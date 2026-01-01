Regionen und Küsten Kubas

Der Westen rund um die Hauptstadt Havanna und das Tabakanbaugebiet von Viñales gilt landschaftlich wie kulturell als besonders reizvoll. In Zentralkuba locken koloniale Städte wie Trinidad, dazwischen wechseln sich Zuckerrohrfelder und Bergland ab. An der Nordküste liegen der bekannte Badeort Varadero sowie vorgelagerte Inselketten, deren helle Strände flach ins türkisfarbene Wasser abfallen. Der Osten um Santiago de Cuba und Baracoa zeigt sich gebirgiger und ursprünglicher, während die Südküste insgesamt ruhiger bleibt und mit intakten Riffen vor allem Taucher anspricht.

Wann ist die beste Reisezeit für Kuba?

Als beste Reisezeit für Kuba gilt die Trockenzeit von November bis April: Bei Tagestemperaturen um 26 bis 29 Grad, viel Sonne und tiefer Luftfeuchtigkeit herrschen ideale Bedingungen für Badeferien und Ausflüge gleichermassen. Von Mai bis Oktober wird es heisser und schwüler, kurze kräftige Schauer gehören dann zum Alltag. Wie fast die ganze Karibik liegt Kuba im Hurrikangürtel; die Hurrikansaison dauert von Juni bis November. Die grüne Nebensaison hat dafür ruhigere Strände und attraktivere Preise zu bieten.

Für wen eignen sich Kuba-Ferien?

Kuba ist ein vielseitiges Reiseziel: Familien schätzen die flach abfallenden Strände und die kinderfreundliche Art der Kubaner. Paare finden an den Stränden der Nordküste und in den Kolonialstädten viel Atmosphäre für Ferien zu zweit. Taucher und Schnorchler erwarten artenreiche Korallenriffe, während Aktive beim Wandern in den Gebirgen oder auf dem Velo unterwegs sind. Wer sich für Geschichte, Musik und Alltagskultur interessiert, erlebt auf einer Rundreise durch das Landesinnere die vielen Facetten der Insel aus nächster Nähe.

Dank guter Flugverbindungen lassen sich Kuba Reisen zudem gut mit anderen Inseln der Karibik kombinieren – etwa als Kombination aus Rundreise auf Kuba und anschliessenden Badeferien auf einer Nachbarinsel. Auch innerhalb der Insel bewährt sich diese Zweiteilung: erst Kultur und Landschaft, danach Erholung am Strand. Unser Spezialisten-Team stellt Ihnen Ihre persönliche Reiseroute gerne individuell zusammen.