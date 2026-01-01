Kuba Reisen mit Kindern
Kuba Familienferien: Reisen mit dem Spezialisten
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Kuba Abenteuer für die ganze Familie
Kuba erleben und einmalige Momente teilen
Das Land ist sehr kinderfreundlich, das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass Kinder hier in den Alltag gehören und überall dabei sind. Die kubanische Lebensart hat einen unnachahmlichen Rhythmus und lässt einen die Sorgen des Alltags garantiert vergessen. Auf einem Jahrmarkt kann man die lokalen Produkte entdecken. Das kubanische Leben findet vor allem draussen statt. Die Kubaner lieben die Musik und das Feiern und die Stimmung steckt sofort an. Das Leben scheint auf Kuba anders zu ticken, Erholung und Entspannung sind garantiert.
Ferien auf Kuba sind zum Entspannen perfekt, aber auch Aktivferien sind auf der Insel möglich. Beispielsweise kann man mit dem Fahrrad ausgedehnte Touren machen und dabei das Land und die Menschen auf eine neue Art und Weise entdecken.
Kuba Badeferien: Meer, so weit das Auge reicht
Eine Reise nach Kuba mit der ganzen Familie ist ein einmaliges Erlebnis. Mit einem Spezialisten in Kuba Hotels buchen geht einfach und schnell. Denn unsere erfahrenen Reiseexperten kennen sich nicht nur mit den besten Hotels für Ihre Kuba Reise aus, sondern kennen auch die besten Routen für ausgedehnte Rundreisen. Denn eine Kuba Rundreise erschliesst die Insel in der Karibik auf eine einmalige Art und lässt Familien zusammen Zeit in einer spannenden und aufregenden Kultur verbringen.
Egal, ob man eine Kutschenfahrt macht oder einen Strandtag mit Wassersport geniesst: Kuba wird bei der ganzen Familie Erinnerungen hinterlassen, die man so schnell nicht vergessen wird. Das Unterhaltungsprogramm in den Hotels ist speziell auch auf die Kleinsten ausgerichtet. So können die Kinder am Pool spielen und die Wasserrutsche in Beschlag nehmen, während im Hintergrund Reggae Musik läuft und die Eltern einen Cocktail vor dem Essen geniessen. Die kreolische lokale Küche ist dabei ebenso zu entdecken wie andere internationale Klassiker.
Kuba mit der Familie geniessen
Melden Sie sich jetzt und wir planen mit Ihnen zusammen Ihre Kuba Ferien. Machen Sie sich und der ganzen Familie eine ausserordentliche Freude und bereisen Sie zusammen mit einem Reisespezialisten die Karibikinsel.
Noch mehr Ideen für Familienferien
Kuba ist ein dankbares Ziel für Reisen mit Kindern – und längst nicht das einzige. Auf unserer Seite Familienferien stellen wir Ihnen weitere Destinationen vor, die wir für Familien empfehlen, von der Karibik bis nach Asien. Wer vor allem Strand und Meer sucht, wird bei den Badeferien für Familien fündig. Unsere Spezialisten planen Ihre Reise mit Ihnen von A bis Z und wissen aus eigener Erfahrung, welche Routen und Unterkünfte sich mit Kindern bewährt haben.
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Preis auf Anfrage
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Meliá Península Varadero
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Sol Palmeras
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Kuba eignet sich für Familien mit Kindern jeden Alters, denn das Land ist ausgesprochen kinderfreundlich und Kinder gehören hier überall zum Alltag. Für Badeferien am Strand sind bereits Kleinkinder gut aufgehoben, während Ausflüge wie die Cueva del Indio, die Pferdeshow auf der Rancho King oder die Schildkrötenfarm Granja De Las Tortugas vor allem Kinder ab dem Schulalter begeistern. Unsere Kuba Experten stellen Ihnen gerne ein altersgerechtes Programm zusammen.
Die reine Flugzeit von der Schweiz nach Kuba beträgt rund 11 Stunden. Je nach Verbindung und Umsteigeort kann die gesamte Reisezeit etwas länger ausfallen. Mit etwas Beschäftigung im Handgepäck meistern auch Kinder den Langstreckenflug gut.
Die Zeitverschiebung zwischen der Schweiz und Kuba beträgt minus 6 Stunden: Ist es in der Schweiz 18 Uhr, ist es auf Kuba erst 12 Uhr mittags. Kinder gewöhnen sich meist rasch an den neuen Rhythmus, sodass der Jetlag nach wenigen Tagen überstanden ist. Planen Sie die ersten Tage am besten gemütlich, zum Beispiel mit entspannten Strandnachmittagen.
Als beste Reisezeit für Kuba gilt die Trockenzeit von November bis April, womit sich besonders die Sport- und Frühlingsferien für Familien anbieten. In den Sommer- und Herbstferien ist es heisser und feuchter, kurze tropische Regenschauer wechseln sich aber meist mit viel Sonne ab, sodass auch dann Badeferien gut möglich sind. Unsere Experten beraten Sie gerne zur idealen Reisezeit für Ihre Familie.
Für die Einreise aus der Schweiz sind keine besonderen Impfungen vorgeschrieben, und Kuba gilt als malariafrei. Empfehlenswert sind die üblichen Standardimpfungen sowie ein guter Mückenschutz für die ganze Familie. Klären Sie individuelle Fragen am besten rechtzeitig vor der Abreise mit Ihrem Kinderarzt oder einer reisemedizinischen Beratungsstelle ab.
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