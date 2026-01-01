Kuba Reisen vom Spezialisten
Ferien auf der Insel Kuba
Regionen und Küsten Kubas
Der Westen rund um die Hauptstadt Havanna und das Tabakanbaugebiet von Viñales gilt landschaftlich wie kulturell als besonders reizvoll. In Zentralkuba locken koloniale Städte wie Trinidad, dazwischen wechseln sich Zuckerrohrfelder und Bergland ab. An der Nordküste liegen der bekannte Badeort Varadero sowie vorgelagerte Inselketten, deren helle Strände flach ins türkisfarbene Wasser abfallen. Der Osten um Santiago de Cuba und Baracoa zeigt sich gebirgiger und ursprünglicher, während die Südküste insgesamt ruhiger bleibt und mit intakten Riffen vor allem Taucher anspricht.
Wann ist die beste Reisezeit für Kuba?
Als beste Reisezeit für Kuba gilt die Trockenzeit von November bis April: Bei Tagestemperaturen um 26 bis 29 Grad, viel Sonne und tiefer Luftfeuchtigkeit herrschen ideale Bedingungen für Badeferien und Ausflüge gleichermassen. Von Mai bis Oktober wird es heisser und schwüler, kurze kräftige Schauer gehören dann zum Alltag. Wie fast die ganze Karibik liegt Kuba im Hurrikangürtel; die Hurrikansaison dauert von Juni bis November. Die grüne Nebensaison hat dafür ruhigere Strände und attraktivere Preise zu bieten.
Für wen eignen sich Kuba-Ferien?
Kuba ist ein vielseitiges Reiseziel: Familien schätzen die flach abfallenden Strände und die kinderfreundliche Art der Kubaner. Paare finden an den Stränden der Nordküste und in den Kolonialstädten viel Atmosphäre für Ferien zu zweit. Taucher und Schnorchler erwarten artenreiche Korallenriffe, während Aktive beim Wandern in den Gebirgen oder auf dem Velo unterwegs sind. Wer sich für Geschichte, Musik und Alltagskultur interessiert, erlebt auf einer Rundreise durch das Landesinnere die vielen Facetten der Insel aus nächster Nähe.
Dank guter Flugverbindungen lassen sich Kuba Reisen zudem gut mit anderen Inseln der Karibik kombinieren – etwa als Kombination aus Rundreise auf Kuba und anschliessenden Badeferien auf einer Nachbarinsel. Auch innerhalb der Insel bewährt sich diese Zweiteilung: erst Kultur und Landschaft, danach Erholung am Strand. Unser Spezialisten-Team stellt Ihnen Ihre persönliche Reiseroute gerne individuell zusammen.
Kuba-Ferien mit viel Abwechslung
Farbenfroh, faszinierend und lebendig präsentiert sich Kubas Hauptstadt Havanna. Bummeln Sie durch die historische Altstadt und atmen Sie das Flair der La Habana Vieja, dem ältesten Stadtteil mit zahlreichen alten Kolonialbauten. Zu einem Besuch der Hauptstadt gehört traditionell und stilvoll eine Rundfahrt über die Boulevards in einem der alten amerikanischen Autos ebenso wie der Besuch einer filmreifen Bar mit rhythmischer Salsa-Musik.
So mancher Besucher wählt Kuba als Ziel für Salsa und Tanzreisen, um die Einwohner ganz typisch zu erleben. Es scheint, dass Kubaner bereits mit Salsa im Blut geboren werden und die Insel zu einem Salsaparadies erkoren haben.
Auf Kuba Mietwagenrundreisen begegnen Sie nicht nur dem reichen Erbe aus längst vergangenen Kulturen, sondern auch der grossen Armut, in der die Menschen heute leben. Bei einem Durchschnittsverdienst von 3'500 Franken im Jahr gehört schon viel Fantasie und Lebensmut dazu, das Leben zu meistern.
Kuba Naturreisen
Die üppige Vegetation zeigt sich an den Gebirgshängen und den Hochflächen in Zentralkuba. Typisch für Kuba ist der Anbau von Zuckerrohr und Tabakpflanzen. Wobei der tropische Regenwald durch die Landwirtschaft immer mehr an die Hänge der Gebirge zurückgedrängt wurde. Wer den immergrünen Regenwald erleben möchte, muss sich in Richtung Sierra del Rosario oder Sierra de los Organos orientieren. Spüren Sie die Natur und die Menschen auf Kuba hautnah bei Veloferien auf Kuba und kommen Sie hautnah mit ihnen in Kontakt.
Beste Reisezeit für Kuba
Die beste Reisezeit für Kuba ist die Trockenzeit von November bis April: Die Sonne zeigt sich zuverlässig, die Luftfeuchtigkeit ist angenehm tief, und mit Tagestemperaturen um 26 bis 29 Grad herrschen ideale Bedingungen für Badeferien ebenso wie für Rundreisen durch das Landesinnere. Diese Monate sind zugleich Hochsaison – beliebte Hotels sollten Sie deshalb früh buchen.
Von Mai bis Oktober dauert die Regenzeit: Es wird heisser und schwüler, typisch sind kurze, kräftige Schauer am Nachmittag, nach denen sich meist rasch wieder die Sonne zeigt. Zu beachten ist die Hurrikansaison von Juni bis November mit ihrem Höhepunkt zwischen August und Oktober – tropische Stürme sind nicht die Regel, in dieser Zeit aber möglich.
Die Nebensaison hat durchaus ihre Vorteile: ruhigere Strände, attraktivere Preise und eine besonders üppige, grüne Landschaft. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne zum passenden Reisetermin für Ihre Kuba-Ferien.
Klimatabelle Kuba
Die folgenden Werte beziehen sich auf Havanna an der Westküste Kubas und geben einen Anhaltspunkt für das Klima auf der Insel.
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Regentage
|Wassertemperatur (°C)
|Januar
|26
|18
|6
|25
|Februar
|27
|18
|5
|25
|März
|28
|19
|5
|25
|April
|29
|21
|5
|26
|Mai
|30
|22
|9
|27
|Juni
|31
|23
|12
|28
|Juli
|31
|24
|11
|29
|August
|32
|24
|12
|29
|September
|31
|24
|13
|29
|Oktober
|29
|23
|12
|28
|November
|27
|21
|8
|27
|Dezember
|26
|19
|6
|26
Deutlich zu erkennen ist die Trockenzeit von November bis April mit warmen Tagen und vergleichsweise kühlen Nächten. Ab Mai steigen Temperaturen und Regentage spürbar an, während das Meer das ganze Jahr über warm genug zum Baden bleibt. Im Osten Kubas liegen die Werte tendenziell noch etwas höher.
Unsere Highlights auf Kuba
Aktivreisen Kuba
Informieren Sie sich bei unseren Spezialisten für Kuba und lassen Sie sich über die unzähligen Möglichkeiten beraten, die dieses Land auf Kuba Rundreisen oder Karibikferien mit Kuba all inklusive für Sie bereithält. All inklusive Angebote, die besonders beliebt bei Familien mit Kindern sind, gehören mittlerweile zum Standard, den Kuba Hotels für Ihre Kuba Badeferien bieten. Wassersportfreunde finden vor allem in Varadero ein wahres Paradies zum Surfen, Hochseeangeln und Schwimmen. Nur ein Katzensprung entfernt liegt das kleine Eiland Cayo Santo Maria. Es wie geschaffen für ruhige erholsame Ferien, abseits vom Trubel des quirligen Badeortes.
Taucher werden Cayo Coco bevorzugen. Die vielen Korallenriffe stehen für perfekte Unterwassererlebnisse. Naturfreunde dagegen lieben die Insel wegen der vielen Wasservögel in den seichten Buchten. Flamingos und die "Roten Ibisse" beschrieb bereits Ernest Hemingway in seinem Roman "Inseln im Strom". Zu der kleinen unbewohnten Insel Cayo Guillermo führt die Brücke "Puente Hemingway" hinüber. Beide Inseln stehen für Relaxen an weissen Pulverstränden und alle Arten von Wassersport. Auch auf Kuba zu tauchen ist immer mit Abenteuern an versunkenen Schiffswracks und spektakulären Riffs verbunden.
Die beste Reisezeit für Kuba ist die Trockenzeit von November bis April: Tagestemperaturen um 26 bis 29 Grad, viel Sonne und tiefe Luftfeuchtigkeit bieten ideale Bedingungen für Badeferien und Rundreisen. Von Mai bis Oktober wird es heisser und schwüler, die Hurrikansaison dauert von Juni bis November. Die grüne Nebensaison punktet dafür mit ruhigeren Stränden und attraktiveren Preisen.
Kuba eignet sich für viele Reisetypen: Familien schätzen die flach abfallenden Strände und die kinderfreundliche Art der Kubaner, Paare finden an der Nordküste und in den Kolonialstädten viel Atmosphäre. Taucher und Schnorchler erwarten artenreiche Korallenriffe, Aktive wandern in den Gebirgen oder sind mit dem Velo unterwegs. Kulturinteressierte entdecken Geschichte, Musik und Alltagsleben am besten auf einer Rundreise.
Ja, das Meer rund um Kuba bleibt ganzjährig warm genug zum Baden: Die Wassertemperatur liegt zwischen 25 Grad im Winter und bis zu 29 Grad im Sommer. In der Trockenzeit von November bis April sind die Tage warm und die Nächte vergleichsweise kühl, ab Mai steigen Temperaturen und Regentage spürbar an. Im Osten der Insel liegen die Werte tendenziell noch etwas höher.
Der Westen um Havanna und das Tabakgebiet von Viñales gilt landschaftlich und kulturell als besonders reizvoll. Zentralkuba lockt mit Kolonialstädten wie Trinidad, an der Nordküste liegen der Badeort Varadero und vorgelagerte Inselketten mit flach abfallenden Stränden. Der Osten um Santiago de Cuba und Baracoa ist gebirgiger und ursprünglicher, die ruhigere Südküste spricht mit intakten Riffen vor allem Taucher an.
Ja, dank guter Flugverbindungen lassen sich Kuba Reisen gut mit anderen Karibikinseln kombinieren – etwa eine Rundreise auf Kuba mit anschliessenden Badeferien auf einer Nachbarinsel. Auch innerhalb Kubas bewährt sich die Zweiteilung: erst Kultur und Landschaft, danach Erholung am Strand. Das Spezialisten-Team von Knecht Reisen stellt Ihre persönliche Reiseroute individuell zusammen.
Bewährt hat sich eine Woche Rundreise über Havanna, Viñales, Cienfuegos und Trinidad, gefolgt von einer Woche Strand in Varadero, auf Cayo Coco oder Cayo Santa María.
Eine private Unterkunft bei einer kubanischen Familie – oft mit eigenem Bad und Frühstück. Sie ist die authentischste und meist günstigste Übernachtungsform und lässt sich problemlos mit Hotelnächten kombinieren.
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