Wichtige Aruba Reisetipps
Aruba Ferien vom Spezialisten – Paradies für Surfer
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Die Flüge starten in Basel oder Zürich. Direktflüge gibt es allerdings nicht und somit sind Zwischenstopps notwendig. Die Flugzeit beträgt dann etwa elf Stunden.
Für die Einreise ist ausschliesslich ein Reisepass notwendig. Die Laufzeit, genauer gesagt die Gültigkeit, muss allerdings noch mindestens sechs Monate betragen. Zudem muss bereits im Flugzeug eine Einreisekarte ausgefüllt werden. Es kann möglich sein, dass die Behörden auch ein Weiter- oder Rückflugticket sehen möchten. Ein Aufenthalt von bis zu 30 Tagen ist ohne Visum gestattet.
Beim Aruba-Familienurlaub steht Ihnen eine Vielzahl an Hotels zur Auswahl. Eltern mit Kindern sind gern gesehene Gäste. Die weissen Strandabschnitte sind die perfekte Sandkiste für die jungen Gäste.
Bei der Reise nach Aruba wird empfohlen, sich gegen Hepatitis A, Diphtherie und Polio impfen zu lassen. Eine Vorschrift für Impfungen gibt es allerdings nicht. Das Trinkwasser stammt aus dem Meer und wird aufbereitet. Viele Reisende versorgen sich in den Supermärkten mit allen notwendigen Getränken und Lebensmitteln.
Die Insel ist natürlich ein Ganzjahresreiseziel. Die beste Reisezeit für Aruba ist von Dezember bis April. In dieser Zeit können Sie sich nicht nur auf ein kristallklares Wasser am Strand verlassen – auch die Temperaturen von etwa 28 Grad Celsius werden Sie nicht enttäuschen. Regenschauer sind auf Aruba eher die Ausnahme.
Fast 80 Prozent der Einheimischen sind römisch-katholisch. Der Rest sind Protestanten, Muslime oder Hindus.
Die Amtssprache auf Aruba ist Holländisch. In den Touristengebieten sprechen viele allerdings auch sehr gut Englisch. Somit sollten Sie bei einem Aufenthalt auf Aruba keine Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten haben.
Auf der Insel herrscht Rechtsverkehr. Für die Anmietung eines Leihwagens muss das 21. Lebensjahr erreicht sein. Beachten Sie jedoch auch die Höchstgeschwindigkeiten in den Orten und auf den Strassen.
Reisenden wird empfohlen, bereits vor Reiseantritt einen Adapter zu besorgen. Die Netzspannung beträgt 110 Volt.
Gespräche nach Europa sind von Aruba aus sehr teuer. Ratsam ist es, sich eine günstige Telefonkarte vor Ort zu kaufen. Erkundigen Sie sich zudem auch bei Ihrem Mobilfunkbetreiber über die anfallenden Kosten und Gebühren für Roaming.
Aufschläge von zehn bis fünfzehn Prozent sind in diesem Land üblich. Sofern die Rechnung bereits einen Aufschlag aufweist, können Sie getrost auf das Trinkgeld verzichten.
Der Aruba Florin ist das offizielle Zahlungsmittel. Diese Währung ist eng an den US-Dollar gekoppelt.
In den Wintermonaten beträgt die Zeitdifferenz zur Schweiz minus fünf Stunden und in der Sommerzeit minus sechs Stunden.
Nein – Aruba liegt im Süden der Karibik, ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels. Tropenstürme treffen die Insel deshalb nur sehr selten direkt. Zusammen mit dem trockenen Klima und den beständigen Passatwinden macht das Aruba zu einem verlässlichen Ganzjahresziel – auch in Monaten, in denen andere Karibikinseln mit Stürmen rechnen müssen.
Aruba passt zu Sonnenanbetern, die sich auf beständiges Wetter verlassen möchten: Die Insel ist trocken, die Passatwinde sorgen für angenehme Frische. Windsurfer und Kitesurfer schätzen die konstanten Winde, Familien die flach abfallenden, weissen Strände. Wer entspannte Badeferien mit etwas Shopping und Gastronomie in Oranjestad verbinden möchte, ist hier richtig.
Ja – Aruba gewinnt sein Trinkwasser durch die Aufbereitung von Meerwasser, und die Qualität ist hoch. Sie können das Leitungswasser in Hotels und Restaurants bedenkenlos trinken. Das ist in der Karibik keineswegs selbstverständlich und erspart Ihnen unterwegs so manche Plastikflasche.
Die Hochsaison dauert von Dezember bis April – für diese Monate und insbesondere die Festtage empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus. Da Aruba ganzjährig stabiles Wetter bietet, sind auch die übrigen Monate attraktiv und oft günstiger. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zu Ihren Aruba-Ferien.
Ja – Aruba bildet zusammen mit Curaçao und Bonaire die ABC-Inseln. Kurze Flüge verbinden die drei Inseln, die sich im Charakter deutlich unterscheiden: Aruba mit langen Stränden, Curaçao mit bunter Kolonialarchitektur, Bonaire als Paradies für Taucher. Eine Inselkombination lässt sich problemlos organisieren.
Beste Reisezeit ausführlich: Klimatabelle und Monats-Tipps
Noch mehr Details zum Klima finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Aruba: mit einer Klimatabelle für alle zwölf Monate, Hinweisen zur Lage ausserhalb des Hurrikangürtels und unseren Empfehlungen für die schönsten Reisemonate.
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