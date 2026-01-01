Die Inseln gelten als überaus sicher für Reisende. Es müssen natürlich einige Sicherheitshinweise beachtet werden Das Trinken von Wasser aus der Wasserleitung wird nicht angeraten. Wichtig ist zudem auch ein ausreichender Schutz gegen die Sonne und gegen Mückenstiche. Wer sich in einem Land mit erhöhtem Gelbfieber-Risiko aufgehalten hat, muss sich dagegen vor der Einreise impfen lassen.