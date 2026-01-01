Beste Reisezeit für Martinique
Klima, Trockenzeit und die schönsten Reisemonate
Carême und Hivernage – die zwei Jahreszeiten Martiniques
Auf Martinique herrscht tropisches Klima, das von zwei Jahreszeiten geprägt wird: Die Trockenzeit (Carême) dauert etwa von Dezember bis April und gilt als beste Reisezeit – viel Sonne, weniger Schauer und eine angenehme Passatbrise. Die feuchtere Zeit (Hivernage) von etwa Juni bis November bringt häufigere und kräftigere Regengüsse sowie höhere Luftfeuchtigkeit; oft regnet es kurz und heftig, bevor sich die Sonne zurückmeldet. Ganz ohne Regen kommt die grüne Insel allerdings nie aus – ihm verdankt sie ihre üppige Vegetation.
Die Monate Juni bis November fallen in die atlantische Hurrikansaison, und Martinique kann – wie die Nachbarinseln der Kleinen Antillen – von Tropenstürmen betroffen sein. Wer in dieser Zeit reist, sollte etwas Flexibilität einplanen, profitiert dafür aber von ruhigeren Stränden und oft attraktiveren Preisen. In der Hochsaison von Dezember bis April empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung – die passenden Unterkünfte finden Sie unter unseren Martinique Hotels & Resorts.
Klimatabelle Martinique
Die Werte beziehen sich auf Fort-de-France an der Westküste von Martinique. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte – einzelne Jahre können davon abweichen. Im gebirgigen Norden rund um den Mont Pelée regnet es generell häufiger als im trockeneren Süden.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|28
|21
|11
|27
|Februar
|28
|21
|9
|27
|März
|29
|21
|9
|27
|April
|30
|22
|10
|27
|Mai
|30
|23
|12
|28
|Juni
|30
|23
|14
|28
|Juli
|30
|23
|16
|28
|August
|31
|23
|15
|29
|September
|31
|23
|14
|29
|Oktober
|30
|22
|14
|29
|November
|29
|22
|13
|28
|Dezember
|28
|21
|12
|28
Die Temperaturen bleiben übers Jahr bemerkenswert konstant – für die Reiseplanung sind deshalb vor allem die Regentage und die Sturmsaison entscheidend.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis Februar: Hochsaison mit viel Sonne – ideal für alle, die dem Schweizer Winter entfliehen möchten. Weitere Ideen für Reisen im Dezember und Januar finden Sie in unseren Monatsübersichten.
März und April: Die trockensten Monate neigen sich dem Ende zu, das Wetter bleibt zuverlässig – eine gute Wahl für Ferien im März oder April, auch für Wanderungen im Norden der Insel.
Mai und November: Die Übergangsmonate verbinden brauchbares Wetter mit Nebensaisonpreisen und ruhigeren Stränden – der November eignet sich gut für eine spontane Auszeit an der Sonne.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit auf Martinique
Die beste Reisezeit für Martinique ist von Dezember bis April. In der Trockenzeit (Carême) scheint die Sonne am zuverlässigsten, es regnet vergleichsweise wenig und die Passatwinde sorgen für angenehme Bedingungen. Diese Monate sind zugleich Hochsaison – beliebte Unterkünfte sollten Sie frühzeitig buchen.
Die feuchtere Jahreszeit (Hivernage) dauert etwa von Juni bis November. Typisch sind kurze, kräftige Schauer und höhere Luftfeuchtigkeit; im gebirgigen Norden der Insel regnet es häufiger als im Süden. Diese Monate fallen zudem in die atlantische Hurrikansaison, in der Tropenstürme möglich sind – wer dann reist, plant am besten etwas Flexibilität ein.
Das Karibische Meer rund um Martinique ist ganzjährig badewarm: Die Wassertemperaturen liegen konstant bei etwa 26 bis 29 Grad. Baden und Schnorcheln sind damit in jeder Saison möglich – die ruhigsten Bedingungen finden Sie an der geschützten Karibikküste im Westen der Insel.
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