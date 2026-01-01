Wichtige Grenada Reisetipps
Ferien vom Spezialisten auf Grenada
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Die karibische Insel erreichen Sie mit Zwischenlandungen in Frankfurt oder in London. Die Flugzeit beträgt rund zwölf Stunden. Beim Rückflug müssen Sie eine Ausreisesteuer bezahlen, welche sich auf 50 ECS beläuft.
Ein Visum ist für die Einreise nicht notwendig. Der Reisepass muss allerdings noch eine Gültigkeit von sechs Monaten haben. Kinder müssen ebenfalls im Besitz eines eigenen Reisepasses sein.
Die Kinderfreundlichkeit der Einheimischen von Grenada ist bekannt. In vielen Hotels gibt es zudem auch spezielle Kinderbetreuung. Besonders die kilometerlangen Sandstrände eignen sich für Familienferien.
Die beste Reisezeit für Grenada erstreckt sich während der Trockenzeit von Anfang Januar bis Ende Mai. Auf der gesamten Insel herrscht ein tropisches Klima. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Der Grossteil der Einwohner bekennt sich zum Christentum. Afroamerikanische Religionen gehören auf den Inseln der Minderheit an.
Die Inseln gelten als überaus sicher für Reisende. Es müssen natürlich einige Sicherheitshinweise beachtet werden Das Trinken von Wasser aus der Wasserleitung wird nicht angeraten. Wichtig ist zudem auch ein ausreichender Schutz gegen die Sonne und gegen Mückenstiche. Wer sich in einem Land mit erhöhtem Gelbfieber-Risiko aufgehalten hat, muss sich dagegen vor der Einreise impfen lassen.
Mit Englisch werden Reisende auf der Insel keine Schwierigkeiten oder Probleme haben.
Auf den Inseln gilt der Linksverkehr. Wer einen Mietwagen lenken möchte, benötigt einen internationalen Führerschein.
Die Steckdosen haben dieselbe Form wie in England. Somit ist ein Adapter für die Ferien auf der Insel Grenada anzuraten. Die Stromspannung beträgt 220 Volt.
Gespräche nach Europa sind mit den Münztelefonen auf Grenada kein Problem und die Gebühren und Kosten halten sich ebenfalls in Grenzen. Das Funknetz für Smartphones ist auf den Inseln leider noch auf einem älteren Stand. Es ist deshalb immer wieder mit Funklöchern auf den Inseln zu rechnen.
Auf den meisten Rechnungen ist bereits das Trinkgeld in Höhe von zehn Prozent enthalten. Wer dennoch den Servicekräften eine Freude bereiten möchte, kann den Rechnungsbetrag aufrunden.
Der Ostkaribische Dollar ist das offizielle Zahlungsmittel auf den Inseln. Dieser ist eng an den US-Dollar angebunden. In gewissen Regionen wird deshalb auch ohne weiteres der US-Dollar akzeptiert. Kreditkarten erfreuen sich ebenfalls einer grossen Akzeptanz. Bargeld kann an den jeweiligen Geldautomaten abgehoben werden.
Die Zeitverschiebung beträgt während der Sommermonate minus fünf Stunden zur Schweiz. In den Wintermonaten sind es minus sechs Stunden.
Die beste Reisezeit für Grenada liegt in der Trockenzeit von Januar bis Mai: viel Sonne, wenig Niederschlag und angenehme Temperaturen um 30 Grad. Von Juni bis November fallen häufiger kurze, kräftige Schauer, dafür präsentiert sich die Gewürzinsel besonders grün und es sind weniger Gäste unterwegs. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Ab der Schweiz gibt es keine Direktflüge nach Grenada. Sie fliegen mit einem Zwischenstopp, zum Beispiel über London oder Frankfurt, und sind insgesamt rund zwölf Stunden oder etwas länger unterwegs – je nach Verbindung und Umsteigezeit. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne die passende Flugroute zusammen.
Offizielle Währung ist der Ostkaribische Dollar, der fest an den US-Dollar gekoppelt ist. US-Dollar werden vielerorts ebenfalls akzeptiert, und in Hotels sowie grösseren Restaurants können Sie mit Kreditkarte bezahlen. Amtssprache ist Englisch – wer sich auf Englisch verständigen kann, kommt auf der ganzen Insel problemlos zurecht.
Für Reisen in der Hochsaison von Dezember bis April empfehlen wir eine frühzeitige Buchung, idealerweise mehrere Monate im Voraus – beliebte Resorts und gute Flugverbindungen sind dann rasch ausgebucht. Ausserhalb der Hauptsaison sind Sie flexibler. Unser Karibik-Spezialisten-Team berät Sie gerne bei der Planung Ihrer Reise.
Ja, Grenada eignet sich sehr gut für eine Inselkombination. Nachbarinseln der Kleinen Antillen wie St. Lucia oder Barbados sind per Flug schnell erreichbar, sodass Sie unterschiedliche Landschaften und Strände in einer Reise erleben. Gerne stellen wir Ihre individuelle Wunschkombination für Sie zusammen.
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