Die Dominikanische Republik (Dominicana) bildet gemeinsam mit Haiti die Insel Hispaniola, die vom Atlantik und dem Karibischen Meer mit türkisblauem Wasser umgeben ist und die von Kolumbus entdeckte Dominikanische Republik befindet sich in der östlichen Inselhälfte. Freuen Sie sich auf malerische weisse Sandstrände wie aus dem Bilderbuch. Reisen in die Dominikanische Republik mit einem All Inklusive Domrep Ferien Paket garantieren Ihnen eine traumhafte Erholungsreise an karibischen Traumstränden zur besten Reisezeit von Dezember bis April. Hier ist für alle etwas dabei, egal ob Kultur oder Natur.

Im Nationalpark Monte Cristi werden Schnorchler voll auf ihre Kosten kommen. Neben bunten Korallenriffen finden Sie sogar versunkene Schiffswracks. In der Bucht von der Halbinsel Samaná können Sie Buckelwale beobachten sowie sich auf der gleichnamigen Halbinsel von der Dichte der dortigen Palmenwälder verzaubern lassen. Sobald Sie angekommen sind, werden Sie das Rauschen des Meeres vernehmen und durch hohe Palmen den Blick in den blauen Himmel geniessen. Die Palmen bewegen sich leicht im Wind, während von der Hotelbar Gelächter zu Ihnen dringt und der Hotelpool Sie zum Baden und Relaxen einlädt.

Jetzt werden Sie merken, dass Sie das Ziel Ihrer Träume erreicht haben. Ihre Dominikanische Republik Badeferien werden Ihnen das Gefühl vermitteln, dass Sie im Paradies sind. Nicht nur die Herzlichkeit der lebensbejahenden Menschen, sondern auch der Service der Hotels der Dominikanischen Republik werden Sie begeistern. Lassen Sie sich durch unsere Spezialisten beraten.