Jahren zahlreiche Anpassungen vorgenommen. So sind beispielsweise Einweg-Kunststoffe ebenso wie oxybenzonhaltige Sonnencremes seit Anfang 2019 auf der Insel verboten. Zudem bezieht Aruba 40% des Energiebedarfs aus Windenergie.
Aruba gehört zu den sonnigsten karibischen Inseln
Aruba gehört zu den südlichsten karibischen Inseln und liegt knapp 30 Kilometer vor der Küste Venezuelas – und damit ausserhalb des Hurrikangürtels. Während andere Ferienziele der Region im Spätsommer mit tropischen Stürmen rechnen müssen, geniessen Sie auf Aruba beinahe garantiertes Badewetter: Das Thermometer pendelt das ganze Jahr um angenehme 28 Grad, Regen fällt nur selten, und die stete Passatbrise sorgt dafür, dass die Wärme nie drückend wirkt.
Nicht ohne Grund nennt sich Aruba selbstbewusst «One Happy Island» – die trockene Insel mit ihren Kakteenlandschaften und den windschiefen Divi-Divi-Bäumen zählt zu den sonnenreichsten Zielen der gesamten Karibik.
Badeferien mit holländischem Akzent
Seit 1986 ist Aruba ein eigenständiges Land innerhalb des Königreichs der Niederlande – der sogenannte «Status aparte». In der Hauptstadt Oranjestad spazieren Sie an pastellfarbenen Häusern im niederländischen Kolonialstil vorbei, während an den Ständen frische Früchte und lokale Spezialitäten angeboten werden. Die Einheimischen wechseln mühelos zwischen Papiamento, Niederländisch, Englisch und Spanisch – und ihre herzliche Gastfreundschaft trägt viel dazu bei, dass sich Badegäste auf Aruba sofort willkommen fühlen.
Tipps für Ihre Aruba Badeferien
Die schönsten Strände säumen die geschützte West- und Südwestküste der Insel. Da das Meer hier ruhig ist und flach abfällt, eignen sich die Strände auch bestens für Familien mit Kindern. Ein besonderes Erlebnis ist ein Schnorchelausflug zu den Riffen und Schiffswracks vor der Küste – das Wrack der Antilla vor Malmok gehört zu den bekanntesten Tauchplätzen der Karibik. Und am Abend gilt: Sonnenuntergang am Eagle Beach nicht verpassen! Möchten Sie Ihre Badeferien auf Aruba mit weiteren ABC-Inseln wie Curacao oder Bonaire kombinieren? Unsere Karibik Spezialisten beraten Sie gerne persönlich.
Übrigens: Weil auf Aruba das ganze Jahr über trockenes, sonniges Wetter herrscht, gibt es keine eigentliche Regenzeit – die Insel eignet sich damit auch perfekt für Badeferien im europäischen Winter. Dank kurzer Transferzeiten vom Flughafen zu den Hotels an der Westküste beginnen Ihre Ferien praktisch direkt nach der Landung.
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