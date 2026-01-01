St. Martin – Drehscheibe für Schiffsreisen im Norden der Kleinen Antillen

Kaum eine Karibikinsel ist so eng mit der Seefahrt verbunden wie St. Martin: Die Insel, deren Norden zu Frankreich und deren Süden als Sint Maarten zu den Niederlanden gehört, zählt zu den wichtigsten Ausgangspunkten für Kreuzfahrten und Segeltörns in der nördlichen Karibik. Philipsburg auf der niederländischen Seite ist ein bedeutender Kreuzfahrthafen, und in den Marinas der Insel starten Segelyachten und Katamarane zu den Nachbarinseln. Die Lage könnte besser nicht sein: Rund um St. Martin verteilen sich zahlreiche kleine Inseln, die sich in kurzen Etappen erreichen lassen.

Unsere Karibik-Spezialisten kennen Routen und Schiffe und finden für Sie die Schiffsreise, die zu Ihren Wünschen passt – vom grossen Kreuzfahrtschiff bis zum privaten Segeltörn.