Für die Einreise ist ausschliesslich ein Reisepass notwendig. Die Laufzeit, genauer gesagt die Gültigkeit, muss allerdings noch mindestens sechs Monate betragen. Zudem muss bereits im Flugzeug eine Einreisekarte ausgefüllt werden. Es kann möglich sein, dass die Behörden auch ein Weiter- oder Rückflugticket sehen möchten. Ein Aufenthalt von bis zu 30 Tagen ist ohne Visum gestattet.