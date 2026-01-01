St. Martin Schiffsreisen vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
St. Martin – Drehscheibe für Schiffsreisen im Norden der Kleinen Antillen
Kaum eine Karibikinsel ist so eng mit der Seefahrt verbunden wie St. Martin: Die Insel, deren Norden zu Frankreich und deren Süden als Sint Maarten zu den Niederlanden gehört, zählt zu den wichtigsten Ausgangspunkten für Kreuzfahrten und Segeltörns in der nördlichen Karibik. Philipsburg auf der niederländischen Seite ist ein bedeutender Kreuzfahrthafen, und in den Marinas der Insel starten Segelyachten und Katamarane zu den Nachbarinseln. Die Lage könnte besser nicht sein: Rund um St. Martin verteilen sich zahlreiche kleine Inseln, die sich in kurzen Etappen erreichen lassen.
Unsere Karibik-Spezialisten kennen Routen und Schiffe und finden für Sie die Schiffsreise, die zu Ihren Wünschen passt – vom grossen Kreuzfahrtschiff bis zum privaten Segeltörn.
Höhepunkte auf der Insel und in ihrer Nachbarschaft
Schon St. Martin selbst ist ein Erlebnis: Auf wenigen Kilometern wechseln Sie zwischen französischer Lebensart rund um Marigot mit seinen Märkten und Bistros und der quirligen, niederländisch geprägten Seite um Philipsburg, die für ihr zollfreies Einkaufen bekannt ist. Dazu kommen zahlreiche Strände und eine bemerkenswert vielfältige Gastronomie – die Insel gilt als kulinarische Hochburg der Karibik.
Auf dem Wasser locken dann die Nachbarn: das elegante St. Barthélemy, das entspannte Anguilla mit seinen langen, weissen Stränden oder die grüne Vulkaninsel Saba, deren Gipfel schon von Weitem grüsst. So wird jede Etappe Ihrer Schiffsreise zu einem eigenen kleinen Inselporträt – abwechslungsreicher lässt sich die Karibik kaum erleben.
Für wen sich eine Schiffsreise ab St. Martin eignet – und wann Sie reisen sollten
Eine Schiffsreise ab St. Martin passt zu Ihnen, wenn Sie gerne viel Abwechslung auf kleinem Raum haben: mehrere Inseln, zwei Kulturen und täglich neue Buchten, ohne dass Sie je lange unterwegs sind. Das gefällt Paaren und Geniessern ebenso wie Familien und Segelfans. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April, wenn beständige Passatwinde und angenehme Temperaturen ideale Bedingungen schaffen. Schön lässt sich die Schiffsreise mit einigen Tagen Badeferien auf St. Martin verbinden – alle Informationen zur Insel finden Sie auf unserer St.-Martin-Seite.
Falls Sie andere Fahrgebiete reizen: Auch Schiffsreisen ab Martinique oder rund um Kuba sowie viele weitere Ideen in der Karibik stellen unsere Spezialisten gerne individuell für Sie zusammen.
Unser Service für Ihre Schiffsreise
Grosses Kreuzfahrtschiff mit vielfältigem Bordprogramm oder kleiner Segeltörn mit familiärer Atmosphäre? Beides hat seinen Reiz – und unsere Spezialisten helfen Ihnen, die für Sie richtige Wahl zu treffen. Wir organisieren die Flüge ab der Schweiz, die Transfers sowie auf Wunsch Hotelnächte auf St. Martin vor oder nach der Reise, damit Sie entspannt an und von Bord kommen. Gerne kombinieren wir Ihre Schiffsreise auch mit weiteren Karibik-Zielen zu einer längeren Ferienreise. Erzählen Sie uns von Ihren Wünschen – wir stellen das passende Gesamtpaket für Sie zusammen, persönlich beraten und mit Schweizer Qualität organisiert.
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