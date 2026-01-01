Die schönsten Reiseziele für erholsame Badeferien

Italien

Italien ist nicht nur die Heimat von vielen grossen Kunst- und Architekturwerke sondern bezaubert Sie auch mit einer hervorragenden Gastronomie. Erholen Sie sich an einem der unzähligen, endlosen Strände auf Sardinien, Sizilien oder Apulien. Unternehmen Sie eine kurze Städtereise in einer der glorreichen Städte wie Rom, Mailand oder Venedig.

Spanien

Spanien ist vielfältiger als viele Denken. Kunterbunte Städte wie Barcelona, Madrid oder Valencia locken mit hervorragend Shoppingmöglichkeiten, inspirierenden Kulturwerken und köstlichen Tapas. Die Küstenregionen Costa Blanca, Costa Daurada und Costa Brava verzaubern ihre Besucher mit goldigen Stränden, strahlendem Sonnenschein, vielen Freizeitaktivitäten und leckerem Sangria. Die kanarischen Inseln sowie Mallorca und Ibiza entzücken Sie zudem mit einer atemberaubenden Landschaft.

Portugal

Wer nach Portugal reist, darf viel erwarten: Mittelalterliche Burgen, bunte Dörfer, packende Städte und endlos lange Sandstrände sind nur einige Attraktionen. Tolle Restaurants und Kaffees und wunderschöne Landschaften überzeugen jeden Besucher. Madeira und die Azoren eignen sich perfekt, für erholende Badeferien oder Aktivurlaube. Für einen Kurztrip empfehlen sich Lissabon und Porto, geniessen Sie dabei herrliche Weine und das bunte Nachtleben.

Griechenland

Auf den Inseln wie Korfu, Santorini, Mykonos, Kreta oder Korfu fühlen sich die Besucher wie im Paradies. Die Ägäis lockt Wassersportler und Sonnenliebhaber gleichzeitig an. Lassen Sie sich inspirieren von der antiken Kultur, der leidenschaftlichen griechischen Musik und der hervorragenden Küche.

Kroatien

Die Vielfalt der Möglichkeiten in Kroatien sind grenzenlos. Der Plitvicer Seen- und der Krka Nationalpark bieten ein Wasser-und Farbenspiel, dass Jeden Naturliebhaber begeistert. Die Städte Dubrovnik und Zagreb versprühen Lebensfreude und Gelassenheit zugleich. Die kleinen Kroatischen Inseln warten mit goldigen Sandstränden, herrlich klarem Wasser und viel Sonnenschein auf ihre Besucher.

Ägypten

Badeurlauber und Taucher sind in Ägypten hervorragend aufgehoben. Es gibt eine grosse Auswahl an Hotels für Familien, Paare und auch für Anspruchsvollere Gäste. Erkunden Sie die wunderbar farbige Unterwasserwelt mit ihren vielen verschiedenen Meeresbewohnern. Sportbegeisterte und Aktive Reisende kommen auf ihre Kosten. Natürlich können Sie auch schöne Ausflüge zu abgelegenen Lagunen unternehmen.

Türkei

Schöne lange Sandstrände und mildes warmes Wetter gibt es in der Türkei in Hülle und Fülle. Die Türkei ist ebenfalls bekannt für ihre grossartigen Hotels mit bester Infrastruktur. Es gibt passende Hotels für jeden Anspruch, von Adults Only bis All Inclusive.