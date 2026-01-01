Die beste Reisezeit für Martinique liegt zwischen Dezember und April: In der Trockenzeit, auf der französischen Karibikinsel Carême genannt, sorgt der Passatwind für sonnige Tage und vergleichsweise wenig Regen. Mit Tagestemperaturen um 29 bis 31 Grad und Wassertemperaturen von 26 bis 29 Grad lässt sich Martinique aber grundsätzlich das ganze Jahr über bereisen – die Schauer der Regenzeit sind meist kurz und kräftig. Auf dieser Seite finden Sie eine Klimatabelle mit allen zwölf Monaten, Hinweise zu Regenzeit und Hurrikansaison sowie unsere Empfehlungen für die schönsten Reisemonate.

Tipps für aktive Ferien finden Sie unter Wandern auf Martinique – und unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich zu Ihrer Reiseplanung.