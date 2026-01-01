Ob traumhaftes Baden unter dem Wasserfall oder der Abstieg in die Cueva del Indio, einer spektakulären Höhle, ob lange ausgedehnte Strandnachmittage in der karibischen Sonne oder Ausflüge in den Zirkus: Eine Reise nach Kuba ist ein Spass für die ganze Familie. Kuba ist eine einzigartige Insel, nicht nur der Lage und der Landschaft wegen, sondern auch aufgrund ihrer bewegten und bewegenden Geschichte. Wollen Sie in Kuba reiten? Pferdeliebhaber und ihre Kinder werden auf der Farm Rancho King eine hinreissende Show erleben, in der auf der touristischen Farm Cowboys wilden Pferden hinterherjagen.

Wer es etwas ruhiger mag, der sollte die Schildkrötenfarm Granja De Las Tortugas auf keinen Fall verpassen. Kuba bietet für Familien nicht nur Strand und Sonne, sondern viele pädagogisch wertvolle Sehenswürdigkeiten. Unsere Kuba Experten beraten Sie gerne und planen mit Ihnen zusammen Ihre Familienreise nach Kuba.