Badeferien vom Spezialisten
Reisen Sie zu den schönsten Badestränden
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernÜber 30 Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Badeferien in Ägypten
In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.
Badeferien in Italien
Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.
Badeferien auf Malta
In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.
Badeferien in Spanien
In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.
Badeferien in der Türkei
Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.
Die schönsten Reiseziele für erholsame Badeferien
Italien
Italien ist nicht nur die Heimat von vielen grossen Kunst- und Architekturwerke sondern bezaubert Sie auch mit einer hervorragenden Gastronomie. Erholen Sie sich an einem der unzähligen, endlosen Strände auf Sardinien, Sizilien oder Apulien. Unternehmen Sie eine kurze Städtereise in einer der glorreichen Städte wie Rom, Mailand oder Venedig.
Spanien
Spanien ist vielfältiger als viele Denken. Kunterbunte Städte wie Barcelona, Madrid oder Valencia locken mit hervorragend Shoppingmöglichkeiten, inspirierenden Kulturwerken und köstlichen Tapas. Die Küstenregionen Costa Blanca, Costa Daurada und Costa Brava verzaubern ihre Besucher mit goldigen Stränden, strahlendem Sonnenschein, vielen Freizeitaktivitäten und leckerem Sangria. Die kanarischen Inseln sowie Mallorca und Ibiza entzücken Sie zudem mit einer atemberaubenden Landschaft.
Portugal
Wer nach Portugal reist, darf viel erwarten: Mittelalterliche Burgen, bunte Dörfer, packende Städte und endlos lange Sandstrände sind nur einige Attraktionen. Tolle Restaurants und Kaffees und wunderschöne Landschaften überzeugen jeden Besucher. Madeira und die Azoren eignen sich perfekt, für erholende Badeferien oder Aktivurlaube. Für einen Kurztrip empfehlen sich Lissabon und Porto, geniessen Sie dabei herrliche Weine und das bunte Nachtleben.
Griechenland
Auf den Inseln wie Korfu, Santorini, Mykonos, Kreta oder Korfu fühlen sich die Besucher wie im Paradies. Die Ägäis lockt Wassersportler und Sonnenliebhaber gleichzeitig an. Lassen Sie sich inspirieren von der antiken Kultur, der leidenschaftlichen griechischen Musik und der hervorragenden Küche.
Kroatien
Die Vielfalt der Möglichkeiten in Kroatien sind grenzenlos. Der Plitvicer Seen- und der Krka Nationalpark bieten ein Wasser-und Farbenspiel, dass Jeden Naturliebhaber begeistert. Die Städte Dubrovnik und Zagreb versprühen Lebensfreude und Gelassenheit zugleich. Die kleinen Kroatischen Inseln warten mit goldigen Sandstränden, herrlich klarem Wasser und viel Sonnenschein auf ihre Besucher.
Ägypten
Badeurlauber und Taucher sind in Ägypten hervorragend aufgehoben. Es gibt eine grosse Auswahl an Hotels für Familien, Paare und auch für Anspruchsvollere Gäste. Erkunden Sie die wunderbar farbige Unterwasserwelt mit ihren vielen verschiedenen Meeresbewohnern. Sportbegeisterte und Aktive Reisende kommen auf ihre Kosten. Natürlich können Sie auch schöne Ausflüge zu abgelegenen Lagunen unternehmen.
Türkei
Schöne lange Sandstrände und mildes warmes Wetter gibt es in der Türkei in Hülle und Fülle. Die Türkei ist ebenfalls bekannt für ihre grossartigen Hotels mit bester Infrastruktur. Es gibt passende Hotels für jeden Anspruch, von Adults Only bis All Inclusive.
Wann wohin? Reiseziele nach Monat und Saison
Sie wissen noch nicht, wohin die Reise gehen soll? Unsere Übersicht Reiseziele nach Monat und Saison zeigt, wo gerade die beste Reisezeit herrscht – von Badeferien im Oktober über die Reiseziele im November bis zur Wintersonne im Dezember, Januar und Februar. So finden Sie für jeden Ferientermin das passende Strandziel – in Europa oder in der Ferne.
Inspiration: die schönsten Strände der Welt
Sie suchen noch das passende Ziel für Ihre nächsten Badeferien? In unserem Beitrag Die schönsten Strände der Welt stellen wir Ihnen Traumstrände in aller Welt vor – eine ideale Inspirationsquelle für Ihre Ferienplanung.
Die schönsten Strände
Profitieren Sie von unserem Know- how
Die Badebucht "Cala Macarelleta" liegt im Südwesten von Menorca. Das Wasser ist traumhaft schön und der Sandstrand ist fein und weiss, wie man es von karibischen Stränden kennt. Wenn Sie auf Menorca sind, empfehlen wir Ihnen einen Tagesauflug zu dieser wunderschönen Badebucht zu unternehmen. Es wird sich lohnen.
Im Osten Sardiniens liegt einer der schönsten Strände von ganz Europa "Cala Mariolu". Die wunderschöne Bucht ist in einem Naturschutzgebiet eingebettet und nur per Boot oder über eine mehrstündige Wanderung erreichbar. Der Strand ist ein Sand- Kieselgemisch und schimmert teils rosa. Das Wasser schimmert in den schönsten türkis-, blau- und grün Tönen. Auf der Insel Sardinien ist dieser Strand ein Geheimtipp.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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