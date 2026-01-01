Dominikanische Republik Ferien
Traumhafte Karibik erleben durch Urlaub vom Spezialisten
Dominikanische Republik Badeferien
Entspannen auch Sie an den schönsten Sandstränden der Dominikanischen Republik
Dominikanische Republik Reisen
Pure Lebenslust als Genuss
Ihre Dominikanische Republik Reisen vermitteln pure Lebensfreude der Bewohner und ab und an kommt sogar noch etwas von schwarzer Magie herüber. Hier spielt noch der Voodoo-Zauber eine Rolle und wird vielleicht auch Sie begeistern. All Inklusive Angebote sind im Land weit verbreitet. Egal, ob Sie die Dominikanische Republik mit Kindern oder die Dominikanische Republik für Hochzeitsreisen geniessen wollen: Alle Resorts der Dominikanischen Republik befinden sich in erstklassigem Zustand. Bei Ihren Ferien in der Dominikanische Republik Reisen finden Sie einen Urlaub der Extraklasse, bei dem es Ihnen an nichts fehlen wird.
Täler, Hügel und traumhafte Städte
Ersteigen Sie den höchsten Berg der Karibik, den Pico Duarte, wo Sie ein atemberaubender Blick auf die Umgebung erwartet. Oder unternehmen Sie eine Bootstour im Nationalpark der Los Haitises, wo Sie dichte Mangrovenwälder und seltene Vogelarten im tropischen Regenwald-Klima finden. An der Bernsteinküste im Norden können Sie ein Andenken mitnehmen, dass Sie an Ihren Urlaub in der Dominikanischen Republik erinnern wird.
Besuchen Sie die Hafenstadt Puerto Plata, wo Sie mit der einzigen Seilbahn der Karibik auf auf den Berg Pico Isabel des Torres erklimmen können. Dort sehen Sie eine originalgetreue Nachbildung der Christusstatue aus Rio de Janeiro.
Auf den Spuren von Christoph Kolumbus
Kaum ein Reiseziel der Karibik ist so eng mit der Geschichte der Neuen Welt verbunden wie die Dominikanische Republik. Christoph Kolumbus landete 1492 auf der Insel Hispaniola, und wenig später entstand mit Santo Domingo die älteste von Europäern gegründete Stadt Amerikas. In der Zona Colonial, dem kolonialen Herzen der Hauptstadt und UNESCO-Weltkulturerbe, flanieren Sie vorbei an der ersten Kathedrale des amerikanischen Kontinents, ehrwürdigen Palästen und schattigen Plätzen.
Ebenso spannend ist die lebendige Kultur des Landes: Sie speist sich aus spanischen, afrikanischen und indigenen Wurzeln – ein Erbe, das sich in der Musik, der Sprache und der Küche widerspiegelt. Merengue und Bachata, beide in der Dominikanischen Republik geboren, gehören heute zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO und begleiten Sie auf Schritt und Tritt: am Strand, im Bus und in den Gassen von Santo Domingo. Wer nach den Tagen am Meer noch etwas Kultur erleben möchte, kombiniert Badeferien in Punta Cana am besten mit einem Ausflug in die Hauptstadt.
Gut zu wissen für Ihre Dominikanische Republik Ferien
Die Einreise ist unkompliziert: Sie erfolgt mithilfe eines elektronischen Formulars, das Sie vor der Abreise online ausfüllen – unsere Karibik Spezialisten informieren Sie gerne über die aktuellen Bestimmungen. Bezahlt wird im Land mit dem Dominikanischen Peso; in den Ferienorten werden daneben häufig auch US Dollar und Kreditkarten akzeptiert. Klimatisch verwöhnt die Insel das ganze Jahr mit sommerlichen Temperaturen. Von Mai bis Oktober fallen zwar etwas häufiger tropische Regenschauer, diese sind jedoch meist kurz und kräftig – danach zeigt sich rasch wieder die Sonne.
Kosten Sie unbedingt ein typisches Gericht der kreolischen Küche: «La Bandera», der Landesklassiker aus Reis, Bohnen und geschmortem Fleisch, wird gerne mit frittierten Kochbananen serviert und stärkt für den nächsten Strandtag. Zum Dessert locken Ananas, Mango und Papaya frisch vom Markt. Möchten Sie mehr erfahren? Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihnen Ihre massgeschneiderten All-Inklusive-Ferien zusammen.
Klimatabelle Dominikanische Republik
Die Werte beziehen sich auf die Küstenregion um Punta Cana im Osten des Landes:
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Wassertemperatur (°C)
|Regentage
|Januar
|29
|20
|26
|7
|Februar
|29
|20
|26
|6
|März
|29
|21
|26
|6
|April
|30
|22
|27
|7
|Mai
|31
|23
|28
|9
|Juni
|31
|23
|28
|9
|Juli
|31
|23
|29
|9
|August
|32
|23
|29
|10
|September
|31
|23
|29
|9
|Oktober
|31
|23
|29
|10
|November
|30
|22
|28
|9
|Dezember
|29
|21
|27
|8
Das Klima ist ganzjährig tropisch warm: Die Tageswerte liegen konstant um 30 Grad, und das Meer lädt mit 26 bis 29 Grad jederzeit zum Baden ein. Als klassische Hochsaison gilt die trockenere Zeit von Dezember bis April; von Mai bis November fallen häufiger kurze tropische Schauer, und im Spätsommer und Herbst können vereinzelt Tropenstürme auftreten. Die Regengüsse sind meist kurz – danach zeigt sich rasch wieder die Sonne.
Die Regionen der Dominikanischen Republik im Überblick
Das Land bietet mehr als eine Küste – welche Region passt, hängt stark davon ab, was Sie suchen.
Punta Cana und der Osten
Rund um Punta Cana und Bávaro liegt die grösste Hotelzone des Landes: kilometerlange Palmenstrände, ruhiges Wasser und ein dichtes Angebot an All-Inclusive-Resorts. Für klassische Badeferien mit viel Auswahl ist der Osten die naheliegendste Wahl.
Samaná: Halbinsel im Nordosten
Samaná ist grüner und ursprünglicher. Der Wasserfall El Limón lässt sich zu Fuss oder zu Pferd erreichen, vor der Küste liegt der Nationalpark Los Haitises mit Mangroven und Karsthügeln. Playa Rincón zählt regelmässig zu den schönsten Stränden der Karibik.
Puerto Plata und die Nordküste
An der Bernsteinküste im Norden trifft Badeurlaub auf Kitesurfen: Cabarete gilt als einer der besten Spots der Karibik. Die Seilbahn auf den Pico Isabel de Torres und die viktorianische Altstadt von Puerto Plata bieten Abwechslung zum Strand.
Bayahibe, La Romana und Santo Domingo
Im Südosten starten ab Bayahibe die Bootsausflüge zur Isla Saona im Nationalpark del Este. Nicht weit entfernt liegt Santo Domingo, dessen Zona Colonial als älteste europäische Stadtanlage Amerikas zum UNESCO-Welterbe zählt.
Buckelwale in Samaná und weitere Erlebnisse
Je nach Reisezeit stehen ganz unterschiedliche Naturerlebnisse im Vordergrund.
Walbeobachtung von Januar bis März
Jedes Jahr ziehen mehrere tausend Buckelwale in die Bucht von Samaná, um dort zu kalben und sich zu paaren. Die Saison dauert etwa von Mitte Januar bis Mitte März, den Höhepunkt bildet der Februar. Die Ausfahrten sind reguliert, die Zahl der Boote pro Gruppe begrenzt – ein Erlebnis, das eine Reise in die dominikanische Nebensaison rechtfertigt.
Aktiv zwischen Bergen und Meer
Im Landesinneren erhebt sich der Pico Duarte auf 3098 Meter, der höchste Berg der Karibik; die geführte Besteigung dauert zwei bis drei Tage. In Jarabacoa locken Wildwasserfahrten auf dem Rio Yaque del Norte, an der Nordküste Kite- und Windsurfen bei verlässlichem Passat.
Kultur und Küche
Merengue und Bachata sind hier nicht Folklore für Gäste, sondern Alltag. Auf dem Teller stehen Mangú aus Kochbananen, Sancocho als Eintopf und Kaffee aus dem Hochland – die Dominikanische Republik gehört zu den grössten Produzenten der Karibik.
Häufige Fragen zur Dominikanischen Republik
Von Mitte Januar bis Mitte März ziehen mehrere tausend Buckelwale in die Bucht von Samaná, mit dem Höhepunkt im Februar. Die Ausfahrten sind reguliert und die Zahl der Boote begrenzt.
Punta Cana und der Osten bieten die grösste Auswahl an All-Inclusive-Resorts und ruhiges Badewasser. Samaná ist grüner und ursprünglicher, die Nordküste um Cabarete ideal für Kite- und Windsurfen. Santo Domingo verbindet Strandnähe mit Geschichte.
Ab der Schweiz beträgt die Flugzeit rund neun bis zehn Stunden, meist mit Direktverbindungen nach Punta Cana in der Wintersaison. Die Zeitverschiebung beträgt fünf bis sechs Stunden.
Die Besteigung des Pico Duarte, mit 3098 Metern der höchste Berg der Karibik, dauert geführt zwei bis drei Tage. Dazu kommen Wildwasserfahrten bei Jarabacoa, Bootsausflüge zur Isla Saona und die Zona Colonial von Santo Domingo als UNESCO-Welterbe.
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Dominikanische Republik Highlight
Geniessen Sie die vielfältige Natur
Aktivreisen in Ihren Ferien auf der Dominikanische Republik bieten Ihnen nicht nur Strandferien, sondern Aktivität und Relaxen gleichzeitig. Ob die weissen Strände von Punta Cana, die Natur der Isla Saona oder die Hauptstadt Santo Domingo, hier ist für jeden etwas dabei. Bleiben Sie auf Achse und auch als Wanderer werden Sie bei Ihrem Urlaub voll auf Ihre Kosten kommen. Besichtigen Sie die Gipfel der Cordillera Central, die karibischen Alpen. Hier erleben Sie grüne Wiesen und rauschende Bäche und werden feststellen, dass sogar eine Ähnlichkeit zur Schweiz besteht.
Im Landesinneren erwarten Sie fruchtbare Täler und grüne Hügel. Hier wird der berühmte Tabak für Zigarren angebaut und es wachsen die Früchte der Tropen wie Ananas und Bananen. Die Früchte werden Sie auch in Ihren Hotels finden, wo sie frisch angeliefert werden. Buchen Sie Ihren Urlaub in der Dominikanischen Republik bei Ihrem Reisespezialisten.
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